Româncă aflată în hotelul din Dubai, avariat de un atac iranian: „Bubuiturile se aud în continuare” / Ce a urmat după explozia din Palm Jumeirah

Stânga: Hotelul Fairmont, după ce o dronă iraniană a explocat. Dreapta sus: Daniela Dobrică / Dreapta jos: Mai multe elicoptere survolează cerul Dubaiului, duminică, după ce Iranul a lansat riposta la atacul SUA-Israel

„Familiile cu copii mici au dormit noaptea la etajul -2, în parcare, pentru a-i proteja”, spune Daniela, o româncă aflată în hotelul „Fairmont” din Dubai, cel avariat sâmbătă în urma unui atac iranian. Ea a povestit pentru HotNews ce se întâmplă acum în Emirate și care sunt grijile oamenilor.

Daniela Dobrică are 26 de ani și este specialistă în marketing digital. Este în vacanță și, povestește ea, „în drum spre Asia ne-am oprit câteva zile în Dubai”. Se află acolo din 27 februarie, adică cu o zi înainte ca SUA și Israel să atace Iranul, iar apoi regimul de la Teheran să riposteze.

După ce a izbucnit conflictul, Daniela a început să le povestească oamenilor pe contul său de TikTok despre experiența sa din aceste zile în Dubai.

Ea a detaliat situația și într-un dialog cu HotNews.

„Suntem un grup mai mare de români, în total aproximativ 15 persoane, dintre care jumătate locuiesc aici, iar jumătate sunt în vacanță, așa cum suntem și eu și iubitul meu. Locuim în Fairmont Hotel, exact unde a căzut prima dronă”, explică, pentru HotNews, tânăra.

„Am crezut inițial că e o glumă cu AI sau un efect”

Nu se afla la hotel în momentul în care drona iraniană a căzut, ci era la un restaurant, împreună cu mai mulți prieteni.

„Tocmai ce ne așezasem la masă când am primit un videocall de la prietenii noștri, care erau pe plaja din fața hotelului. La început, sincer, am crezut că e o glumă cu AI sau un efect, pentru că a fost un șoc prea mare să credem că așa ceva e posibil chiar la hotelul nostru”, își amintește Daniela, în dialogul cu HotNews.

Spune că a realizat „gravitatea situației” abia când și-a auzit prietenii cum strigă. Apoi, în câteva momente, și oamenii din jurul său au început să se agite „și să se îndrepte spre ieșire”.

Ajunsă în zona cazării, ea a aflat că hotelul nu a fost grav afectat, iar drona a căzut „chiar în fața hotelului”.

„Autoritățile au intervenit foarte repede, ultimul etaj a fost evacuat. Au stat în fața hotelului aproximativ șase ore după incident”.

Voiau să plece în Oman, dar apoi au aflat că și acolo au loc atacuri

Daniela spune că de sâmbătă se tot gândește, împreună cu grupul său de prieteni „la o mulțime de variante pentru a fi cât mai în siguranță”.

Au luat în calcul să plece în Oman, însă la scurt timp și-au schimbat planurile.

„Aseară, ajunsesem la concluzia că ar fi ok să plecăm dimineața în Oman. Însă dimineața, când ne-am trezit, am văzut la știri că Omanul a fost, de asemenea, atacat. Momentan, vom rămâne pe loc”, explică ea.

„A mai căzut o bucată de dronă tot în apropierea hotelului nostru”

Daniela spune că autoritățile vorbesc „cu foarte mult calm și ne sprijină”, însă „suntem terifiați de ce s-ar mai putea întâmpla în zilele următoare”.

„Aseară, după incidentul de la hotelul nostru, am stat câteva ore la prietenii noștri, iar când am văzut că nu se mai întâmplă nimic, am hotărât să ne întoarcem la hotel. Când am urcat în cameră, am primit o alertă care ne avertiza să ne îndepărtăm cât mai mult de geamuri și să ne adăpostim într-un loc sigur, de exemplu la subteranul blocurilor sau într-o parcare. La aproximativ 20 de minute după acest mesaj, a mai căzut o bucată de dronă tot în apropierea hotelului nostru. Autoritățile locale transmit constant să rămânem pe loc și în adăposturi”, explică Daniela.

Cum decurge viața în Dubai: încrederea în autorități este esențială

Românca aflată în Dubai spune că atmosfera în Dubai este „destul de normală”, pentru că „oamenii par să aibă încredere în autorități”.

„Din surse oficiale am înțeles că apărarea lor ar fi destul de eficientă, deci suntem, într-un fel, în siguranță. Problema o reprezintă bucățile de drone și rachete care cad în urma interceptărilor care se fac prea jos”, spune Daniela.

„Se aud din nou bubuituri la distanță”

Ea explică că toți cei aflați în situația ei au acum doar două variante: „Fie să rămânem calmi și să încercăm să ne continuăm viața cât mai normal posibil, fie să ne panicăm și să ne pierdem cu firea complet”.

„Sperăm doar să mai primim alerte dacă va mai fi cazul. În prezent, se aud din nou bubuituri la distanță, atât în apropierea noastră, cât și în Abu Dhabi, conform unei prietene care locuiește acolo”, detaliază tânăra în dialogul cu HotNews.

„Suntem înconjurați de alți turiști care au primit indicații”

Daniela spune că, deși a contactat autoritățile din România, nu a primit niciun răspuns.

„Toți din grup am trimis ieri documentele către Consulatul României pe adresa de e-mail, însă, din păcate, nimeni nu a fost contactat și nici nu am primit vreun răspuns. Ne întrebăm cu stupoare ce s-ar întâmpla dacă o astfel de situație ar începe în România, iar guvernul sau consulatul nu ne-ar putea oferi nici măcar un mesaj sau o soluție”, spune ea.

În lipsa unei comunicări cu autoritățile române, grupul de români blocați în Dubai vorbesc și alți expați care au primit recomandări de la autoritățile din țările lor: „Suntem înconjurați de alți turiști care au primit indicații din partea consulatului țărilor lor, toți reușind să ia legătura”, continuă ea.

„Sentimentele pe care le-am trăit noi sunt diferite față de cei care au stat în zone neafectate”

Daniela spune că-i înțelege și pe cei care, pe rețelele de socializare, au spus că situația este exagerată. „Fiecare este afectat în felul său. În cazul nostru, o dronă a căzut exact în fața hotelului, iar alta la aproximativ 100 de metri de hotel, la câteva ore distanță. Vă dați seama că sentimentele pe care le-am trăit noi sunt diferite față de cei care au stat în zone neafectate”, explică ea.

Și dă exemple concrete: „La noi în hotel au fost scoase saltelele de pe paturi, iar familiile cu copii mici au dormit noaptea la etajul -2, în parcare, pentru a-i proteja”, concluzionează românca aflată în vacanță în Dubai.