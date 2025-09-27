VIDEO Rusia avertizează NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, fotografiat alături de președintele Vladimir Putin la o reuniune din iunie 2025, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia Images

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat sâmbătă NATO și Uniunea Europeană că „orice agresiune” împotriva țării sale va atrage după sine „un răspuns decisiv”, în contextul în care președintele american Donald Trump a cerut doborârea avioanelor rusești în cazul încălcării spațiului aerian al NATO, relatează agențiile Reuters și France Presse.

„Rusia este acuzată că ar fi pe punctul de a ataca Alianța Nord-Atlantică și țările Uniunii Europene. Președintele Putin a demontat în repetate rânduri aceste provocări”, a afirmat Serghei Lavrov într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Rusia nu are și nu a avut niciodată astfel de intenții. Dar orice agresiune împotriva țării mele va atrage un răspuns decisiv. Nu trebuie să existe nicio îndoială în această privință”, a avertizat Lavrov.

În urmă cu o zi, Kremlinul a catalogat drept „iresponsabile” avertismentele că alianţa NATO ar fi pregătită să doboare avioanele ruseşti ce pătrund în spaţiul aerian al ţărilor membre.

Mai mult, un diplomat rus a oferit un răspuns direct despre cum va reacționa Moscova în cazul în care avioanele sale vor fi doborâte în spațiul aerian al NATO. Reacționând la o declarație a președintelui SUA în acest sens, Aleksei Meșkov, ambasadorul Rusiei în Franța, a spus că, dacă un astfel de act ar fi comis, „ar fi război”.

Lavrov acuză Israelul că vrea să „arunce în aer” Orientul Mijlociu

Tot în discursul susținut sâmbătă la ONU, ministrul rus de externe a acuzat Israelul că vrea să „arunce în aer” Orientul Mijlociu.

„Utilizarea ilegală a forței de către Israel împotriva palestinienilor și acțiunile sale agresive împotriva Iranului, Qatarului, Yemenului, Libanului, Siriei și Irakului amenință să arunce în aer întregul Orient Mijlociu”, a afirmat Serghei Lavrov.

Occidentul „sabotează” diplomația, mai acuză Serghei Lavrov

Șeful MAE rus a acuzat totodată țările occidentale că „sabotează” diplomația, prin faptul că a insistat asupra reinstituirii sancțiunilor împotriva Iranului în legătură cu programul nuclear al acestuia.

Potrivit lui Serghei Lavrov, respingerea de către Consiliul de Securitate al ONU, vineri, a unui text ruso-chinez menit să amâne reluarea sancțiunilor contra Iranului „a expus politica Occidentului de a sabota căutarea de soluții constructive” – după cum a susținut el la tribuna ONU, denunțând un „șantaj”.