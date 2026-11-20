Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a respins vineri ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina de tipul celor oferite de NATO membrilor săi și a declarat că orice formă de „cvasi-aderare” a Kievului la alianța militară occidentală este absolut inacceptabil pentru Moscova, relatează presa de stat rusă, citată de Reuters.

Riabkov a făcut aceste declarații la o zi după ce Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a declarat la un summit desfășurat la Berlin că el și Steve Witkoff, celălalt negociator al Washingtonului pentru Moscova, au reușit să îi facă „pe ruși să accepte ideea că orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5”.

Aceasta este o referire la principala clauză de apărare colectivă a Alianței, potrivit căreia un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor, iar ceilalți membri ai alianței sunt obligați să contribuie la restabilirea ordinii.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută în Articolul 5 este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner într-o conferință de presă după ce a participat alături de Witkoff la o reuniunea a partenerilor Kievului.

„Cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat el.

„Acesta este un pas înainte semnificativ pe care l-am realizat și cred că am reușit să-i convingem pe ruși de acest concept, conform căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5, piatra de temelie a apărării colective a NATO”, a subliniat Jared Kushner.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat după summitul desfășurat în capitala Germaniei, la care a participat și președintele Nicușor Dan, că problema aderării Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă.

Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Rusia respinge vehement declarațiile negociatorilor americani

„Aș dori să spun că până și simpla idee a unei formule de cvasi-aderare a Ucrainei la NATO, precum și căutarea unei așa-zise – între ghilimele – «soluții creative» în acest domeniu reprezintă o opțiune inacceptabilă pentru noi. Discutăm despre garanțiile de securitate, înainte de toate, din perspectiva asigurării securității propriei noastre țări”, a fost citat Riabkov de agenția de presă Interfax.

El a făcut comentariile după ce a fost întrebat dacă garanțiile pentru Ucraina de tipul celor prevăzute de Articolul 5 al NATO ar fi acceptabile pentru Rusia.

„În ceea ce privește Ucraina, lăsați-i să recunoască natura irevocabilă a cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO. Când acest lucru se va întâmpla, cred că problema garanțiilor de securitate va putea fi discutată într-un fel sau altul”, a adăugat Riabkov, potrivit aceleiași agenții de presă a statului rus.

Riabkov a confirmat de asemenea că se lucrează la organizarea unei posibile vizite la Moscova a unor reprezentanți ai Marii Britanii, Germaniei și Franței.

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Moscova a propus ca emisarii europeni să se deplaseze în Rusia pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de a se decide formatul viitoarelor discuții.