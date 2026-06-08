Sean Penn a dezvăluit adevăratul motiv pentru care n-a mers la Premiile Oscar, unde a câștigat din nou

Sean Penn este unul dintre puținii actori din istorie care a câștigat de trei ori Premiul Oscar, FOTO: zz, NDZ, STAR MAX, IPx / AP / Profimedia

Actorul american Sean Penn a explicat, după mai bine de trei luni după ce a devenit un triplu laureat al Premiului Oscar, de ce nu a fost prezent la gala organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru a-și ridica statueta, relatează revista Variety.

„Nu este vorba doar de faptul că este o gală de premiere”, a spus el în timpul unei discuții cu public care a fost organizată în cadrul Festivalului Tribeca, un eveniment organizat anual la New York pentru a scoate în evidență filme produse independent de marile studiouri de la Hollywood.

„Ar fi la fel și dacă acest grup ar merge la o petrecere de după și cineva ar intra acolo. Pentru mine, asta a reprezentat întotdeauna un disconfort social; prea mulți oameni. Acum am luat o decizie definitivă, pe viață: nu voi merge nicăieri unde să fac parte dintr-un grup desemnat de mai mult de opt persoane”, a declarat actorul în vârstă de 65 de ani în fața publicului de la New Yor.

El a subliniat că reuniunile publice de mari dimensiuni „îți oferă doar 15 minute” să discuți cu fiecare persoană pe care o întâlnești și că astfel de evenimente îi declanșează „anxietatea” și îi provoacă o stare de teamă.

Filmul care i-a adus lui Sean Penn al treilea Oscar din carieră

Penn a vorbit și despre anterioarele sale triumfuri la gala Oscarurilor. „De cele două ori când am fost acolo, am simțit o ușurare că am câștigat, pentru că atât de mulți oameni munciseră din greu pentru acel lucru”, a explicat el, adăugând că „există și partea politică a acestor lucruri”.

Penn a câștigat în 2004 primul său Premiu Oscar, pentru cel mai bun actor într-un rol principal, grație interpretării din filmul de mister „Mystic River”, în regia lui Clint Eastwood. El a triumfat din nou la aceeași categorie în 2009 pentru rolul din „Milk”, filmul care a prezentat viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

El a triumfat din nou la gala de anul acesta, câștigând Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării unui ofițer militar corupt în thriller-ul politic exploziv „One Battle After Another”. De altfel, filmul în regia cineastului american Paul Thomas Anderson a fost marele câștigător al serii, adjudecându-și cele mai râvnite statuete.

În ceea ce îl privește pe Penn, el a devenit grație noului triumf doar al patrulea actor din istorie premiat cu 3 Oscaruri. Ceilalți sunt Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Walter Brennan.

Actorul veteran spune că s-a bucurat de triumful de la Premiile Oscar în Ucraina

Nici Penn, nici reprezentanți ai săi nu au oferit explicații pentru absența sa de la gala de anul acesta, el absentând și de la Premiile BAFTA organizate în februarie de industria cinematografică britanică. Acesta triumfase și atunci în absență la categoria pentru care a fost nominalizat.

El a dezvăluit acum la Festivalul Tribeca de la New York că a discutat cu colegii săi din filmul „One Battle After Another” și că toți au fost de acord că ar fi mai bine pentru sănătatea sa mintală să nu participe la Oscaruri.

În schimb, a mers în Ucraina, unde lucrează neobosit pentru a atrage atenția asupra faptului că țara este supusă agresiunii Rusiei și are nevoie de sprijin occidental.

Penn a spus că a urmărit ceremonia Oscarurilor din țara vecină, în pofida diferenței de fus orar față de SUA, și că s-a bucurat de noul triumf. „Pentru prima dată chiar am putut să mă bucur de Premiile Oscar”, a spus actorul veteran la New York. „A fost minunat”, a subliniat el.

Sean Penn i-a făcut cadou lui Volodimir Zelenski unul dintre Oscarurile sale, în 2022, FOTO: Ukraine office / Zuma Press / Profimedia Images

Penn spune că s-a hotărât la Globurile de Aur să nu mai participe la gale ale industriei cinematografice

Actorul a mai relatat că a luat decizia de a nu mai participa la gale după ce a mers anul acesta la cea a Globurilor de Aur, cea care deschide la începutul lui ianuarie sezonul anual al festivităților de premiere ale industriei cinematografice.

Deși „One Battle After Another” a fost și la gala respectivă marele câștigător al serii, Globul de Aur pentru categoria la care a fost nominalizat Penn a fost decernat actorului suedez Stellan Skarsgård grație interpretării sale din drama „Sentimental Value”.

„Am fost la Globurile de Aur; nu mai participasem niciodată. Și acolo am decis: «Nu pot face asta»”, a subliniat Sean Penn. „Și nu este vorba despre clișeul facil de tipul «nu vreau să fiu înconjurat de tot acest Hollywood fals» sau ceva de genul acesta”, a adăugat acesta în condițiile în care în ultimii ani el a făcut mai multe declarații prin care s-a distanțat de industria cinematografică americană.

Penn a povestit că a fost de asemenea profund deranjat de faptul că a fost asaltat de oameni care doreau să facă selfie-uri cu el.

„Oamenii nu ar trebui să facă niciodată selfie-uri cu nimeni. Este rău pentru tine; este rău pentru toată lumea. Îți seacă sufletul”, a spus actorul în vârstă de 65 de ani.