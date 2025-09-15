Senatorii și deputații au ținut momente de reculegere pentru Charlie Kirk, la propunerea AUR / În Parlamentul European, o astfel de cerere fusese respinsă

Foaia de hârtie lăsată pe băncile deputaților pentru momentul de reculegere ținut pentru Charlie Kirk. / FOTO: Cristian Andrei

Atât în plenul Senatului, cât și în plenul Camerei Deputaților au fost ținute luni momente de reculegere pentru Charlie Kirk, activist conservator american și susținător al lui Donald Trump, care a fost împușcat mortal la un eveniment universitar.

Cele două momente de reculegere au avut loc la începutul ședințelor de plen ale ambelor camere, la cererea parlamentarilor AUR.

La Senat, momentul de reculegere a fost cerut de Ștefan Geamănu, senator AUR, la începutul ședinței de plen în care este dezbătută moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David.

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk un luptător pentru adevăr și libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gest simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiștilor neomarxiști și nu tolerează tăcerea complice în fața crimei”, a spus Geamănu de la tribuna Senatului în timp ce ținea în mână o hârtie cu portretul lui Kirk alb-negru.

Pe hârtie scrie: „Credință, familie, națiune. În această ordine”, un citat al susținătorului președintelui american.

La Camera Deputaților, Gianina Șerban, deputată AUR, a cerut un moment de reculegere pentru „Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a luptat pentru dreptul la liberă exprimare”.

Momentul de reculegere, respins în Parlamentul European

Săptămâna trecută, joi, la o zi după ce Charlie Kirk a fost împușcat, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins propunerea eurodeputaților de dreapta de a ține un moment de reculegere pentru Kirk.

Inițiativa fusese inițial propusă de Charlie Weimers, europarlamentar din partea grupului de conservatorilor europeni, ECR, ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi înlăturat”, potrivit email trimis mai multor europarlamentari, care a fost consultat de POLITICO.

Charlie Kirk, împușcat la un eveniment universitar în Utah

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât săptămâna trecută, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles și nu a câștigat sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât el. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Eu și Melania transmitem condoleanțe soției lui, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”, a scris Trump, într-un mesaj publicat în mediul online, după moartea lui Kirk.

Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, este principalul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. El a fost arestat vineri, pe 12 septembrie, la două zile după ce a avut loc asasinatul. Robinson nu cooperează cu autoritățile, dar anchetatorii încearcă să stabilească motivul discutând cu prietenii și familia acestuia, a declarat duminică guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, relatează Reuters.