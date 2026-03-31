Scenariul „de neimaginat”: Problemele lui Viktor Orban provoacă neliniștea aliaților săi de peste Ocean

Viktor Orban salută publicul după discursul pe care l-a ținut la conferința CPAC Ungaria, organizată la Budapesta pe 21 martie 2026.

Conservatorii americani arată de mult timp înspre prim-ministrul ungar Viktor Orban, ca dovadă că un lider occidental poate opri imigrația, poate sfida instituțiile internaționale și poate duce un război împotriva liberalismului „woke” și, totuși, poate câștiga alegeri, scrie Reuters.

Însă acum, pe măsură ce Ungaria se îndreaptă spre alegerile parlamentare din 12 aprilie, unii dintre cei mai entuziaști admiratori ai lui Orban din Statele Unite, inclusiv președintele Donald Trump, se confruntă cu o perspectivă de neimaginat până de curând: după 16 ani la putere, campionul european al „democrației iliberale” ar putea fi înlăturat prin vot.

O înfrângere a lui Orban ar reverbera cu mult în afara Ungariei, punând sub semnul întrebării rezistența unui sistem politic caracterizat de naționalism dur și de o erodare a mecanismelor de control democratic. O parte a dreptei americane l-a promovat pe Viktor Orban ca model pentru remodelarea democrației occidentale. Ar veni, de asemenea, într-un moment în care avântul unor partide de extremă dreapta din Europa pare să încetinească, iar nepopularitatea în creștere pentru Trump este tot mai des văzută drept un dezavantaj în rândul partidelor europene care au defilat cu acesta drept susținător și model.

Sondajele de opinie arată că Orban și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cea mai dificilă provocare electorală de la revenirea la putere în 2010. În majoritatea sondajelor independente, aceștia sunt devansați de partidul de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar.

Tabloul unor alegeri parlamentare disputate în Ungaria

Magyar, în vârstă de 45 de ani, a vizitat sute de sate și orașe, susținând adesea discursuri de pe ceea ce a devenit un simbol al campaniei sale: o platformă de camion vopsită în culorile naționale ale Ungariei.

Deși promite să combată corupția și regresul democratic, pe care le pune pe seama domniei îndelungate a lui Orban, mitingurile lui Magyar se concentrează pe probleme de zi cu zi, precum salariile mici, creșterea prețurilor la alimente și deteriorarea serviciilor publice, notează Reuters.

Peter Magyar, avocat și membru al Parlamentului European, a atras un sprijin puternic din partea alegătorilor tineri, susținătorii săi atribuind ascensiunea rapidă unui mesaj disciplinat și unei prezențe eficiente în social media.

Orban, în vârstă de 62 de ani, îl prezintă pe Magyar drept un pariu riscant care se va supune Uniunii Europene și va atrage țara în războiul din Ucraina. Orban menține relații strânse cu Rusia și se opune sprijinirii Ucrainei. În toată Budapesta, afișele de campanie pro-Orban întăresc acest mesaj, prezentând Fidesz drept „Alegerea sigură”.

Cinci analiști politici spun că inclusiv sprijinul de nivel înalt de la Washington – susținerea directă din partea lui Trump și o vizită planificată a vicepreședintelui J.D. Vance pe 7-8 aprilie – e puțin probabil să schimbe rezultatul, deoarece problemele interne, precum costul vieții, domină alegerile.

Laude directe pentru Viktor Orban din partea marelui său aliat din SUA

Trump l-a lăudat pe Orban drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, iar conferințele organizate la Budapesta au atras figuri conservatoare din întreaga Americă pentru a-i studia strategia politică.

„Democrația iliberală” autodeclarată a lui Orban reflectă teme-cheie ale Americii din era Trump: politici dure anti-imigrație, dispreț deschis față de normele liberale, ostilitate față de instituțiile globale și atacuri la adresa presei, universităților și organizațiilor non-profit. El a fost primul lider european care l-a susținut pe Trump în cursa prezidențială din 2016.

