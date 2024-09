Romanian PR Award 2024, sub semnul valorilor

Înscrierile la cea de-a 22-a ediție a competiției Romanian PR Award încep astăzi şi se vor încheia vineri, 4 octombrie 2024. Ediția de anul acesta aduce în prim plan valorile care animă profesia de relații publice.

„Aș vrea să priviți tema acestei ediții ca pe o invitație deschisă la reflecție. Practica curentă traversează o serie de provocări care țin de profesionalizare, aspecte identitare, granițe difuze și relativism etic. Pentru a naviga, avem nevoie de curaj, talent moral și de o relație constantă cu universul întrebării, ca semn de sănătate al breslei, de bună așezare în teritoriul valorilor. A reflecta asupra valorilor care însuflețesc breasla noastră poate fi, în sine, o valoare”, a declarat Dana Oancea, Președintele Forum for International Communications.

Înscrierile se pot face până vineri, 4 octombrie 2024. Sunt eligibile proiectele care s-au desfășurat în ultimii doi ani.

Jurizarea competiției reunește competențe din 17 țări și este asigurată de directori de comunicare, reprezentanți ai agențiilor globale de PR, executivi ai agențiilor locale, precum și de reprezentanți ai mediului academic și societății civile, ai organizațiilor profesionale – IPRA, Arthur W. Page Society, CIPR, ARRP, PROI Worldwide și AMEC, și consultanți independenți.

Începând cu anul acesta, competiția se îmbogățește cu o secțiune specială dedicată programelor de diversitate și incluziune. O serie de categorii existente sunt ajustate și extinse în acord cu practica actuală. În plus, competiția reia distincția Junior PR Award, dedicată tinerilor și aspiranților la o carieră în PR și acordată în parteneriat cu ARRP.

Gala Romanian PR Award se va ține în seara zilei de 20 noiembrie, la JW Marriott Grand Hotel. În afara premiilor pe categorii, juriul va acorda distincțiile PR Agency of the Year, PR Innovator of the Year, Best Use of PR Measurement & Evaluation, o distincție specială acordată de Raiffeisen Bank, și Junior PR Award.

Romanian PR Award este susținut de partenerii instituționali – IPRA (International Public Relations Association) și ARRP (Asociația Română de Relații Publice), de partenerii – Raiffeisen Bank, Ursus Breweries, Coca Cola HBC, Banca Transilvania, MedLife, Penny, Dacia, Provident, Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânză Românească, MediaTrust, 360Revolution, VIP Romania, și de partenerii media – Hotnews, PR Romania, Revista Cariere, IQADS, Spotmedia, România Pozitivă, Adhugger, CSR Romania și Zelist.

Detalii despre competiție la https://praward.ro/

Despre Romanian PR Award

Aflată la cea de-a 22-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Un proiect ‚încăpățânat’ și de cursă lungă care a reușit să adune sub aceeași umbrelă parteneri prestigioși, nume marcante ale breslei, concurenți valoroși și zeci de tineri aspiranți la o carieră în PR. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează.

Despre organizator

Forum for International Communications este o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice. Fundația organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării din România. În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum dezvoltă și implementează din 2017 Carta Diversității din România.

Parteneriat media