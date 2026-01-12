„Se doreşte revenirea la anumite situaţii în care nevinovaţii erau băgaţi în puşcărie”. Ce spun despre cazul Marinescu doi dintre puținii miniştri care au demisionat după acuzaţii de plagiat 

Florin Roman (PNL) și Ioan Mang (PSD), doi dintre cei 3 miniștri din guvernele României care au demisionat după acuzații de plagiat, susțin că au fost victime ale unui sistem care „nu i-a vrut” acolo când au dorit să schimbe ceva și că acuzațiile de plagiat sunt folosite ca armă politică: „Sunt selectaţi anumiţi miniştri doar din zona partidelor vechi”. Contactați de HotNews în contextul cazului Marinescu, unul dintre ei a susținut că a demisionat „din motive oarecum personale”, iar celălalt pentru că a fost „aproape linșat”.

Ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, este al zecelea ministru din guvernele României acuzat de plagiat în ultimii 15 ani. Dintre aceştia, doar trei au ales să demisioneze din funcţie până la verdictul oficial al comisiilor de etică: Sorin Cîmpeanu, Florin Roman şi Ioan Mang.

HotNews i-a contactat pentru a-i întreba dacă regretă decizia pe care au luat-o și dacă consideră că și Radu Marinescu ar trebui să demisioneze după ce jurnalista Emilia Șercan a scris că și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Au oferit explicaţii Florin Roman (PNL) şi Ioan Mang (PSD). Sorin Cîmpeanu (PNL) nu a răspuns solicitării.

„Ar trebui să se urmărească cine acuză şi care sunt motivele reale”

Ioan Mang a fost ministru al Educaţiei în primul guvern condus de Victor Ponta, care a depus jurământul pe 7 mai 2012. Parlamentar PSD (senator 2008-2012 şi deputat 2020-2024) și în prezent profesor universitar la Universitatea de Oradea, Mang a fost propus de PSD în guvern după ce prima variantă, profesoara Corina Dumitrescu, decana de atunci şi preşedinta de acum a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, fusese acuzată tot de plagiat.

După numire, au apărut mai multe articole ştiinţifice semnate de Ioan Mang, reproduse integral din alte surse academice. Ioan Mang şi-a dat demisia peste o săptămână, pe 15 mai, în aceeaşi zi în care revista Nature publica un amplu articol despre acuzaţiile privind plagiatul său. Nature este aceeaşi revistă care, o lună mai târziu, a publicat un articol şi despre plagiatul şefului lui Ioan Mang, Victor Ponta.

Ioan Mang. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

HotNews: Domnule Mang, sunteţi unul dintre puţinii miniştri care au demisionat după o acuzaţe de plagiat…

Ioan Mang: Am demisionat din motive oarecum personale atunci, deşi nu eram vinovat de niciun plagiat. Cred că ar trebui să se urmărească cine acuză şi care sunt motivele reale. În mod normal, ar trebui să acuze doar cel care a fost plagiat, dacă a suferit pagube. Dar cineva de pe stradă sau un om specialist în astfel de acuzaţii, care acuză în toate domeniile… Eu am primit un răspuns după trei ani că nu am plagiat. Era vorba de plagiat la nişte lucrări ştiinţifice scrise de altcineva, despre care nici nu ştiam. Articolele respective aveau 4-5 autori, iar ei m-au trecut şi pe mine pentru era un obicei să se scrie lucrări şi să se treacă şi numele şefilor de departamente, prorectori şamd.

– Credeţi că ministrul Radu Marinescu ar trebui să demisioneze?

– Nu pot da sfaturi nimănui dacă să se retragă sau nu. Prim-ministrul guvernului din care făceam eu parte (n.r.- Victor Ponta) n-a demisionat. Şi era acuzat pe teza de doctorat, nu pe lucrări ştiinţifice.

– Care e concluzia dvs. cu privire la fenomenul plagiatului?

– Se pare că se doreşte revenirea la anumite situaţii în care nevinovaţii erau băgaţi în puşcărie sau măcar purtaţi pe la televizor cu cătuşele la mâini. Acuzaţia de plagiat a ajuns o armă politică. Iar eu văd că acum e o luptă mare şi că cineva vrea să pună mâna din nou pe Justiţie, aşa că se caută tot felul de acuze.

Era o miză politică în sine faptul că un guvern PD, al preşedintelui Băsescu, a fost dat jos (n.r. – Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a căzut prin moţiune de cenzură). O altă miză era faptul că nu eram de acord cu anumite prevederi din Legea 1 (n.r. – Legea Educaţiei), iar preşedintele Traian Băsescu mi-a şi spus, când am depus jurământul: „Să nu schimbi Legea Educaţiei, ci s-o aplici”. Eu, în sinceritatea mea, i-am spus că o voi aplica acolo unde se poate, iar unde nu, o s-o schimb. De aici a pornit tot scandalul.

