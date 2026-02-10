„Să înceapă de acolo de sus – ministere, agenții”. Nemulțumirile primarilor care s-au întâlnit cu Bolojan și Grindeanu / Ce note dau Guvernului

Peste 500 de primari au participat marți la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor. Atât premierul Bolojan, cât și Sorin Grindeanu au fost criticați de primarii prezenți. HotNews a vorbit cu șase dintre ei despre măsurile propuse de Guvern pentru administrația publică, dar și despre majorarea taxelor și impozitelor.

Mariana Gâju (PSD) este primar al comunei Cumpăna din Constanța și prim-vicepreședintă a Asociației Comunelor din România. Ea a spus că nu crede că măsurile menite să reducă cheltuielile din administrația publică vor „îndestula” bugetul României.

„Nu vor acoperi deficitele pe care le are bugetul național, dar nici noi, la nivelul comunelor, având în vedere că sunt comune care au încasat taxele și impozitele în procent de 84%, 90% și s-au dovedit a nu fi îndestulătoare pentru susținerea cofinanțării proiectelor de investiții pe care le avem în derulare”, a explicat Gâju.

Primar PSD: „Să înceapă de acolo, de sus”

Ea spus că majorările de taxe și impozite trebuie făcute „nu doar cu sufletul, dar punând în balanță pe termen lung, până în 2028”:

„Pe mine, cel puțin ca primar al comunei Cumpăna, mă interesează dezvoltarea durabilă a comunei prin proiecte de infrastructură mari. Nu pot să susțin cofinanțarea unui parc industrial dacă eu nu am și susținere de la nivel mai înalt”.

Întrebată ce notă ar da Guvernului, Mariana Gâju a spus că nu este în măsură să facă asta, dar a amintit de faptul că actuala guvernare este formată din cinci partide.

„Această coaliție nu trebuie să negocieze interiorul său, să poată să iasă după aceea cu tăieri doar la nivelul administrației publice locale. Și să înceapă de acolo, de sus, ministere, agenții naționale și, de ce nu, uneori să coboare chiar și la nivel județean”, a mai spus ea.

Primar USR: „Nu cred că a făcut bine Guvernul prin felul în care a comunicat”

Un alt edil, de această dată de la USR, spune că este nevoie de astfel de măsuri.

„Consider că sunt foarte corecte și așteptăm să le putem implementa și noi, în mod real, în plan local, în comunitățile noastre, în comunele noastre mici”, a declarat Andreea Anghel, primar USR în comuna Turnu Roșu din Sibiu.

Ea critică, însă, lipsa normelor de aplicare, care, spune ea, duce la blocaje. Spune că este „absolut încrezătoare și optimistă” că măsurile Guvernului vor pune lucrurile pe un făgaș normal.

„Dacă nu credeam asta, rămâneam în compania privată, în compania IT, din care eu am venit în administrația publică locală. Sunt primar nou, la primul mandat, de un an și două luni de zile sunt în funcție și sunt absolut convinsă că acestea sunt niște măsuri corecte pentru relansarea economică mai târziu”, a mai spus ea.

Ea a declarat că ar fi dat nota 10 Guvernului dacă ar fi adoptat măsurile atunci când le anunțase, „acum 6-8 luni, când au apărut în spațiul public”. Andreea Gheorghe a oferit, în final, nota 4 pentru „tergiversare și 9 pentru măsurile luate”

„Nu cred că a făcut bine Guvernul prin felul în care a comunicat. Măsurile astea sunt necesare, dar dacă nu sunt comunicate corect, creează foarte mari tulburări în spațiu public și în rândul cetățenilor. Le dă oamenilor ocazia să fie revoltați și să fie supărați. «Începem cu voi, cei de jos», iar pentru oameni nu a fost cea mai bună abordare. Dacă venea cu primul exemplu, da, uite, începem din structurile de stat, da, începem de la parlamentar sau de la noi, din structurile noastre, sunt absolut convinsă că și dacă ar fi tăiat mai mult sau a fi majorat mai mult impozitele, oamenii de rând nu s-ar fi supărat așa de tare pentru că ar fi văzut această abordare diferită”, a mai explicat ea.

