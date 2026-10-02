Șeful Consiliului Fiscal, apel către clasa politică înaintea anunțului S&P: „Situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați”

Suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, a declarat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, în seara în care România așteaptă decizia S&P Global Ratings cu privire la ratingul suveran de țară.

Șeful Consiliului Fiscal a preconizat, vineri, într-o intervenție la Digi24, că agenția de rating Standard & Poor`s (S&P) nu va retrograda România la „junk”, dar a avertizat că „situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați”.

„O retrogradare oficială a României are o serie de consecințe care ne vor îngreuna foarte mult accesul la finanțare și re-finanțare și putem intra într-o vrie, într-o spirală, pe care n-o mai putem opri. Opinia mea este că măcar în ceasul acesta să se înțeleagă că situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați, că suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență”, a declarat Daniel Dăianu.

România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai, iar cea mai recentă încercare a forma un nou cabinet a eșuat miercuri, când guvernul Siegfried Mureșan a primit doar 182 de voturi în Parlament, sub cele 233 care i-ar fi fost necesare pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele la o nouă rundă de consultări, luni, la Cotroceni.

Șeful Consiliului Fiscal nu crede că S&P va retrograda România, dar avertizează

Daniel Dăianu a spus că, potrivit analiștilor, S&P nu va retrograda România, o situație pe care el a pus-o pe seama măsurilor luate de Guvernul Bolojan.

„În rândurile celor avizați, analiștilor se consideră că și Standard & Poor`s nu va retrograda România, fiindcă performanța Guvernului Bolojan în corectarea deficitului bugetar este excepțională – de la mai mult de 9% din Produsul Intern Brut, să te duci către 6%, în general, este foarte greu de realizat o asemenea performanță. Faptul că s-a întâmplat într-un context extrem de ostil pe plan internațional este cu atât mai notabil”, a adăugat șeful Consiliului Fiscal.

Pe de altă parte, el consideră că „o piatră de moară ce apasă foarte mult pentru judecarea viitoare a evoluției economice a României este procesul politic”.

„Această mare neînțelegere, această cădere, ai spune, în abis, faptul că avem (…) un „război civil”, nu e purtat cu arme, dar este condus cu vorbe, cu acțiuni pe față, mai puțin pe față, într-un fel în disprețul cetățenilor, cu o deconectare puternică de la grijile cetățenilor, mediului de afaceri… Există o nemulțumire în creștere peste tot. Mediul de afaceri cere formarea unui guvern cu puteri depline. Din păcate, totul pare să fie blocat”, a continuat Dăianu.

Șeful Consiliului Fiscal a subliniat necesitatea unei rectificări bugetare, avertizând că „ingineriile financiare nu rezolvă problemele pe care trebuie să le soluționeze” o astfel de măsură.

„Avem nevoie și de o construcție a bugetului pe 2027. Agențiile de rating cu scriere apăsată au spus că «ne interesează perspectiva». Ce înseamnă «perspectiva»? Să ai un buget, un proiect de buget aprobat de Parlament, care să fie credibil, adică să arate, să indice că direcția consolidării fiscal-bugetare rămâne, că nu va avea loc o deviere, că nu vor fi inversate măsuri, că cei care decid la București înțeleg că, mai ales într-un context internațional atât de nenorocit, trebuie să fim conștienți de ce se poate întâmpla”, a mai declarat el.

Decizia S&P, așteptată în această seară

S&P Global Ratings este așteptată să anunțe vineri seară decizia cu privire la ratingul suveran al României, care se află în prezent la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Într-un dialog cu HotNews, reprezentanții agenției S&P au explicat că ratingul nu este opinia unui singur analist. Decizia o ia un comitet de rating, pe baza a cinci evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală (care include atât flexibilitatea și performanța, cât și povara datoriei) și monetară.

În august, o altă agenție de evaluare financiară, Moody`, a menținut ratingul României pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor – „Baa3”, în cazul său.

Decizia venea la o săptămână după ce și Fitch menținuse ratingul României pe ultima treaptă recomandată investițiilor – „BBB-”. În anunțul Fitch a fost remarcată, însă, o frază care a sugerat că verdictul agenției fusese inițial unul nefavorabil, însă a fost schimbat după o contestație a guvernului de la București.