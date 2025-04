Scandalul inundării satelor românești. Victor Ponta, nou atac la Ciolacu: Să-ți fie rușine! / El publică o înregistrare dintr-o ședință de guvern

Victor Ponta, candidatul independent la alegerile prezidențiale, îl acuză pe Marcel Ciolacu de „minciună” și „înscenare” în scandalul inundării satelor românești în timpul inundațiilor din 2014. El publică o filmare de la ședința de guvern din 2014, când era premier, și în care spunea că o eventuală decizie a deschiderii barajului Porțile de Fier pentru a ajuta Belgradul să fie luată de specialiști, nu de politicieni.

„Să-ți fie rușine Marcel Ciolacu! Ai știut de la început că totul este o minciună, o înscenare sordidă, o batjocorire a tragediei de la «Colectiv»! Si totuși l-ai lăsat pe Bogdan Popescu «omul cu banii PSD») să mintă milioane de români”, a scris Victor Ponta sâmbătă pe Facebook.

„Ți-ai înșelat colegii din Partid pe care i-ai pus să se facă de râs postând niște acuzații despre care tu știai că sunt false ! În loc sa iți faci datoria față de oameni, i-ai mințit si le-ai furat milioane de euro din bani publici – ca să finanțezi minciuna! De ce? Trebuie să îmi explici la un moment dat și mie și celor din PSD pe care i-ai târât după tine și românilor!”, a continuat el.

În același mesaj, Victor Ponta a publicat o filmare de la ședința de guvern din 19 mai 2014, când era prim-ministru și se discuta despre inundații. În ședința respectivă, el cerea o consultare cu autoritățile din Serbia, pentru a ajuta dacă este nevoie.

„Aici, din punctul ăsta de vedere, împreună cu Apele Române și cu Hidroelectrica, să calculăm cât putem de bine ce se poate evacua pe Dunăre în așa fel încât să nu-i lăsăm nici pe ei cu apă prea multă, nici să ne inundăm noi. Să reușim să găsim acele soluții pe care doar specialiștii le pot spune, nu oamenii politici, apropo de debit, de cât de mult lăsăm la Porțile de Fier și cum controlăm această deversare a surplusului de apă”, a declarat Victor la ședința de guvern din 2014.

Episodul inundațiilor din 2014

Într-un podcast moderat de Robert Turcescu, Ponta – candidat independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc” – a spus că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. Mai exact, a povestit că a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

După controversa generată în spațiul public, Ponta a revenit cu precizări pe Facebook, unde susține că niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol și nicio gospodărie nu a fost grav afectată în urma inundațiilor din 2014 când în calitate de premier a decis să dea „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”.

„Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia, așa cum trebuie să facă un bun vecin și un bun creștin! Criminalii care spun că trebuia să lăsăm să moară oamenii ca sa nu afectăm câteva hectare de câmp nu au nici inima nici minte!”, a transmis Victor Ponta.

Ciolacu i-a cerut lui Ponta retragerea din cursa prezidențială

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut joi fostului său colaborator să se retragă din cursa prezidențială, după ce Victor Ponta a susținut că, în 2014, din calitatea sa de prim-ministru al României, a fost de acord „să inunde sate românești pentru a salva orașe străine”.

La rândul său, candidatul independent la alegerile prezidențiale a declarat joi că Marcel Ciolacu ar trebui să se retragă „de urgență” din funcția de premier, altfel îl va da afară el, imediat ce va ajunge la Cotroceni.

În replică, liderul PSD a revenit vineri dimineață cu un nou mesaj, tot pe Facebook, fostul său consilier onorific, Victor Ponta, „înjură și vrea să dea jos” guvernul din care a făcut parte, la fel cum a procedat în trecut și cu alte executive PSD, după ce formațiunea politică l-a primit înapoi și i-a dat șansa să candideze și să ajungă deputat.