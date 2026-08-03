Scurt raport către cititori al CEO HotNews: Mulțumim pentru această experiență Premium!

După două luni și jumătate de când HotNews a introdus conținutul plătit, în premieră pentru România, reacția extraordinară a publicului a fost peste așteptările noastre. Am depășit 2.400 de abonați activi. Dincolo de borne, stă emoția echipei noastre în fața încrederii dumneavoastră și planurile despre care dați-mi voie să vă vorbesc astăzi.

Știți câți oameni scriu în HotNews? Mai puțini decât v-ați imagina și, cu siguranță, mai puțini decât ați merita să alerge ca să afle informații utile pentru viața dumneavoastră și deranjante pentru autorități.

De aceea, prin HotNews Premium dumneavoastră nu „cumpărați” o lună sau un an, ci deveniți membri ai unei încercări de a consolida presa independentă. Contribuiți la un serviciu de vigilență publică.

În ceea ce ne privește, nu avem limită de timp și nici de energie ca să continuăm, oricât durează.

Când am lansat HotNews Premium, am promis că vă vom împărtăși grijile și preocupările noastre pe acest nou drum. Ca om care conduce compania, transparența e responsabilitatea mea. Vă țin la curent cu ceea ce am reușit. Sunt deschis și în legătură cu ceea ce am vrea să îmbunătățim.

E concret, nu virtual

Comunitatea HotNews nu e un concept virtual. Încrederea e concretă. Muncim pentru ca legătura noastră să se dezvolte. Mereu HotNews a avut, în ultimii 20 de ani, drept comunitate unul dintre segmentele cele mai active, tonice și implicate din societatea românească. Acum facem mai mult: comunicăm direct și spunem, simplu: e nevoie de implicarea cetățenilor pentru ca presa să fie puternică.

Pentru asta trebuie să mai facem pași de transparență, să povestim tot mai mult despre HotNews, să oferim date relevante. Tuturor cititorilor, nu doar membrilor HotNews Premium.

Relația înseamnă și să primim feedback, să creăm căi pentru părerile, opiniile și informațiile venite de la cititorii noștri.

Contractul nescris între noi și primele mii de abonați ne obligă să arătăm în fiecare lună că suntem un pic mai buni decât în luna precedentă. Doar în felul ăsta vom demonstra membrilor HotNews Premium că au contribuit cu folos la consolidarea unei instituții serioase, credibile, profesioniste și pe deplin transparentă, de care societatea românească are atât de mare nevoie.

Un răspuns la nedumerirea oamenilor

Un bun prieten mi-a spus că nu înțelege ceva la HotNews Premium. I-am ascultat nedumerirea și m-am gândit să folosesc ocazia ca să mă adresez cititorilor HotNews care au aceleași întrebări.

El mi-a spus că punem investigațiile HotNews la Premium și opiniile, interviurile, asta înțelege. Dar de ce punem, uneori, știri?

HotNews Premium nu e un program de recompensare a articolelor magna, care pot concura la premiile Superscrieri. El este altceva. Este pentru prima oară în România când o publicație de actualitate, generală, nu de specialitate, introduce un proiect de conținut plătit.

2.400 și mergem înainte

În lume, acest lucru este un obicei de peste 10 ani. Presa a explicat și publicul a acceptat că în absența participării financiare a oamenilor presa nu-și poate menține capacitatea să scrie despre cei puternici și să monitorizeze viața unei țări întregi.

La noi, conținutul plătit a întârziat. Am ales să-l lansăm noi, prin HotNews Premium.

După două luni de la lansare, avem o surpriză plăcută. Am trecut de 2.400 de abonați activi. Dintre ei, 60% sunt abonați anual. Suntem emoționați, responsabilizați și le mulțumim lor și tuturor acelora care se uită la HotNews Premium ca la o încercare mai largă. În jurnalismul profesionist, lucrurile sunt la fel ca acum 200 de ani, e simplu: încrederea e totul!

Un maraton, nu un sprint

Am declarat de la început: suntem conștienți că abia am pornit într-o cursă foarte lungă. HotNews Premium e un maraton, nu un sprint de etapă. N-am făcut această investiție urmărind obiective pe termen scurt.

Ne-am racordat la o tendință globală evidentă în ultimii 15 ani: presa profesionistă cu impact important într-o societate democratică nu poate fi sustenabilă bazându-se doar pe veniturile de publicitate. Atingerea unui echilibru în balanța acestui model de dezvoltare presupune, de asemenea, un drum foarte lung.

La The New York Times, veniturile din abonamente au egalat nivelul veniturilor din publicitate de curând, la 20 de ani de la primii abonați online.

Dacă ne vom atinge obiectivele din buget, HotNews va aduna la finalul lui 2026 aproximativ 100.000 de euro venituri din noile abonamente Premium. Pe celălalt taler al balanței vor sta 3,5 milioane de euro venituri de publicitate, în întreg anul 2026.

