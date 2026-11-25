Amazon Prime Video a dat unda verde pentru realizarea unui nou sezon al serialului său fanion „Stăpânul inelelor: Inelele Puterii” (Lord of The Rings: The Rings of Power), ceea ce înseamnă că seria inspirată din opera scriitorului britanic J.R.R. Tolkien va ajunge la un al patrulea capitol în streaming.

Platforma de streaming a precizat totodată că următorul sezon al serialului a cărui acțiune este plasată în Pământul de Mijloc cu mii de ani înaintea evenimentelor din filmele regizate de Peter Jackson se află deja în etapa de preproducție și că filmările vor începe în primăvara anului viitor, în Marea Britanie.

Asta înseamnă cel mai probabil că sezonul 4 va fi lansat în 2028, ceea ce ar menține distanța de până acum, de doi ani, între lansarea primelor 3 sezoane.

Cel de-al treilea a avut premiera chiar luna aceasta, în data de 11 noiembrie, iar Amazon Prime Video a făcut anunțul privind reînnoirea seriei chiar în ziua în care a fost difuzat marele final al sezonului 3, alcătuit din două episoade separate.

„’Stăpânul Inelelor: Inelele Puterii’ a devenit un serial emblematic pentru Prime Video”, a declarat cu această ocazie Peter Friedlander, directorul departamentului Global Television din cadrul Amazon MGM Studios, divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos, care deține și platforma Amazon Prime Video.

„Pe măsură ce sezonul 3 oferă acel moment de referință pe care fanii l-au așteptat atât de mult – făurirea Inelului Unic -, suntem mândri să confirmăm realizarea sezonului 4, alături de J.D. Payne, Patrick McKay și întreaga echipă creativă. Așteptăm cu nerăbdare să-i purtăm pe fani și mai adânc în bogata lume a celei de-a Doua Ere din universul lui Tolkien”, a adăugat el.

Criticii sunt de părere că noul sezon al serialului „Inelele puterii” a devenit mai bun pe parcurs

Dacă imediat după premieră sezonul 3 a avut o rată a aprobării de 79% din partea criticilor de film pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes, aceasta a urcat pe parcursul difuzării sale la 86%.

Procentul este ușor peste cel al sezonului precedent (85%) și a primului (84%). Pe Metacritic, care realizează o medie ponderată, ratingul noului sezon a scăzut în schimb de la 70 / 100 în momentul premierei, la 65 / 100 în prezent.

Pe IMDb, unde poate vota publicul larg, întregul serial alcătuit din 3 sezoane are în ansamblul său o notă medie de 6,8 / 10. Media serialului, rezultată acum din peste 450.000 de voturi, a fost trasă în jos încă din momentul premierei de un număr mare de note mici, în condițiile în care serialul „Inelele puterii” a fost respins încă de la început de unii dintre fanii operelor lui Tolkien și ai filmelor „Stăpânul inelelor” regizate de Jackson pentru marele ecran al sălilor de cinema.

Anunțul privind reînnoirea „Inelelor Puterii” pentru încă un sezon nu reprezintă neapărat o surpriză, având în vedere că acordul semnat în 2017 de Amazon cu moștenitorii lui Tolkien, editura HarperCollins și studioul New Line Cinema includea un angajament pentru realizarea a cinci sezoane de către divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos.

Însă un articol semnat de reputatul jurnalist Lesley Goldberg în The Ankler în aprilie afirma că departamentul de streaming a Amazon MGM era „blocat” într-un „coșmar Stăpânul inelelor” ca urmare a costurilor uriașe de producție pentru serial, a ratingurilor care nu s-au ridicat chiar la înălțimea așteptărilor și a unei taxe de reziliere „absurd de mare către moștenitorii lui Tolkien”, în cazul anulării seriei.

Pasaj din unul dintre romanele „Stăpânul inelelor” scrise de J.R.R. Tolkien, FOTO: Petr Kahanek / Dreamstime.com

Bugetul uriaș pus la dispoziție de Amazon pentru realizarea serialului „Stăpânul inelelor”

Sursa citată afirma că Jeff Bezos a intervenit personal pentru a se asigura că serialul va continua conform planului inițial și că directorii departamentului de streaming au renunțat la ideea producerii unui serial „spin-off” pentru „Inelele puterii”, pentru a putea susține costurile pentru seria principală.

Amazon MGM a alocat un buget astronomic, de un miliard de dolari, pentru realizarea serialului „Stăpânul inelelor”. Chiar dacă suma a fost alocată pentru un total de 5 sezoane, ea a fost una fără precedent pentru orice serial.

Sezonul întâi al „Rings of Power”, apărut în 2022, a avut un buget de producție per episod de 58 de milioane de dolari, în timp ce al doilea, lansat în 2024, a costat 57,2 milioane pentru un episod.

Acestea sunt pe locul 1, respectiv 2, în clasamentul celor mai scumpe producții TV din toate timpurile. În clasament urmează „Citadel”, un alt serial de pe Amazon Prime Video, la egalitate cu sezonul final al seriei fenomen a Netflix „Stranger Things”. Acestea au avut un buget de producție de 50 de milioane de dolari per episod, potrivit presei de la Hollywood.