În timpul administrației Obama, Washingtonul a avertizat în mod repetat că guvernul lui Orban erodează normele democratice, inclusiv independența justiției și libertatea presei și a religiei, însă aceste critici au dispărut în mare măsură după ce Trump și-a început primul mandat.

De atunci, pe fondul deteriorării relațiilor lui Trump cu mare parte din Europa, Ungaria condusă de Orban s-a apropiat de acesta, inclusiv prin aderarea la „Consiliul Păcii”, o inițiativă care contestă rolul tradițional al Organizației Națiunilor Unite.

Un alt aspect care i-a adus lui Orban admirație în rândul dreptei americane este disponibilitatea sa de a confrunta Uniunea Europeană. Orban a sfidat în repetate rânduri blocul comunitar, cel mai notabil opunându-se candidaturii Ucrainei la aderare și menținând relații strânse cu Rusia. Rivalul său, Magyar, a promis să îndepărteze Ungaria de Moscova și să o reașeze ferm în Occident.

Magyar a declarat într-un interviu anterior acordat Reuters că alegătorii trebuie să aleagă între Europa și dezvoltare sau continuarea a „16 ani de declin”.

Susținere americană pentru Viktor Orban, dar fără bani

În mesaje publicate pe platforma sa Truth Social, Trump i-a atribuit lui Orban meritul de a fi ajutat Statele Unite și Ungaria să atingă „noi culmi ale cooperării și realizărilor spectaculoase”.

Olivia Wales, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat pentru Reuters că Trump îl consideră pe Orban un „partener apropiat, lider respectat și un câștigător („winner”) pentru poporul Ungariei – un mare aliat al Statelor Unite”.

Cu toate acestea, administrația Trump nu i-a oferit lui Orban sprijinul economic acordat unui alt aliat, președintele argentinian Javier Milei. Anul trecut, Statele Unite au oferit Argentinei un pachet de sprijin de mai multe miliarde de dolari pentru a ajuta la stabilizarea monedei și pentru a consolida poziția guvernului lui Milei înaintea alegerilor parlamentare. A funcționat, iar partidul lui Milei a obținut o victorie răsunătoare.

După ce s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă în noiembrie, Orban a declarat că a obținut un acord cu Statele Unite pentru un „scut financiar” care să protejeze economia Ungariei. Însă Trump a negat ulterior că i-ar fi oferit lui Orban o astfel de plasă de siguranță. Iar secretarul de stat Marco Rubio a făcut doar promisiuni vagi, în timpul unei vizite la Budapesta din 16 februarie, privind „identificarea unor modalități de a oferi asistență” dacă economia Ungariei ar avea dificultăți.

„Atingem un plafon legat de ceea ce americanii sunt dispuși să ofere cu adevărat”, a declarat pentru Reuters Zsuzsanna Vegh, analistă politică specializată în Europa Centrală și de Est la German Marshall Fund of the United States, un think tank cu sediul la Washington, D.C.

„Acest lucru ar putea semnala un anumit nivel de incertitudine privind o victorie reală a lui Orban. Trump s-ar putea să nu vrea să fie perceput ca susținând un perdant”, a adăugat ea.

Ultimele alegeri generale din Ungaria, din 2022, câștigate de Orban la o diferență covârșitoare, au fost considerate libere, dar nu corecte de către observatorii electorali ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, o organizație regională de securitate cu sediul la Viena. Aceasta a declarat că publicitatea omniprezentă finanțată de stat și părtinirea mediatică au oferit partidului Fidesz un „avantaj nejustificat”.

Panourile publicitare din Budapesta rămân dominate de Fidesz și în prezent. Modificările aduse legislației electorale sub Orban au permis, de asemenea, partidului său să obțină supermajorități cu mai puțin de 50% din voturi.

