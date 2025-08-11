Rusia pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării. Proprietarii trebuie să se înregistreze într-o baza de date

Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti, citează EFE și Agerpres.

Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea şi reglementările pentru pilotajul dronelor cu greutăţi între 0,15 şi 30 de kilograme, care ar urma să intre în vigoare începând cu 1 martie 2026.

Proprietarii vehiculelor aeriene fără pilot vor trebui să se înregistreze în baza de date şi să plătească lunar 560 de ruble (7 dolari) pentru costurile de comunicare între platformă şi dronă pentru localizarea acesteia cu o frecvenţă de transmisie a datelor de o dată pe secundă.

Organele federale, regionale, serviciile de urgenţă şi organizaţiile care îndeplinesc funcţii publice pentru protecţia împotriva utilizării ilegale a dronelor vor fi scutite de plată.

Monitorizarea dronelor se va realiza cu ajutorul Sistemului Global de Navigaţie prin Satelit (Glonass), echivalentul GPS-ului american.

Această propunere este elaborată din ianuarie, când preşedintele Vladimir Putin a cerut accelerarea dezvoltării unui cadru normativ pentru identificarea dronelor, afirmă ziarul rus.

În prima sa întâlnire cu preşedintele Putin, noul ministru al Transporturilor, Andrei Nikitin, a discutat progresele înregistrate în cazul acestui proiect.

„Este necesar să se aloce un număr de identificare pentru a cunoaşte proprietarul, unde se îndreaptă vehiculul şi în ce condiţii”, a declarat acesta.

Ucraina foloseşte din ce în ce mai multe drone pentru a bombarda şi urmări obiective strategice pe teritoriul Rusiei. Luni, trei persoane au murit în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei împotriva regiunilor Tula şi Nijnîi Novgorod, potrivit autorităților locale.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât peste 150 de drone de duminică până luni.