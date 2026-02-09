RO-ALERT la Curtea de Argeș, după identificarea bacteriei Clostridium perfringens în apă

Rezervor de apă potabilă instalat de Primăria Curtea de Argeș | Foto: Facebook.com / Primăria Curtea de Argeș

Un mesaj RO-ALERT privind prezența bacteriei Clostridium perfringens a fost transmis, luni seară, populației din zona municipiului Curtea de Argeș, informează Agerpres.

Potrivit alertei, utilizarea apei din rețeaua de distribuție este interzisă pentru consum uman și animal, precum și pentru igiena personală.

Criza de apă din Curtea de Argeș durează de peste trei luni, după ce operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea este improprie consumului uman, întrucât a fost detectată Clostridium perfringens, „o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate”, conform unui comunicat de presă.

Într-un răspuns dat de Guvern pe 30 ianuarie la solicitarea HotNews, Executivul anunța că premierul Bolojan a cerut vineri „tuturor instituțiilor implicate” să analizeze situația celor 50.000 de oameni fără apă potabilă și să prezinte o analiză.

Potrivit unui reportaj realizat de Antena 3, la ultimele teste efectuate de Direcția pentru Sănătate Publică nu a mai fost identificată bacteria în apă, dar oamenii spun că apa miroase și nu poate fi folosită.

„Miroase, miroase, miroase foarte urât. E greu că suntem bătrâni. Trebuie să facem baie, să spunem, vasele, să facem mâncare”, a spus o localnică pentru postul de televiziune.