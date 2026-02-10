Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Europa ar trebui să se pregătească pentru noi confruntări cu Statele Unite și să trateze recentul „moment Groenlanda” ca pe un semnal de trezire pentru a impulsiona reformele economice amânate de mult timp și pentru a consolida puterea globală a blocului european, transmite Reuters.

În interviuri publicate în mai multe ziare europene, Macron a spus că Europa nu ar trebui să confunde o perioadă de acalmie a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare durabilă, în pofida aparentei încheieri a disputelor legate de Groenlanda și comerț.

Președintele Donald Trump a exclus în premieră, în discursul pe care l-a susținut luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos, folosirea forței pentru a obține controlul asupra Groenlandei. El a renunțat ulterior și la amenințarea de a impune taxe vamale punitive împotriva țărilor europene pe care le-a acuzat că se opun ca SUA să obțină insula care este un teritoriu autonom al Danemarcei.

„La finalul momentului de vârf al crizei, a existat un sentiment laș de ușurare. La fel ca în vara lui 2025, după ce UE și SUA au semnat acordul privind taxele vamale. Au existat amenințări și intimidări. Apoi, dintr-odată, Washingtonul a dat înapoi. Iar oamenii au crezut că totul s-a terminat. Dar să nu credeți asta nici măcar o secundă. În fiecare zi apar amenințări legate de sectorul farmaceutic, de tehnologia digitală…”, a spus acum Emmanuel Macron.

„Atunci când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Cred că am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat liderul francez pentru mai multe publicații, inclusiv Le Monde și Financial Times.

Macron, mesaj dur pe tema relațiilor dintre Europa și SUA

Macron a afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezintegrarea” Uniunii Europene.

„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare – asta este sigur – pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile taxe de import impuse de Trump în cazul în care UE va folosi Legea privind serviciile digitale (DSA) pentru a reglementa activitățile din Europa ale marilor companii americane din sectorul tech, precum Meta sau Amazon.

Liderul francez și-a reînnoit, de asemenea, apelul pentru noi forme de împrumut comun, precum eurobondurile, argumentând că acestea ar permite UE să investească la scară largă și să „abordeze hegemonia dolarului american”.

„Astăzi, Europa se confruntă cu o provocare imensă într-o lume aruncată în dezordine. Schimbările climatice se accelerează. Statele Unite, despre care se credea odinioară că ne vor garanta securitatea pentru totdeauna, ridică acum semne de întrebare. Rusia, care ar fi trebuit să furnizeze energie ieftină pe termen nedefinit, a încetat să o mai facă în urmă cu trei ani. Iar China, care a fost pentru mulți o piață de export, a devenit un concurent din ce în ce mai redutabil”, a mai afirmat liderul de la Palatul Elysee.

Liderii UE se vor reuni joi, la Bruxelles, pentru un summit în cadrul căruia vor discuta măsuri menite să întărească economia blocului comunitar și să o facă mai capabilă să facă față Statelor Unite și Chinei pe scena globală.