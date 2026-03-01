VIDEO Două drone au lovit într-un port din Oman, țară care nu fusese lovită până acum de Iran / Atac și asupra unui petrolier, tot echipajul a fost evacuat

Instalații portuare din Oman, lovite de două drone. Foto. captură X

Portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor străin, a anunțat duminică agenția de știri de stat, preluată de Reuters.

Resturile unei alte drone au căzut într-o zonă situată în apropierea rezervoarelor de combustibil, dar nu s-au înregistrat victime sau pierderi materiale, a adăugat agenția de presă omaneză.

Iran attack in Oman Duqam oil refinery before 5 minutes#Iran #خامنئي pic.twitter.com/1i8Rj36ku6 — Asher khan (@AsherKhan220899) March 1, 2026

De asemenea, Centrul de securitate maritimă din Oman a transmis duminică că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman.

Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj, format din 20 de persoane, a fost evacuat.

„Ambasada SUA la Oman a cerut personalului său să rămână izolat. Le recomandăm tuturor americanilor prezinţi în Oman să procedeze la fel până la nou ordine”, a scris reprezentanța diplomatică pe X.

Este pentru prima oară când au loc astfel de lovituri în Oman de la începutul, sâmbătă dimineață, a atacului israeliano-american asupra Iranului, urmat de lovituri de represalii iraniene cu rachete și drone.

Până acum, Iranul atacase doar Israelul și celelalte monarhii din golf care găzduiesc baze americane: Bahrei, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar.

Omanul a fost principalul mediator în ultimele negocieri dintre americani și iranieni până la momentul atacului asupra Iranului.

Omanul are legături militare cu Statele Unite și găzduiește două escadroane de avioane americane F-16 la baza aeriană Thumrait.