Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „Alianța transatlantică a luat sfârșit”

Kirill Dmitriev este emisarul pe probleme economice al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oficialii ruși au salutat amenințările venite din partea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO după ce au opus rezistență privind achiziționarea Groenlandei.

Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul va impune taxe vamale de 10% începând cu 1 februarie aliaților europeni – Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda – până când SUA vor ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei. El a amenințat că va achiziționa insula „într-un fel sau altul”.

Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a spus că această măsură semnifică „prăbușirea” NATO, conform The Kyiv Independent.

„Alianța transatlantică a luat sfârșit”, a scris Dmitriev pe platforma X, ironizând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și avertizându-i pe liderii europeni să nu îl „provoace” pe Trump.

Nivelul taxelor va fi crescut la 25% de la 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord privind achiziția insulei, a spus președintele SUA.

El a amenințat cu această măsură la doar câteva zile după ce trupe din Franța, Germania și alte țări au început să sosească pentru exerciții în Groenlanda.

Țările europene „vor fi pedepsite”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru ieșirile sale provocatoare, a salutat, de asemenea, retorica lui Trump, prezentând-o ca o dovadă a adâncirii diviziunilor în cadrul NATO.

„SUA se pregătesc să atace Groenlanda, alegând insula în sine în locul unei solidarități atlantice”, a spus Medvedev, adăugând că țările europene vor fi „pedepsite cu taxe vamale” pentru că se bazează pe protecția SUA.

Dmitri Medvedev. Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Medvedev a ridiculizat anterior unitatea occidentală și l-a îndemnat pe Trump să acționeze rapid pentru a anexa Groenlanda, reflectând interesul Moscovei de a exploata disensiunile dintre SUA și aliații săi.

Groenlanda, care are o populație de aproximativ 56.000 de locuitori, găzduiește deja o bază militară americană și a căpătat o importanță strategică pe măsură ce concurența în Arctica se intensifică.

Amenințările lui Trump și planul UE

Trump a insistat că NATO ar deveni „mai puternică și mai eficientă” dacă Groenlanda ar fi sub controlul SUA, o afirmație respinsă de liderii europeni.

Liderul SUA a declarat duminică seara că Danemarca nu a reușit să facă nimic pentru a elimina „amenințarea rusă” din Groenlanda și a subliniat că „acum este momentul și se va face”, potrivit Reuters.

Ambasadorii Uniunii Europene au ajuns duminică la un acord general privind intensificarea eforturilor de a-l convinge pe președintele american Donald Trump să renunțe la impunerea de taxe vamale asupra aliaților europeni, pregătind în același timp măsuri de retorsiune în cazul în care taxele vor fi aplicate, au declarat diplomați europeni pentru Reuters.