Ce înseamnă venirea unui nou investitor

În acest răstimp de două luni, grupul ZYX, din care face parte HotNews, a încheiat cu succes un alt proiect important, la care am lucrat peste doi ani: investiția minoritară făcută de compania olandeză Pluralis B.V., administrată de Media Development Investment Fund (MDIF), cel mai mare fond de susținere a presei independente în lume în ultimii 30 de ani.

Organizația înregistrată la New York a optat să facă acest pas și în România, investind în viitorul HotNews și al ZYX Group.

Nume mari se află în portofoliul acestui investitor: în Polonia este Gazeta Wyborcza, iar în Filipine publicația Rapller, a Mariei Ressa, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2021.

Direcțiile noastre de acțiune

Trebuie să recunoaștem ceva. Întrebuințate intens de atâtea schimbări tehnologice și de condițiile dificile în care ne-am făcut meseria în ultimii 20 de ani, creierele noastre încep să se limpezească.

Realizăm un pic mai bine, după aceste două luni de experiență HotNews Premium, cum trebuie să ne adaptăm schimbărilor, cum trebuie să servim interesul public în revoluția AI și ce apreciază publicul nostru loial.

Pe scurt, iată 4 dintre lucrurile importante pentru proiectul HotNews care ne preocupă:

1. Cum va impacta inteligența artificială jurnalismul?

E încă imposibil pentru AI să discearnă realitatea imediată, ceea ce numim atât de vulgar breaking news. Pe de altă parte, cum putem dezvolta HotNews învățând să folosim eficient, dar etic, uneltele AI?

În acest moment al dezvoltării sale, HotNews își poate permite o redacție de 40 de jurnaliști profesioniști angajați permanent, plus câțiva colaboratori. În cei 40 intră și editorii foto, video, oamenii de social-media, nu doar cei care scriu. Știți câți are Gazeta Wyborcza, la Varșovia? Peste 400!

2. Cât de repede și de sănătos parcurgem revoluția media?

E vorba de impactul tehnologiei și nu numai. Toată lumea anunță ieșirea jurnalismului din Vestul Sălbatic al internetului.

Internetul așa cum îl știm moare sub ochii noștri, s-a spus în vara asta la Marsilia, la congresul WAN-IFRA, cel mai mare eveniment al industriei de news publishing. Peste 1.000 de oameni de publisheri și redactori-șefi din toată lumea au fost acolo.

Lumea jurnalismului s-a mutat deja din paradigma volumului în cea a atenției, a legăturii de încredere cu publicul. Și de aceea, HotNews Premium e un proiect crucial pentru noi.

3. În lumea minciunilor, cine îmi spune adevărul?

Mai mult ca oricând, avem credința că în jurul acestei dileme fundamentale pentru milioane de cetățeni activi și implicați orbitează misiunea HotNews.

Introduc aici o convingere personală, conștient că sună egolatru, poate chiar arogant. În România ultimilor 35 de ani, între toate breslele importante, cea a jurnaliștilor profesioniști și onești a fost printre cel mai puțin recompensate față de aportul real în societate. Poate doar profesorii buni se mai află în acest raport discriminatoriu.

Am discutat asta în redacție, unii dintre colegii mei nu cred la fel, dar contradicțiile fac o societate liberă interesantă și prosperă. Situația jurnalismului nu e vina publicului sau a societății: e în primul rând a noastră, a celor care trebuie să găsim modelul optim de dezvoltare.

Avem nevoie de jurnaliști profesioniști la cel mai bun nivel european, iar pasiunea e doar una dintre condițiile obligatorii.

Fiecare epocă a presei a monetizat ceva. În era presei tipărite a fost distribuția la chioșc. La începutul erei digitale am monetizat datele. În era social media monetizăm atenția. Foarte curând, era AI va monetiza adevărul, s-a spus tot la Marsilia.

4. Când presa suferă, oamenii pierd bani

Un studiu din SUA s-a numit chiar așa: „Impactul închiderii ziarelor asupra finanțelor publice”. Cu date încă de acum 7 ani și actualizat în 2026, studiul a arătat că atunci când un ziar al comunității se închide, costurile de finanțare municipală prin obligațiuni cresc cu 5-11%. Pentru că lipsa muncii jurnaliștilor elimină funcția de control public.

Partea noastră de responsabilitate

Pretutindeni în lume, și e pe deplin valabil și la HotNews Premium, când oamenii plătesc, ei „nu cumpără” un anume articol, o lună sau un an de abonament. De fapt, ei cumpără un serviciu de vigilență publică.

Relația cititori-jurnaliști este unul dintre mecanismele testate de control pe termen lung în societățile democratice. Noi, la HotNews, suntem deciși să ne facem această muncă.

Recent, am angajat trei jurnaliști, inclusiv de investigații. Unul dintre tinerii colegi a dat deja o investigație de mare rezonanță. Desigur, cu o echipă redacțională în spate. Pentru că, întotdeauna, ca în orice domeniu, e vorba de munca de echipă. Este partea noastră de responsabilitate și ne-o vom îndeplini. Mulțumim pentru HotNews Premium!