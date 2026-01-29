Scandalul din coaliție, pe masa lui Nicușor Dan. Președintele, întâlniri cu separate cu liderii partidelor de la guvernare

Consultări ale președintelui Nicușor Dan cu delegația Uniunii Salvați România (USR) în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Foto: Grigore Popescu / Agerpres

Președintele Nicușor Dan a avut întâlniri în ultimele zile cu doi dintre liderii coaliției – Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Întâlnirile au loc în contextul conflictului din coaliție generat de atacurile PSD la adresa Guvernului Bolojan, dar și în contextul în care președintele trebuie să numească șefii serviciilor de informații pentru care are nevoie de și de aprobarea liderilor partidelor aflate la guvernare.

Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan s-au întâlnit luni dimineață la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2026 și despre vizita premierului în Germania. „Astăzi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026”, a transmis Administrația Prezidențială.

Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ două ore și au avut loc cu câteva ore înainte de ședința coaliției în care a fost decisă amânarea angajării răspunderii Guvernului pentru reforma administrației publice.

Miercuri, a avut loc o discuție între președinte și Dominic Fritz, liderul USR. Potrivit informațiilor HotNews, astfel de întâlniri între cei doi au loc săptămânal, și discută despre „teme curente într-un cadru confidențial”. Același lucru s-a întâmplat și miercuri.

Discuția dintre Nicușor Dan și Fritz are loc în contextul în care în ultimele săptămâni mai mulți lideri din partid au lansat atacuri dure la adresa premierului Bolojan, pe care l-au acuzat de „scamatorii contabile”.

Apoi, într-un interviu pentru RFI România, premierul a fost întrebat direct despre varianta unui Guvern minoritar.

„Într-o perioadă de criză politică am mai ajuns la Guverne minoritare. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice”, a fost răspunsul lui Bolojan.

În replică, Claudiu Manda, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu l-a amenințat pe premier cu moțiunea de cenzură. În paralel, membri PSD sunt consultați cu privire la ieșirea partidului de la Guvernare și, potrivit unor surse, această consultare internă va fi finalizată după ce bugetul pentru 2026 va fi adoptat.

Discuția privind șefii serviciilor a rămas deschisă

Discuțiile de săptămâna aceasta de la Palatul Cotroceni au loc în și contextul în care șeful statului are nevoie de acordul partidelor de la guvernare, cele care au și majoritate în Parlament, astfel încât numirile pentru șefii SRI și SIE să fie aprobate de legislativ.

În plus, el a declarat de mai multe ori că nu va face aceste numiri înainte de a fi agreate de liderii din coaliție.

„Preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi (a coaliţiei – n.red.) nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a explicat Nicușor Dan săptămâna trecută.

Întrebat la finalul lunii noiembrie de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”.

„Președintele este hotărât să pună la DNA un om în care are deplină încredere”, a explicat pentru HotNews o sursă de la Palatul Cotroceni. Afirmația a fost confirmată din a doua sursă, care a adăugat că Nicușor Dan are două mize în această alegere: șeful SRI și cel al DNA.

Pe 13 ianuarie, într-un interviu pentru G4Media, Kelemen Hunor a fost întrebat dacă au existat discuții în coaliție sau cu președintele Nicușor Dan despre viitorii directori ai serviciilor de informații, liderul UDMR a răspuns negativ:

„Nu. Eu n-am discutat nici cu președintele Nicușor Dan, nici cu colegii din coaliție”. De asemenea, el a declarat atunci că Nicușor Dan „trebuie să facă pasul următor (n.red. – numirea noilor directori) cât mai repede”.









