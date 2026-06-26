Scene dramatice în Venezuela după cutremurele devastatoare. Ce se întâmplă acum în țara sud-americană

Clădiri întregi au fost nivelate de cutremurele devastatoare care au lovit Venezuela, mulți oameni fiind prinși sub dărâmături, FOTO: Juan Barreto / AFP / Profimedia

În orașe din nordul Venezuelei, vecinii se ajutată reciproc să sape printre dărâmături în căutarea celor dragi, după ce două cutremure produse unul după altul au ucis peste 230 de persoane și au rănit mii de oameni în seara precedentă, relatează Associated Press.

Carlos Alvarado, ministrul venezuelean al sănătății, a anunțat joi seara că bilanțul oficial al morților a crescut la aproximativ 235 de persoane și că alte cel puțin 4.300 de persoane au fost rănite. Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească, în condițiile în care mii de persoane sunt date dispărute, iar operațiunile de salvare continuă într-un ritm alert.

Cutremurele cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter, produse miercuri seara, au fost printre cele mai puternice înregistrate în Venezuela în mai bine de un secol și au fost resimțite în întreaga regiune.

Răniții au fost scoși de sub dărâmături acoperiți de praf și sânge, printre ei aflându-se copii și animale. Televiziunea de stat din Venezuela a difuzat imagini dramatice ale operațiunilor de salvare, inclusiv cu o femeie prinsă sub o placă de beton, din care se vedea doar un picior desculț, înainte ca salvatorii să o scoată în viață. Totuși, în afara capitalei Caracas au fost văzute inițial foarte puține echipe guvernamentale de intervenție.

Regiunea de coastă La Guaira, situată la nord de Caracas, a fost una dintre cele mai grav afectate, atât în privința distrugerilor, cât și a numărului de victime. Acolo se află principalul aeroport al țării, care a fost închis din cauza pagubelor, complicând livrarea ajutoarelor.

Clădiri nivelate de cutremur în orașul Caraballeda din statul La Guaira al Venezuelei, FOTO: Federico Parra / AFP / Profimedia

Venezuelenii, în stare de șoc după cutremure

Mulți locuitori au rămas înmărmuriți joi dimineață, văzând clădiri reduse la dărâmături sau schelete de beton, mobilier atârnând pe ferestre și elicoptere survolând zona. Numeroase imobile au fost complet distruse, iar străzile s-au crăpat.

Familiile au lipit afișe cu fotografii ale rudelor dispărute, în timp ce alții au împărțit liste scrise de mână cu nume în încercarea de a-i găsi. Venezuelenii aflați în străinătate au încercat cu disperare să ia legătura cu rudele lor, însă serviciile de telefonie din țară au fost întrerupte.

În centrul capitalei Caracas, sute de persoane și-au petrecut noaptea adăpostite în parcuri, parcări și alte spații deschise.

Dayana Delgado, mamă a trei copii, a întrebat unde sunt utilajele grele promise de autorități și a spus că locuitorii sunt cei care sapă printre clădirile prăbușite.

„Vreau să știu unde este copilul meu, dacă este prins sub dărâmături sau într-un adăpost”, a spus ea despre fiul său de opt ani, dat dispărut.

O mamă a izbucnit în plâns și s-a prăbușit de durere în timp ce trupurile copiilor ei, în vârstă de trei și zece ani, erau învelite în pături și duse de la locul tragediei.

Gabriela Roja, una dintre femeile care au pierdut doi copii în urma cutremurelor, FOTO: Pedro Mattey / AP / Profimedia

Alte persoane strigau numele celor dispăruți, iar unii priveau în tăcere, în stare de șoc.

„Am pierdut totul”

Autoritățile venezuelene au anunțat că trimit echipe de salvare din alte regiuni ale țării către La Guaira, o zonă care nu este străină de dezastrele naturale: în 1999, o alunecare masivă de noroi a ucis mii de persoane și este considerată una dintre cele mai grave catastrofe naturale din istoria Venezuelei.

În La Guaira, Cristian Carreño privea clădirea carbonizată în care locuia, înclinată periculos într-o parte.

„Am pierdut totul”, a spus el. „Cred că încă mai sunt oameni înăuntru care nu au reușit să iasă. Este o tragedie devastatoare”.