Primar UDMR: „Trebuie să ieși în fața cetății și să explici”

Szabó József Levente, primar UDMR în comuna Ceuaşu de Câmpie din județul Mureș, spune că noile măsuri i-au obligat pe primari să iasă în fața oamenilor să le spună că trebuie majorate taxele și impozitele locale.

„Anul trecut în septembrie era ordonanța aceea că nu avem voie să cheltuim mai mult decât în primul trimestru al anului 2025. Nu mi se pare corect. Salarizarea personalului din primărie este una oarecare. Și acolo trebuie să lucreze prim-ministrul un pic. Vrem dezvoltare în comuna noastră”.

Szabó József Levente spune că nu crede că măsurile Guvernului sunt atât de utile, dar și că oricum ar fi fost nevoie de astfel de măsuri.

„Impozite și taxele locale erau oricum nu foarte mari și erau suportabile, dar dintr-o dată 70% este foarte mult. Mai mult vrem să rămână procentul acela din impozitele și taxele locale în UAT-ul respectiv”, a explicat el.

Nici el nu a vrut să dea o notă Guvernului, însă a spus că primarii trec printr-o perioadă foarte grea:

„Trebuie să ieși în fața cetății și să explici. Oamenii spun că noi, primarii, adoptăm (n.red – măsurile), dar noi doar respectăm Codul Fiscal care este impus de lege”.

Ce spun primarii PNL: „Toți au votat, nu poți să o pui în cârca premierului”

Primarul Iulian Boț din comuna Liești, Galați, este membru PNL și ocupă fotoliul de primar din 2008. El a declarat pentru HotNews că măsurile luate în calcul de coaliție, „nu vor face nimic în afară de a crește gradul de colectare a impozitelor și taxelor”.

„Odată ce avem aceste impozite colectate mult mai eficient asta înseamnă dezvoltare. Actualul Guvern este criticat pentru că a mărit impozitele și taxele locale. Chiar este criticat și de unii colegi primari. Dar a fost gândită din partea coaliției de guvernare, pentru că toți au votat, nu poți să o pui în cârca premierului, că a venit cu mărirea de impozite și taxe”, a spus Boț, în apărarea premierului Bolojan.

Întrebat dacă măsurilor vor reduce deficitul bugetar, edilul a declarat că nici taxele, nici impozitele locale nu vor scădea.

„Nivelul de trai este totuși crescut în România, degeaba ne plângem că o ducem greu. Este mai greu, dar au crescut și așteptările, și populismul, și suveranismul și toți așteaptă să li se dea”, a adăugat el.

El a acordat Guvernului nota 7, „pentru curaj”.

„Suntem conștienți că trebuie cumva subțiat aparatul bugetar din administrația publică locală”

Tudorel Gîscă, tot din PNL, este primar în comuna Racovița din Sibiu și spune că „trebuie să fim conștienți că majorarea (n. red . – a taxelor și impozitelor) trebuia făcută. Dar trebuia pregătită mai înainte, nu așa, de pe o zi pe alta”. El a apreciat, de asemenea, că măsurile sunt drastice, dar a acordat Guvernului o notă de trecere.

Primar în comuna Ciucea din Cluj, Radu-Florin Abrudan, a spus că măsurile care vizează administrația publică trebuie să țină cont de specificul fiecărei comunități, „pentru că unii au anumite probleme, alții au alte probleme și atunci nu putem aplica o corecție unitară peste tot”

„Suntem conștienți că trebuie cumva subțiat aparatul bugetar din administrația publică locală, dar nu putem să lăsăm anumite investiții și anumite lucruri de dezvoltare în comunități fără oameni pentru a putea funcționa”, mai spus el.

Radu-Florin Abrudan a explicat că speră că măsurile vor ajuta la reducerea deficitului:

„Ideea e că nu vrem ca unii să ia anumite măsuri, să relansăm economia și să facem economii cât putem de mult și ulterior să vină alții care să arunce în aer din nou țara. Cunoaștem că în trecut au mai fost situații în care unii au făcut economii, iar alții când au venit au început din nou dezmățul și am revenit la vechile probleme”, a adăugat edilul.

Primarul a spus și că nu poate să dea o notă Guvernului, dar că ar fi una foarte bună „pentru că încearcă să îndrepte lucruri”.









