România va cumpăra 54 de obuziere autopropulsate K9 „Thunder produse de Coreea de Sud” în cadrul unui contract de achiziții a cărui valoare se ridică la peste 850 de milioane de euro, anunță miercuri Reuters, citându-i pe ministrul apărării Angel Tîlvăr și omologul său sud-coreean.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri pe care Tîlvăr a avut-o la București cu ministrul sud-coreean al apărării Shin Won-sik.

Cei doi au declarat că securitatea Europei și a Asiei este amenințată de colaborarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord și că este nevoie de o cooperare strânsă a comunității internaționale pentru a răspunde la acest pericol.

„Am vorbit despre principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Profilarea Mării Negre ca un spațiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral”, a transmis miercuri după-amiaza Angel Tîlvăr într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câștigătoare a procedurii competitive pentru achiziționarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițială de muniții specifice”, a adăugat el.

Ministerul apărării de la Seul a transmis că decizia țării noastre de a cumpăra obuziere K9 marchează un nou succes pentru industria de apărare sud-coreeană, România urmând exemplul Poloniei în ceea ce privește achiziția de astfel de arme.

După ce pleacă de la București Shin va efectua o vizită oficială de trei zile în Polonia unde va discuta despre apărare și industria de armament.

România devine a șasea țară NATO care cumpără obuziere K9 „Thunder”

Obuzierele de tip K 9 Thunder sunt operate în nouă ţări din lume, inclusiv cinci ţări NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda şi Turcia.

În vara anului trecut, MApN solicita trei sisteme obuzier de calibrul 155 mm, de nivel batalion, 17.352 de proiectile explozive, 324 de proiectile fumigene, 324 de proiectile de iluminare şi 720 de proiectile inerte (pentru instruire).

Durata contractului de peste 850 de milioane de euro este de 60 de luni, iar finanţarea este din fonduri bugetare, potrivit anunţului de la acel moment.

Un sistem obuzier este compus din: 18 obuziere de calibrul 155 mm autopropulsate, pe şenile, nouă ţevi de rezervă, 12 maşini de specialitate de transport şi încărcat muniţii, nouă posturi de observare de artilerie auto-propulsate, o autostaţie meteorologică, trei mijloace de evacuare a echipamentelor avariate şi trei sisteme de cercetare acustică. Acestor componente li se adaugă proiectilele aferente.

Polonia a semnat anul trecut cu Coreea de Sud un contract în valoare de 2,6 miliarde de dolari prin care va cumpăra încă 150 de obuziere autopropulsate K9.