Juan Alberto Mendaño, un profesor pensionar, a traversat dărâmăturile din La Guaira și a trecut pe lângă un cadavru înainte de a observa o femeie prinsă sub ruine, care făcea semne cu mâna cerând ajutor.

„Fie ca Dumnezeu să o salveze cât mai repede posibil”, a spus Mendaño. „Când i-am auzit strigătul, nu am putut face nimic”, a deplâns el.

Oamenii încearcă să găsească supraviețuitori sub dărâmături, FOTO: Juan Barreto / AFP / Profimedia

Guvernul și echipele de salvare se confruntă cu provocări uriașe după cutremure

Dezastrul natural reprezintă cea mai recentă provocare pentru președinta interimară Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte care a preluat funcția în ianuarie, după ce forțe speciale americane l-au capturat și extras din țară pe președintele Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA. Venezuela se confruntă cu haos economic de mai bine de un deceniu, iar mulți cetățeni contestă legitimitatea mișcării politice pe care o reprezintă Rodríguez.

Aceasta a declarat stare de urgență într-un discurs adresat națiunii miercuri seara. Ea a anunțat că guvernul creează un fond de reconstrucție în valoare de 200 de milioane de dolari destinat refacerii spitalelor și locuințelor afectate.

Joi, ea a făcut apel la companii să pună la dispoziție utilaje grele pentru operațiunile de salvare. „Sperăm să salvăm cât mai multe persoane aflate încă în viață”, a declarat Rodríguez.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez. Foto: Juan BARRETO / AFP / Profimedia

Deși Venezuela se află în apropierea mai multor falii tectonice, poziția sa la contactul dintre placa sud-americană și placa caraibiană face ca seismele puternice să fie mult mai rare decât în alte regiuni ale Americii Latine.

Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a precizat că epicentrele ambelor cutremure s-au aflat în apropierea orașului Morón, pe coasta Mării Caraibilor, la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas.

Succesiunea celor două cutremure, combinată cu adâncimea redusă la care s-au produs mișcările seismice, a amplificat distrugerile, a explicat Marcos Ferreira, geofizician și cercetător în cadrul Serviciului Geologic al Braziliei.

„Este ca și cum eu aș striga, iar apoi altcineva ar începe să strige în același timp. Acest lucru amplifică vibrațiile și mărește pericolul potențial”, a spus Ferreira.

Comunitatea internațională a promis ajutor

La scurt timp după ce reprezentanții Organizației Națiunilor Unite din Venezuela au cerut guvernului să ridice restricțiile impuse rețelelor sociale pentru ca oamenii să poată avea acces la informații care le-ar putea salva viața, venezuelenii din țară au putut accesa din nou platforma social media „X”. Site-ul fusese blocat de Maduro încă din august 2024, în încercarea de a împiedica schimbul de informații între cei care protestau față de victoria sa contestată la alegerile prezidențiale.

Liderii din Mexic, Qatar, Brazilia, Spania, Portugalia și Canada au promis că vor trimite ajutoare. Mai multe transporturi erau deja în drum spre Venezuela joi.

Soldați din El Salvador sosiți pentru a ajuta autoritățile venezuelene, FOTO: Alex Pena / AFP / Profimedia

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a discutat cu Rodríguez după producerea cutremurelor, a declarat că Statele Unite mobilizează imediat asistență, deși a recunoscut că închiderea principalului aeroport al Venezuelei creează dificultăți logistice.

„Avem un răspuns coordonat la nivelul întregului guvern. Va fi amplu, va fi rapid și va fi eficient”, a spus Rubio.

Echipe de salvare din Mexic, El Salvador și Republica Dominicană au ajuns joi în Venezuela, împreună cu un zbor umanitar venit din Mexic.

„Nicio țară nu este pregătită să ofere singură răspunsul necesar. Tocmai de aceea există țările vecine”, a declarat maiorul Carlos Olivares din cadrul Forțelor Aeriene ale Republicii Dominicane.

Și diaspora venezueleană s-a mobilizat. În Ecuador, Félix Rodríguez a spus că magazinul său primește donații atât de la alți venezueleni, cât și de la cetățeni ecuadorieni.

„Afacerea mea este întotdeauna pregătită pentru orice are nevoie Venezuela”, a spus el.