Robert Negoiță, din nou la poliție: „Față de acuzațiile care mi se aduc sunt nevinovat”

Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, a mers miercuri din nou la sediul Poliției pentru a semna măsura controlului judiciar, dispus în cadrul dosarului în care este inculpat pentru abuz în serviciu, în legătură cu drumurile construite peste țevile de gaz. „Nu am greșit cu nimic”, a insistat președintele PSD Sector 3.

„Sunt nevinovat și le voi spune și judecătorilor în instanță acest lucru”, le-a declarat Negoiță jurnaliștilor prezenți în fața Secției 13 de Poliție, unde trebuie să se prezinte de două ori pe săptămână pentru respectarea obligațiilor impuse prin controlul judiciar, potrivit Agerpres.

Edilul suspendat a declarat că „în mod evident” nu va plăti cauțiunea de 800.000 de lei, impusă de DNA în dosar, potrivit Antena 3. Măsura a fost contestată în instanță.

„Chiar dacă nu sunt un om perfect, dar față de acuzațiile care mi se aduc sunt nevinovat”, a subliniat Negoiță.

El a fost plasat sub control judiciar pe 5 februarie, de către procurorii anticorupţie, fiind obligat și la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei.

Negoiță este suspendat din funcție și nu are voie să se apropie de sediul instituției. Atribuțiile sale au fost preluate pe perioada suspendării de viceprimarul PSD Adrian Cocoș.

Potrivit procurorilor DNA, Negoiță a dispus ilegal lucrări de construire și asfaltare pe 12 străzi, inclusiv de pe un teren deținut de firma fratelui său, după cum a dezvăluit Recorder anul trecut.

Jurnaliștii de la Recorder au scris că Robert Negoiță a folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, „așternându-i” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Lucrările au fost făcute inclusiv peste țevi de gaze, iar astfel „ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranța locuitorilor din acele zone”.

Potrivit unor stenograme din dosar, Negoiță a fost avertizat de funcționari din primărie în privința pericolului reprezentat de construirea drumurilor peste țevile de gaze. „Nu există așa ceva”, a replicat edilul suspendat, când a fost întrebat de jurnaliști la ieșirea din sediul secției de poliție.