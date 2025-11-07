Un general german avertizează că Rusia poate lansa în orice moment un atac limitat asupra NATO și că totul depinde de 3 factori

General-locotenentul Alexander Sollfrank (stânga) este șeful Comandamentului comun de sprijin și abilitare al NATO (JSEC) , FOTO: Imago / Alamy / Profimedia Images

Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO, însă o decizie în acest sens ar depinde de fermitatea pe care o arată aliații occidentali, a avertizat un important general german într-un interviu acordat agenției Reuters.

„Dacă ne uităm la capacitățile și la puterea de luptă actuale ale Rusiei, aceasta ar putea declanșa un atac de mică amploare asupra teritoriului NATO chiar de mâine”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank pentru Reuters.

„Mic, rapid, limitat regional, nimic major – Rusia este prea implicată în Ucraina pentru ceva mai mare”, a explicat el.

Sollfrank, care conduce Comandamentul operațiunilor comune al Germaniei și coordonează planificarea apărării, a reiterat și avertismentele Berlinului potrivit cărora Rusia ar putea pregăti un atac de mare amploare asupra Alianței, cel mai devreme în 2029, dacă eforturile de înarmare ale Moscovei continuă.

Avertismente în acest sens au fost formulate anterior de Serviciul german pentru Informații Externe și de către generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, printre alții.

Generalul Sollfrank spune că Rusia are suficiente tancuri și avioane pentru un atac limitat asupra NATO

Președintele Vladimir Putin neagă intențiile agresive, afirmând că invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 a fost un act de apărare împotriva „ambițiilor expansioniste” ale NATO față de Rusia.

Vorbind din comandamentul său – o mare cazarmă din nordul Berlinului – Sollfrank a spus însă că, în pofida pierderilor suferite în Ucraina, forțele aeriene ale Rusiei păstrează o putere de luptă substanțială, iar forțele sale nucleare și de rachete nu au fost afectate.

El a adăugat că, deși Flota Mării Negre a suferit pierderi semnificative, celelalte flote ruse nu au fost reduse în ceea ce privește capacitatea de luptă.

„Forțele terestre suferă pierderi, dar Rusia spune că își propune să-și mărească efectivele totale la 1,5 milioane de soldați. Și Rusia are suficiente tancuri grele de luptă pentru ca un atac limitat să fie plauzibil chiar de mâine”, a avertizat Sollfrank, precizând totuși că nu există informații că un asemenea atac ar fi planificat în prezent la Moscova.

Sollfrank conduce Comandamentul operațiunilor comune ale forțelor armate germane din 2024. El a fost numit în fruntea acestui comandament care a marcat o schimbare majoră de orientare a armatei germane, de la misiunile expediționare – precum cele din Afganistan sau Mali – înapoi către apărarea teritoriului NATO.

Germania se pregătește pentru un scenariu de neimaginat până în februarie 2022

Înainte de a-și prelua actuala funcție, Sollfrank a condus JSEC, comandamentul logistic al NATO, care își are sediul în orașul Ulm din sudul Germaniei.

Reuters amintește că incursiunile recente ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez au alimentat temerile Occidentului privind o escaladare din partea Rusiei.

Mai devreme în cursul acestui an, coaliția de guvernare a Germaniei a relaxat limita constituțională privind datoria publică pentru a atinge noul obiectiv NATO de cheltuieli militare – 3,5% din Produsul Intern Brut până în 2029 – o măsură care va crește bugetul apărării la aproximativ 160 de miliarde de euro peste 4 ani, față de aproape 100 de miliarde de euro cât este în prezent.

De asemenea, Germania intenționează să-și extindă forțele armate cu 60.000 de militari, ajungând la un total de aproximativ 260.000 de membri.

Cei 3 factori enumerați de generalul german

Sollfrank a spus că decizia Moscovei de a ataca sau nu NATO ar depinde de trei factori: puterea militară a Rusiei, experiența sa de luptă și conducerea politică.

„Acești trei factori mă conduc la concluzia că un atac rusesc se află în sfera posibilului. Dacă se va întâmpla sau nu depinde în mare măsură de propriul nostru comportament”, a adăugat el, făcând aluzie la eforturile de descurajare ale NATO.

Generalul a subliniat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone, trebuie privite ca elemente interconectate ale unei strategii care include și războiul din Ucraina.

„Rușii numesc asta război neliniar. În doctrina lor, este războiul care precede recurgerea la arme convenționale. Iar amenințarea cu folosirea armelor nucleare reprezintă un război prin intimidare”, a explicat Sollfrank.

Scopul Rusiei, a adăugat el, este de a provoca NATO și de a-i testa reacțiile, pentru a „stimula nesiguranța, a răspândi frica, a provoca daune, a spiona și a verifica” reziliența alianței.