Eu, dacă nu demisionam, se bloca Bacalaureatul. Mi s-a spus că asta era ideea, să se blocheze Bacalaureatul. Am preferat să nu se întâmple asta şi am demisionat. Doar aşa s-a rezolvat acea criză de moment. În aceeaşi perioadă, însă, ministrul Educaţiei din Germania se confrunta cu aceleaşi acuzaţii. Iar Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a declarat că nu l-a pus ministru pentru că e un om de ştiinţă, ci pentru că e un manager.

– Regretaţi decizia de a vă retrage?

– Nu. Îmi pare rău de un singur lucru. După ce am demisionat, învăţământul a rămas în acelaşi stadiu. Eu aveam nişte proiecte, voiam să fac schimbări în folosul educaţiei, al elevului, dar nu s-a reuşit asta, n-am fost dorit. Am demisionat cu durere în inimă că fac acest gest şi că efectiv nu s-a întâmplat nimic în Educaţia de atunci.

„Sunt selectaţi anumiţi miniştri doar din zona partidelor vechi”

Deputatul Florin Roman (PNL) a fost numit ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în primul guvern condus de Nicolae Ciucă şi învestit la 25 noiembrie 2021, în contextul unei crize politice generate de dizolvarea Guvernului Florin Cîţu. Era deputat din 2016.

La 20 de zile de la numire, în 15 decembrie 2021, Florin Roman şi-a dat demisia din guvern după ce jurnaliştii Libertatea au arătat că plagiase disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu, în 2012. El a trimis redacţiei Libertatea 10 pagini din lucrarea sa, identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu. În cadrul aceleiaşi serii de investigaţii, jurnaliştii de la Libertatea au mai arătat că Florin Roman a scris în CV că a absolvit o facultate pe care nu o absolvise și a scris o carte pe care nu a scris-o.

Deputatul PNL Florin Roman. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

HotNews: Domnule Roman, sunteţi unul dintre puţinii miniştri care au demisionat după acuzaţia de plagiat..

Florin Roman: Sunt unul dintre cei care au fost linşaţi pe această temă. Am luat decizia de a demisiona, m-am adresat Comisiei de Etică şi Disciplină şi, după 10 luni, am primit un mail în care, sub semnătura rectorului şi al unui reprezentant al Direcţiei Juridice, mi se comunică faptul că nu există dovezi de plagiat.

După linşajul la care am fost supus, când a venit această decizie, nu a mai preluat-o decât Digi24 (n.r. – postul de televiziune a preluat un mesaj de pe Facebook a lui Florin Roman, nu mesajul Comisiei de Etică). Pentru asta, nimeni nu plăteşte. Nimeni n-a dat socoteală că, pur şi simplu, m-a linşat. Sau nimeni nu şi-a cerut măcar scuze. Eu am rămas cu oprobiul public, pentru că şi astăzi sunt atacat pe această temă şi sunt etichetat ca „plagiator”.

– Credeţi că ministrul Radu Marinescu ar trebui să demisioneze?

– Fiecare face cum consideră, e decizia personal a fiecăruia. Eu, vă repet, am luat decizia de a demisiona, am făcut ce zice legea, adică m-am adresat Comisiei de Etică să analizeze suspiciunile şi, după 10 luni, am primit răspuns că nu există dovezi că am plagiat.

– Care e concluzia dvs. cu privire la fenomenul plagiatului?

– Foarte multe lucruri de genul ăsta apar din cauza modificărilor excesive şi nenumărate la Legea Educaţiei. Într-adevăr, altele erau regulile şi pragurile în urmă cu 20-30 de ani şi mi se pare curios să judeci aceste speţe după situaţia de acum. Acuzaţia de plagiat poate fi folosită ca armă politică. Observ că sunt selectaţi anumiţi miniştri doar din zona partidelor vechi, tradiţionale. Sau în funcţie de moment: în cazul meu, se discuta despre Cloud-ul guvernamental, care presupunea o finanţare de circa 4 miliarde (n.r. – Suma alocată pentru proiectul Cloud-ului guvernamental prin Planul Național de Redresare și Reziliență este de aproximativ 500 de milioane de euro, adică 2,2 miliarde de lei). Nu am dovezi în acest sens, dar eu sunt convins că mie mi-a apărut această poveste pentru că nu se dorea să fiu acolo în momentul în care se atribuiau acele contracte.

– Regretaţi decizia de a vă retrage?

– Nu, absolut deloc. Eu am făcut un gest pe care cred că ar trebui să-l facă toată lumea în politică. N-a fost confortabil, pentru că simţeam că mi se face o nedreptate. Dar, din punct de vedere politic, nu există alt răspuns din punctul meu de vedere.