Un sociolog indică miza „operațiunii de debarcare” a lui Bolojan, iar o jurnalistă de investigație îi dă dreptate: „Explic imediat”

Sociologul Sebastian Lăzăroiu, fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu și ministru al Muncii în guvernul Boc, consideră că anunțul PSD privind depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR împotriva actualului guvern este „doar un bluf în beneficiul contestatarilor” lui Ilie Bolojan din interiorul PNL.

„O moțiune de cenzură comună PSD-AUR nu e ceva extraordinar. Am avut și moțiune AUR-USR. Interesant și extraordinar e răspunsul lui Neacșu – «Orice drum începe cu primul pas», la întrebarea despre posibilitatea unui guvern PSD-AUR, dacă moțiunea trece”, a scris Lăzăroiu luni, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„E interesant pentru că e doar un bluf în beneficiul contestatarilor lui Bolojan din PNL. Lor li se va da ocazia să se lepede de rezoluția internă dacă guvernul Bolojan cade, în aplauzele spectatorilor care vor răsufla ușurați că PNL și PSD au reintrat într-un nou guvern, cu un nou premier, și am evitat, oh, la limită!, un guvern PSD-AUR. Obiectiv atins”, afirmă sociologul.

Sebastian Lăzăroiu, pe 29 iunie 2013. FOTO: Agerpres

Sebastian Lăzăroiu lansează și o ipoteză inedită despre „operațiunea începută în decembrie 2025” pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la conducerea guvernului, dar nu indică la cine anume se referă.

„De ce se lasă folosit AUR în această aparentă asociere (nici lor nu le face bine), fără niciun beneficiu ulterior? Răspunsul la această întrebare poate dezvălui cine stă în spatele operațiunii începute în decembrie 2025, că doar nu credeați că Grindeanu, Manda și Olguța au ideile lor și suficient «sânge în instalație» pentru a da țara peste cap într-un moment foarte nepotrivit. Nu vă uitați spre Est, ca să găsiți răspunsul. Uitați-vă mai spre Vest”, a adăugat, criptic, Lăzăroiu.

Emilia Șercan: PSD urmărește nu doar debarcarea lui Bolojan

Într-o reacție la afirmațiile sociologului, jurnalista de investigații Emilia Șercan spune că ea crede că ipoteza lui Sebastian Lăzăroiu despre moțiunea PSD-AUR este „validă”.

„Am spus-o și acum câteva săptămâni, o reiau și acum: ceea ce face PSD se numește șantaj politic. Și face șantaj politic de luni și luni de zile. Șantajează o țară întreagă doar ca să scape de Ilie Bolojan, nu doar de la Palatul Victoria, ci și pentru a forța demiterea acestuia din funcția de președinte al PNL”, a scris Emilia Șercan, pe pagina ei de Facebook.

Emilia Sercan in cadrul Salonului International de Carte Bookfest 2022, Bucuresti, Romania, miercuri, 1 iunie 2022. Inquam Photos / Bogdan Buda

Ce susține Emilia Șercan:

Explic imediat. Când PSD a luat decizia, total irațională, din 20 aprilie, de a ieși de la guvernare, avea cel mai probabil o serie de înțelegeri făcute cu o o parte dintre liderii PNL – cei care nu îl vor pe Bolojan – , mizând pe faptul că va obține rapid o șubrezire a lacestuia în propriul partid, unde spera că «gașca Thuma» va reuși îndepărtarea lui din funcția de prim-ministru. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, iar Bolojan a ieșit, pentru moment, întărit din această poveste, după ce partidul i-a declarat susținerea.

Doar că, pentru PSD, este clar că nu este suficient să îl îndepărteze pe Bolojan de la Palatul Victoria, ci îl vrea plecat și din fruntea PNL, unde și-ar dori să aibă un președinte-marionetă, așa cum a fost Nicolae Ciucă, care a făcut figurație și la Palatul Victoria, și în fruntea PNL, lăsând PSD să dețină puterea și să facă jocurile.

Cu o moțiune depusă și votată alături de AUR, PSD poate forța debarcarea lui Bolojan și din funcția de președinte al PNL și poate obține partidul-marionetă pe care și-l dorește”.

Mutarea PSD-AUR pentru înlăturarea lui Bolojan

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuții cu conducerile partidelor s-a decis ca eu și domnul Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Lucrul de care ne vom ocupa este exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi explicată probabil în cursul acestei zile de către președinții de partide. Așa după cum cunoașteți, noi avem la ora 14:00 convocat un Birou Politic Național în care se va lua decizia finală. (…) Ambele partide vor fi inițiatori. Mai mult decât atât, am vorbit cu domnul Peiu, sunt convins că și conducerile partidelor noastre vor fi de acord, să facem un apel către toți parlamentarii care vor să contribuie prin text la moțiune și să susțină moțiunea prin semnătură și prin vot”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan.

Neacșu a evitat să excludă o posibilă guvernare PSD-AUR. Întrebat dacă moțiunea de cenzură este un pas către această posibilitate, fostul vicepremier a răspuns că „orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”.

Liderul AUR nu a exclus nici el o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat Simion, într-o conferință de presă.

În schimb, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut în mod repetat, luni, că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

„Vreau să fiu foarte clar: este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică – PSD, AUR, PACE, S.O.S. și așa mai departe – și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, (…) dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bine înțeles. (…) O să se definitiveze în scurt timp acest text al moțiunii, care va fi supusă atenției și votului plenului. Probabil, pe un calendar normal, ar trebui să fie la începutul săptămânii viitoare”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului, în fața presei.