Ce înseamnă vizita lui JD Vance la Budapesta înaintea alegerilor din Ungaria

Reuters notează că vizita planificată a lui Vance, cu doar câteva zile înainte de vot, evidențiază locul lui Orban într-o rețea globală conservatoare aliniată cu Trump, rol subliniat în martie de două conferințe organizate la Budapesta, la care au participat politicieni și activiști de dreapta din întreaga lume.

Totuși, chiar și unii dintre aliații lui Orban se îndoiesc că această demonstrație de sprijin se va traduce în voturi. „Problemele interne vor determina intențiile alegătorilor”, a declarat Zoltan Kiszelly, analist politic la Szazadveg, un think tank pro-Orban din Budapesta.

La o reuniune din 21 martie a CPAC Ungaria – o ramură a Conservative Political Action Conference, un forum anual important al conservatorilor americani – au participat președintele argentinian Milei, Alice Weidel din partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, precum și doi congresmeni republicani, Russ Fulcher din Idaho și Andy Harris din Maryland. Accesul nu a fost permis jurnaliștilor de la Reuters și altor instituții media tradiționale.

Îngrijorările privind alegerile din Ungaria au fost vizibile în discursurile transmise online, scrie Reuters. Pe scenă, personalitatea media conservatoare Dave Rubin a recunoscut existența unei stări de „neliniște” în rândul delegaților. Harris a avertizat asupra unor „vandali” care încearcă să distrugă valorile creștine și i-a îndemnat pe maghiari „să-i alunge pe vandali și să închidă poarta”, adăugând că „viitorul civilizației occidentale, creștine și libere depinde de acest lucru”.

Harris a declarat pentru Reuters că leadershipul lui Orban „a deschis drumul pentru victoria multor lideri de centru-dreapta din Europa” și că „acest lucru l-a transformat, desigur, într-o țintă politică”. Rubin nu a răspuns solicitării de comentarii.

Bătălie pentru „sufletul” Ungariei

La două zile după CPAC Ungaria, Orban a găzduit liderii a cel puțin 10 partide ale dreptei radicale sau de extremă dreapta din Europa, inclusiv pe Marine Le Pen din Franța și Geert Wilders din Olanda. Alianța lor numită „Patrioți pentru Europa” – fondată de Orban și aliații săi în 2024 – este în prezent al treilea cel mai mare grup din Parlamentul European.

Kiszelly, analistul pro-Orban, susține că aliații conservatori din SUA nu sunt îngrijorați de rezultatele slabe din sondaje ale lui Orban deoarece victoria lui Trump din 2024 i-a învățat să nu aibă încredere în sondaje.

El a spus că Orban pare să fie în urmă doar din cauza „institutelor de sondare pro-opoziție”, indicând în schimb sondaje realizate de McLaughlin & Associates, o firmă americană cunoscută pentru colaborarea cu Trump și alți politicieni conservatori. În sondajele realizate de această firmă, Fidesz este în fața partidului rival Tisza cu șase puncte procentuale.

Kiszelly a afirmat că o astfel de diferență ar permite Fidesz să rămână la putere singur sau să guverneze împreună cu partidul de extremă dreapta Patria Noastră. „Opoziția nu are nicio șansă”, a spus el.

Majoritatea sondajelor sugerează însă contrariul – și oferă un avantaj unui pretendent al cărui apel electoral pătrunde într-un teritoriu dominat mult timp de Fidesz.

Magyar nu este deloc o figură „woke” sau de stânga. Făcând campanie sub sloganul „Acum sau niciodată”, partidul său susține politici stricte privind imigrația, valorile familiale și naționalismul – teme asociate de mult timp cu guvernarea lui Orban. Îl ajută și faptul că numele său de familie înseamnă „maghiar”.

Tensiunea unei competiții strânse a început să se vadă și în campanie. Orban a fost huiduit la un miting recent din orașul Gyor din nord-vestul țării, o experiență rară pentru un lider ale cărui apariții sunt de obicei atent regizate.

Vizibil tulburat, el i-a acuzat pe cei care îl huiduiau că „nu sunt alături de maghiari”.