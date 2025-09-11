Șeful celei mai mari companii aeriene din Europa semnalează o problemă importantă „pentru toți cetățenii europeni” după incidentul fără precedent din Polonia

Michael O'Leary împărțind documente pentru jurnaliști înaintea unei conferințe de presă, FOTO: John Thys / AFP / Profimedia Images

Michael O’Leary, directorul executiv al companiei aeriene Ryanair, a avertizat, joi, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va provoca ani la rând perturbări în transportul aerian pentru companiile europene. Avertismentul vine la o zi după ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, relatează Reuters.

Vorbind la adunarea generală anuală a companiei aeriene, cea mai mare din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, O’Leary a mai spus că Ryanair ar putea să se retragă din Israel chiar și după ce violențele legate de războiul din Gaza se vor diminua. El a pus această posibilă mutare pe seama unui conflict privind taxele aeroportuare.

„Va fi o problemă constantă”

Mai multe aeroporturi poloneze au fost închise temporar miercuri, după ce forțele armate ale țării au doborât drone rusești, într-o premieră pentru un stat NATO după începerea războiului din Ucraina. Zborurile au fost reluate câteva ore mai târziu, însă situația a provocat efecte în lanț asupra controlului traficului aerian, care au dus la întârzieri ale zborurilor în întreaga Europă.

„Aceasta va fi o problemă constantă pentru toate companiile aeriene și pentru toți cetățenii europeni în următorii câțiva ani”, a declarat O’Leary joi. „Riscul este cel al unei perturbări continue, nu în ceea ce privește siguranța”, a subliniat el.

Directorul Ryanair a precizat că miercuri doar 60% dintre zborurile companiei au ajuns la destinație la timp, comparativ cu o rată normală de aproximativ 90%.

O’Leary a afirmat că siguranța este prioritatea Ryanair, adăugând că are încredere că autoritățile europene vor acționa rapid pentru a închide spațiul aerian și a proteja aeronavele. Problema pentru companiile aeriene și pasageri ar fi închiderile regulate, care creează dificultăți pe măsură ce zborurile sunt întârziate și orarele perturbate.

„Există o creștere uriașă a activității aeriene a NATO deasupra sudului și estului Poloniei, ceea ce limitează disponibilitatea spațiului aerian pentru zborurile comerciale”, a spus el.

Autoritățile de la Varșovia au anunțat, de asemenea, joi, introducerea unor restricții asupra traficului aerian în estul țării, care vor rămâne în vigoare până în luna decembrie.

Posibilă retragere a Ryanair din Israel

O’Leary a spus că Ryanair ar putea să se retragă definitiv din Israel, o țară în care zborurile companiei aeriene au fost anulate din motive de siguranță. El a acuzat că Ryanair este „păcălită” de autoritățile aeroportuare israeliene.

Ryanair a anunțat la începutul acestei veri că nu va relua cursele către și dinspre Israel mai devreme de 25 octombrie, măsuri de siguranță asemănătoare fiind luate de mai multe companii internaționale care și-au suspendat zborurile din cauza conflictului din regiune.

„Cred că există o posibilitate reală să nu ne mai obosim să ne întoarcem în Israel”, a spus el.

„Dacă israelienii nu se mobilizează și nu încetează să ne încurce, sincer, avem mult mai multe oportunități de creștere în alte părți ale Europei”, a adăugat el.

Ryanair contestă faptul că Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv îi percepe tariful mai ridicat pentru utilizarea terminalului principal atunci când terminalul mai ieftin, destinat companiilor low-cost, este închis din motive de securitate.

El a spus, în schimb, că Ryanair va relua zborurile către Iordania luna aceasta sau luna viitoare.