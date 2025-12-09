Donald Trump neagă că i-a promis lui Viktor Orbán un „bailout” pe modelul Argentinei: „Dar cu siguranță mi-a cerut”

Președintele SUA, Donald Trump, îl salută pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, înaintea întâlnirii lor, la Casa Albă din Washington, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump, a declarat pentru Politico că nu i-a oferit o plasă de siguranță financiară prim-ministrului ungar Viktor Orbán, contrazicând afirmațiile liderului de la Budapesta potrivit cărora cei doi ar fi ajuns la o înțelegere.

Orbán a călătorit luna trecută la Washington pentru a se întâlni cu președintele SUA și a spus, după vizită, că SUA au fost de acord să ofere Budapestei un „scut financiar”.

„Nu, nu i-am promis așa ceva, dar cu siguranță mi-a cerut”, a spus Trump într-un interviu publicat marți de Politico.

Când a fost presat să precizeze dacă Budapesta ar putea primi în cele din urmă pachetul de salvare, Trump a evitat întrebarea și l-a lăudat pe Orbán pentru că face „o treabă foarte bună” în privința opririi imigrației. „Nu permite nimănui să intre în țara lui”, a spus liderul de la Casa Albă.

Sondajele de opinie arată că Orbán se confruntă cu o provocare fără precedent de ani de zile la adresa dominației sale îndelungate asupra puterii, din partea unei opoziții în ascensiune și pe fondul unei economii ungare stagnante. Ungaria va organiza alegeri parlamentare în primăvara anului viitor.

Ce a spus Viktor Orbán după întâlnirea cu Trump

Sub conducerea lui Orbán, Ungaria se află de mult timp în conflict cu UE în privința politicilor blocului privind migrația și alte domenii, ceea ce a dus la înghețarea fondurilor europene alocate Ungariei și la aplicarea unor amenzi uriașe de către Bruxelles.

„Am fost de acord cu președintele (SUA), și am dat mâna pe asta, că dacă Ungaria s-ar confrunta cu dificultăți financiare, am putea folosi una dintre cele patru sau cinci facilități internaționale cunoscute, transparente și vizibile”, a declarat Orbán pentru presa ungară după vizita sa la Casa Albă luna trecută.

El a adăugat că opțiunile includ o linie de „swap valutar” sau o linie de credit flexibilă.

Declarația a stârnit întrebări din partea lui Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, care conduce în sondaje în fața partidului de guvernământ Fidesz. „De ce a negociat Orbán în secret un pachet masiv de salvare?”, a atacat Magyar.

Cum l-a ajutat Trump pe libertarianul Milei în Argentina

Trump a mobilizat recent Departamentul Trezoreriei SUA pentru a sprijini un aliat ideologic înaintea unor alegeri cruciale, aprobând ceea ce mulți analiști au descris ca un „bailout” pentru liderul argentinian Javier Milei, cunoscut pentru tăierile sale drastice pe partea de cheltuieli ale statului.

Acea intervenție, organizată de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a inclus achiziții directe de pesos argentinieni de către SUA și un acord de swap valutar de 20 de miliarde de dolari, care oferea Buenos Aires acces la dolari.

Partidul lui Milei a câștigat ulterior o victorie decisivă la alegerile de la jumătatea mandatului Congresului argentinian, permițând libertarianului care folosește „drujba” ca simbol politic să își continue reformele economice.

Trump a celebrat rezultatul, afirmând că efortul „a adus mulți bani Statelor Unite”. Bessent a declarat la rândul său că investiția SUA „a generat profit”.

Strategia Națională de Securitate publicată recent de administrația Trump, care a fost extrem de critică la adresa guvernelor europene și a politicilor lor privind migrația, indica faptul că Washingtonul va încerca să impulsioneze partidele de extremă dreaptă, ca parte a unui demers „de a ajuta Europa să își corecteze traiectoria actuală”.