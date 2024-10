Roata a fost inventată de minerii din Carpați, acum 6.000 de ani – Un studiu „reînvie” o teorie de acum opt ani

Există câteva mari teorii despre unde a fost inventată roata, iar una se referă la zona munților Carpați, unde minerii de acum șase milenii ar fi pus la punct tot ce trebuie pentru a-și ușura munca, folosind roți funcționale. Un studiu vine cu argumente, susținând o teorie lansată în 2016.

Nu se știe clar când au apărut primele vehicule cu roți, dar se bănuiește că ar fi undeva între 4.000 și 3.500 î Hr, candidate fiind mai multe zone: Mesopotamia, spațiul nord-pontic, zona arcului Carpatic și Europa Centrală. Cea mai veche imagine a unui vehicul cu roți datează de pe un vas descoperit în Polonia, obiect datând de acum aproximativ 5.500 de ani.

Cele mai vechi roți de lemn au fost descoperite în Slovenia și au fost construite acum 5.200 de ani.

Este o întreagă dezbatere dacă roata a apărut într-o singură regiune, Mesopotamia, sau a fost dezvoltată în mai multe locuri simultan, undeva în prima jumătate a celui de-al patrulea mileniu î Hr.

Teoria cum că roata ar fi fost inventată de minerii de cupru din Carpați – acum 5.500 – 6.000 de ani – îi aparține unui istoric pe nume Richard Bulliet care acum este co-autor al acestui nou studiu de modelare prin care-și susține teoria enunțată acum opt ani.

Cercetătorii spun că trei invenții au stat la baza inventării primelor roți funcționale, iar ultima etapă consta în plasarea roților pe un ax, astfel încât să se rotească în mod independent.

Studiul nu are la bază vreo descoperire arheologică nouă, însă s-a folosit de tehnici de mecanică computațională și design pentru a recompune etapele prin care oamenii au ajuns să dezvolte roata.

Primele roți au fost tăiate din trunchiuri solide de copac, iar ceva mai târziu au fost asamblate trei plăci cu ajutorul unor bucăți de lemn sau metal. Roțile au fost apoi scobite, devenind mai ușoare, dar și mai fragile, fiind apoi întărite cu „traverse” din lemn. Un capitol extrem de important în evoluția roții a început când li s-au pus spițe, fiind mai ușoare și învârtindu-se mai repede.

În spațiul românesc s-au făcut în ultimele decenii multe descoperiri de care miniaturale, cele mai vechi fiind de acum patru milenii.

La ce au folosit aceste mici care descoperite la noi? Ar fi mai multe posibilități, dar niciuna nu poate fie exact dovedită, în lipsa altor descoperiri. Ar fi putut fi ofrande, obiecte folosite în ritualuri religioase, accesorii sacre depuse în morminte sau obiecte folosite zi de zi, poate chiar jucării.

Studiul privind roata în Carpați a fost publicat în The Royal Society și are titlul „Reconstructing the invention of the wheel using computational structural analysis and design”. Site-ul LiveScience a scris un articol pornind de la acest studiu.