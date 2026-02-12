Pentagonul transmite că NATO trebuie să se bazeze pe parteneriat, nu „dependență”: „E timpul să fim pragmatici”

Elbridge Colby (stânga), fotografiat pe 5 mai 2025 alături de alți oficiali în timpul vizitei unei delegații sud-americane la Pentagon, FOTO: Brendan Smialowski / AFP / Profimedia Images

Elbridge Colby, subsecretarul pentru probleme politice al Pentagonului, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat mai degrabă decât pe dependență” față de SUA, el făcând comentariile la sosirea sa la Bruxelles pentru discuții cu miniștrii apărării din alianța militară, informează Reuters și Agerpres.

Pete Hegseth, secretarul american pentru război, a anunțat în mod foarte neobișnuit că nu va participa la întâlnirea de la sediul NATO din Bruxelles, SUA fiind reprezentată la această reuniune de Colby, care este numărul 3 în cadrul Pentagonului.

Cu absența lui Hegseth, este pentru a doua oară consecutiv când un oficial de rang înalt al administrației președintelui american Donald Trump lipsește de la o întâlnire a NATO, după ce secretarul de stat american Marco Rubio a ratat o reuniune a miniștrilor de externe ai alianței în decembrie 2025.

Aceste absențe și tensiunile repetate dintre Trump și națiunile europene – cele mai recente în legătură cu Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei – au stârnit noi întrebări din partea oficialilor și comentatorilor europeni cu privire la angajamentul Washingtonului față de NATO, care timp de decenii a fost fundamentul apărării continentului.

Trump a cerut în repetate rânduri națiunilor europene să își sporească cheltuielile militare și să își asume o mai mare responsabilitate pentru propria lor securitate, reducându-și astfel dependența de SUA. Liderii NATO au răspuns anul trecut acceptând să cheltuiască 5% din PIB pentru investiții în apărare și securitate.

Oficialul Pentagonului a făcut de asemenea apel la „pragmatism”

Colby a încercat să-i liniștească pe aliații europeni, notează Reuters. „Avem o bază foarte solidă pentru a lucra împreună”, deoarece națiunile europene au convenit să conducă apărarea convențională a continentului, a apreciat el.

„Acum este timpul să pornim împreună, să fim pragmatici”, le-a declarat el reporterilor, făcând apel la o alianță „bazată pe parteneriat, mai degrabă decât pe dependență și, într-adevăr, o revenire la NATO așa cum a fost ea concepută inițial”.

Ca un semn al schimbării echilibrului în alianță, NATO a anunțat săptămâna aceasta că SUA vor preda două dintre principalele sale posturi de comandă – din Napoli, Italia și Norfolk, Virginia – unor ofițeri europeni.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat la începutul reuniunii de joi că aliații își asumă mai multă responsabilitate.

„Observăm deja creșteri semnificative ale cheltuielilor aliate pentru apărare. Investițiile au crescut cu zeci de miliarde”, a subliniat Rutte.