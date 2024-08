Românii au investit peste 2,3 miliarde lei la Fidelis de august 2024 / Subscrierea s-a încheiat la ora 13:00.

Românii au investit peste 2,3 miliarde lei în cadrul programului Fidelis, titlurile de Stat ce vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB). Marți este ultima zi în care s-a mai putut subscrie la ediția de august 2024, până la ora 13:00.

Cât a fost subscrierea pe fiecare emisiune în parte:

1 an (lei): 439 milioane lei

1 an (lei – donatori de sânge): 156,5 milioane lei

5 ani (lei): 441,9 milioane lei

1 an (euro): 176,3 milioane euro

5 ani (euro): 82,7 milioane euro

Emisiunea din august 2024 are scadențe de 1 an și 5 ani și dobânzi anuale de 5,8% și, respectiv 7% în moneda națională. De asemenea, titlurile de stat în euro au scadențe de 1 an și 5 ani și dobânzi anuale de 4%, respectiv 5%.

Există și o tranșă dedicată donatorilor de sânge în lei, cu scadență la un an, având o dobândă de 6,8%. Cei interesați trebuie să facă dovada donării de sânge începând cu 1 martie 2024.

Pentru donatorii de sânge există un prag minim de 500 lei, în timp ce pentru ceilalți este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro în moneda europeană.

În paralel, Ministerul Finanțelor desfășoară în august și programul Tezaur cu maturități de 1 și 3 ani, și dobânzi anuale de 5,8% și, respectiv, 6,6%.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

Între 12 august 2024 – 05 septembrie 2024 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar, un alt cont de subscriere, sau un cont JUNIOR;

Între 12 august 2024 – 06 septembrie 2024 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 12 august 2024 – 05 septembrie 2024 în mediul urban și 12 august 2024 – 04 septembrie 2024 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Care sunt diferențele dintre Fidelis și Tezaur

La Fidelis, suma minimă de investit este de 5.000 de lei și 1.000 de euro (pentru emisiunile în moneda europeană). Există și una dedicată donatorilor de sânge unde minimul este de 500 lei.

În schimb, la Tezaur nu există o sumă minimă. Chiar Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, declara recent că sunt oameni care merg cu 100 de lei să investească.

Cei care se îndreaptă către Fidelis se gândesc că, la un moment dat, vor dori să vândă (dacă au nevoie de bani), obținând repede banii, fără a pierde dobânda încasată. Evident, în funcție de prețul pieței pot avea o mică pierdere sau poate un câștig (nimeni nu știe viitorul).

În schimb, la Tezaur poți face răscumpărare, dar pierzi dobânda dacă ai investit pe 3 ani, de exemplu, iar după un an ai decis să-ți scoți banii pentru că ai nevoie de ei pentru o anumită urgență.

O altă diferență este dată de modul de achiziție. Dacă la Fidelis se pot cumpăra prin Alpha Bank, BT Capital partners, BCR, BRD ori prin contul deschis la un broker, la Tezaur se poate face asta prin Trezoreria Română, Poșta Română sau prin SPV.