Șeful NATO respinge temerile privind retragerea SUA din rolul de lider al alianței militare: „Statele Unite sunt pe deplin implicate”

„Statele Unite rămân ferm implicate în NATO”, a declarat Mark Rutte, respingând temerile potrivit cărora Washingtonul se retrage din rolul său de lider al alianței militare, potrivit The Guardian.

Secretarul general al NATO a declarat joi, la Bruxelles, că are „o relație foarte bună” cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și că se află în contact direct cu acesta.

Declarațiile vin în contextul în care Hegseth a lipsit de la reuniunea miniștrilor Apărării din NATO, desfășurată joi la Bruxelles.

Întrebat despre absența sa, în cadrul unei conferințe de presă, Rutte a afirmat: „Pete Hegseth și cu mine avem o relație foarte bună și suntem în contact direct, la fel cum sunt, desigur, și cu președintele american și cu Marco Rubio, secretarul de stat, pe care îl voi vedea la München în zilele următoare.”

„Este o cooperare strânsă”, a adăugat el.

„Trebuie să înțelegem că Statele Unite sunt cea mai mare putere militară din lume și reprezintă 25% din economia globală. Da, sunt pe deplin implicate în NATO. Sunt ancorate în NATO. Nu există niciun dubiu în această privință”, a mai spus secretarul general al NATO.

Pentagonul transmite că NATO trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu „dependență”

Pete Hegseth, secretarul american pentru război, a anunțat în mod foarte neobișnuit că nu va participa la întâlnirea de la sediul NATO din Bruxelles, SUA fiind reprezentată la această reuniune de Colby, care este numărul 3 în cadrul Pentagonului.

Cu absența lui Hegseth, este pentru a doua oară consecutiv când un oficial de rang înalt al administrației președintelui american Donald Trump lipsește de la o întâlnire a NATO, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a ratat o reuniune a miniștrilor de externe ai alianței în decembrie 2025.

Aceste absențe și tensiunile repetate dintre Trump și națiunile europene – cele mai recente în legătură cu Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei – au stârnit noi întrebări din partea oficialilor și comentatorilor europeni cu privire la angajamentul Washingtonului față de NATO, care timp de decenii a fost fundamentul apărării continentului.

Elbridge Colby, subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat mai degrabă decât pe dependență” față de SUA, el făcând comentariile la sosirea sa la Bruxelles.

Colby a încercat să-i liniștească pe aliații europeni, notează Reuters. „Avem o bază foarte solidă pentru a lucra împreună”, deoarece națiunile europene au convenit să conducă apărarea convențională a continentului, a apreciat el.

„Acum este timpul să pornim împreună, să fim pragmatici”, le-a declarat el reporterilor, făcând apel la o alianță „bazată pe parteneriat, mai degrabă decât pe dependență și, într-adevăr, o revenire la NATO așa cum a fost ea concepută inițial”.