Samsung a lansat inelul Galaxy Ring în România. Cât costă gadgetul de trei grame și la ce este bun

Samsung a lansat în România inelul smart Galaxy Ring care fusese prezentat pe plan mondial în luna iulie. Galaxy Ring cântărește 3 grame, nu are microfon sau ecran, iar prețul este 2.225 lei. Ce poate face acest gadget nou?

Samsung Galaxy Ring este gândit a fi un accesoriu elegant de monitorizare a sănătății, iar cei trei senzori măsoară, printre altele, indicatori precum ritmul cardiac, calitatea somnului și numărul de pași.

În toate review-urile a fost lăudat designul inelului, dar și cutia de încărcare. Un punct foarte bun ține de autonomia bateriei, care este de 6-7 zile. Există nouă versiuni de mărime, în funcție de mărimea degetelor persoanei care cumpără și există trei versiuni de culoare.

Samsung Galaxy Ring Foto Matthias Oesterle / Shutterstock Editorial / Profimedia

În funcție de mărimea inelului ales, greutatea este între 2,3 și 3 grame.

Inelul smart construit din titan are funcționalități limitate față de un smartwatch, mai ales că nu are ecran și nici nu vibrează. Funcționează doar sincronizat cu un smartphone, dar are și o serie de avantaje. Este un gadget discret și elegant și este mai comod de purtat decât un ceas smart, pentru cei care vor să-și monitorizeze somnul și ritmul cardiac.

Samsung Galaxy Ring (foto Samsung)

Galaxy Ring este disponibil începând cu 12 noiembrie 2024 în magazinele partenere Samsung în culorile care au denumirea comercială Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Gold.

Galaxy Ring – Ce spune Samsung despre caracteristicile cheie:



⦁ Analiză avansată a somnului: Galaxy Ring oferă utilizatorilor o înțelegere detaliată a obiceiurilor de somn, monitorizând fazele somnului și mișcările din timpul nopții.

⦁ Energy Score: Acest indicator oferă o imagine de ansamblu asupra stării generale de sănătate, bazată pe factori precum calitatea somnului, activitatea fizică și ritmul cardiac.

⦁ Senzor optic Bio-signal: Galaxy Ring urmărește frecvența cardiacă în timp real și trimite notificări în cazul unor anomalii.

⦁ Analizarea ciclului menstrual: Femeile pot beneficia de funcția de urmărire a ciclului menstrual, care monitorizează temperatura corporală pentru a oferi o perspectivă mai clară asupra sănătății reproductive.

⦁ Funcția „Gestures”: Această funcție permite executarea comenzilor precum fotografierea sau oprirea alarmei prin simpla atingere a inelului, oferind astfel comoditate și rapiditate.

⦁ Personalizare: Cu ajutorul tehnologiei Galaxy AI, utilizatorii beneficiază de recomandări personalizate, bazate pe datele lor, pentru a-și îmbunătăți sănătatea și bunăstarea.

⦁ Design elegant și durabil: Inelul are un nivel ridicat al rezistenței la apă și o textură a materialului rezistentă la zgârieturi.