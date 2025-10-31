„România nu are nevoie de o Jandarmerie care să pedepsească flori și lumânări”: Mai multe organizații civice, scrisoare de protest către premierul Bolojan și ministrul Predoiu, după amenda de la comemorarea Colectiv

Mai multe organizații civice au transmis o scrisoare de protest premierului Ilie Bolojan și ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în care își arată nemulțumirea față de acțiunile Jandarmeriei la acțiunea comemorativă „10 ani de la Colectiv”, pe care le califică drept „abuzive”, transmite Agerpres.

„Organizațiile civice semnatare își exprimă profunda indignare față de acțiunile abuzive ale Jandarmeriei Române, care, în data de 30 octombrie 2025, a procedat la amendarea organizatorului evenimentului comemorativ desfășurat la 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Această acțiune, desfășurată pașnic și demn, a avut un caracter strict comemorativ, fără conotații politice și fără incidente. Participanții au aprins lumânări, au depus flori și au păstrat un moment de reculegere – manifestări care se înscriu în exercițiul normal al dreptului la libertatea de întrunire garantat de art. 39 din Constituția României și de Legea nr. 60/1991, care exceptează adunările comemorative desfășurate în spații consacrate de la obligația avizării prealabile. Facem precizare că spațiul unde au fost depuse lumânările e unul consacrat comemorării tragediei de acum 10 ani”, se arată în scrisoarea postată vineri pe pagina de Facebook a organizației Corupția Ucide.

Prin urmare, spun inițiatorii demersului, sancționarea cu amendă a participanților reprezintă „o interpretare arbitrară și abuzivă a legii, un gest de intimidare civică și un precedent periculos pentru libertatea de exprimare și de întrunire în România”.

„În același timp, atragem atenția asupra pasivității Jandarmeriei în fața manifestărilor violente și xenofobe organizate recent de grupări extremiste, care au blocat circulația publică, au incitat la ură și au agresat verbal sau fizic persoane și jurnaliști, fără intervenția promptă a autorităților și fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. Această dublă măsură – severitate împotriva cetățenilor pașnici din mișcarea civică și toleranță față de grupările violente – subminează încrederea publică în instituțiile statului și creează impresia unui tratament preferențial de protecție a mișcărilor extremiste. E dramatic să constatăm că memoria victimelor de la Colectiv a fost ‘onorată’ de actualul regim prin amenzi și abuzuri în pofida respectării libertăților democratice și a demnității umane”, se evidențiază în scrisoare.

„România nu are nevoie de o Jandarmerie care să pedepsească flori și lumânări, ci de o instituție care protejează cetățenii și spiritul civic”, au subliniat semnatarii scrisorii, printre care se află Federația Inițiativa Timișoara, Corupția ucide, Societatea Timișoara, Freedom House, Inițiativa România, Grupul pentru Dialog Social, Geeks for Democracy.

Amenda primită de unul dintre organizatorii comemorării victimelor din Colectiv

Unul dintre organizatorii marșului de comemorare de la Colectiv, Marian Rădună, a anunțat, vineri dimineață, pe Facebook, că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că evenimentul ar fi depășit ora prevăzută în autorizație. Sancționarea acestuia a stârnit un val de reacții în rândul opiniei publice.

În acest context, șeful Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, a cerut scuze public pentru incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv.

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări. În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deși vorbim despre o situație singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic. (…) Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis Mastan.

Potrivit acestuia, „chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esențial să avem în vedere particularitățile evenimentului”. „Tocmai de aceea vom analiza situația creată și vom dispune măsuri în consecință”, a dat asigurări el.