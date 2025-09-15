Rusia amenință țările europene că le va urmări „până la sfârșitul secolului” dacă îndrăznesc să facă o mutare vehiculată recent

Dmitri Medvedev (dreapta), vicepreședintele Consiliului de Securitate al Kremlinului, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, alături de Vladimir Putin (stânga), FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Rusia a avertizat luni țările europene că va acționa împotriva oricărui stat care va încerca să îi confiște activele, după apariția unor informații potrivit cărora Uniunea Europeană ia în calcul ideea de a cheltui active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, transmite Reuters.

După ce președintele Vladimir Putin și-a trimis armata în Ucraina în 2022, Uniunea Europeană, SUA și alte țări au interzis tranzacțiile cu banca centrală și ministerul de finanțe al Rusiei, și au blocat active suverane rusești în valoare de 300-350 de miliarde de dolari – în principal obligațiuni guvernamentale europene, americane și britanice deținute într-un depozitar european de valori mobiliare.

Reuters a relatat recent că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dorește ca UE să găsească o nouă modalitate de a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, folosind soldurile în numerar asociate activelor rusești înghețate în Europa.

Politico a relatat că executivul UE ia în considerare ideea de a utiliza depozitele în numerar rusești de la Banca Centrală Europeană, provenite din obligațiuni ajunse la scadență deținute de Rusia. Scopul ar fi de a finanța un „Împrumut pentru reparații” destinat Ucrainei.

Dmitri Medvedev vorbește de „degenerații europeni”

„Dacă asta se întâmplă, Rusia va urmări până la sfârșitul secolului statele UE, precum și pe degenerații europeni de la Bruxelles și statele UE individuale care încearcă să ne confiște proprietatea”, a amenințat pe Telegram fostul președinte rus Dmitri Medvedev.

Rusia va urmări statele europene „prin toate mijloacele posibile” și în „toate instanțele internaționale și naționale posibile”, dar și „în afara instanțelor”, a declarat Medvedev, care ocupă funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. El a fost decorat cu o zi în urmă de președintele Vladimir Putin, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani.

Rusia susține că orice confiscare a activelor sale echivalează cu un furt comis de Occident și va submina încrederea în obligațiunile emise de țările europene, dar și SUA.

Oficialul rus a amenințat și NATO

Tot luni, Medvedev a ironizat și noua misiune pentru întărirea flancului estic lansată de NATO, anunțată după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei miercurea trecut[.

„M-a amuzat și puternica inițiativă europeană ‘Gardianul estic’. Se pare că asta este tot ce a mai rămas din ‘Coaliția de Voință‘”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram, referindu-se la statele care și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina după încheierea conflictului.

Oficialul rus a amenințat că țara sa va intra într-un conflicat direct cu alianța nord-atlantică dacă forțele NATO vor doborî dronele rusești.

„Dar, vorbind serios, punerea în aplicare a ideii provocatoare a celor de la Kiev și a altor idioți de a crea o ‘zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei’ și posibilitatea ca țările NATO să doboare dronele noastre vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a mai spus fostul președinte rus.

Noi trupe NATO pentru flancul estic al Alianței

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat vineri lansarea misiunii „Santinela Estică”, ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Măsura a fost luată după ce 19 drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei iar aviația națională și NATO a doborât o parte din ele. Sâmbătă după-amiază, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și două avioane F-16 au interceptat-o.

MApN a transmis ulterior că a fost vorba despre o drona „Geran” (Shahed-136 iraniană), care a părăsit teritoriul țării noastre și a intrat în Ucraina.