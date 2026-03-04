Serialul de spionaj produs de Kevin Costner și Morgan Freeman în România a apărut în streaming, dar nu și la noi. Care e explicația

„The Gray House”, serialul filmat în România de casele de producție fondate de doi dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, alături de parteneri locali, a fost lansat în streaming. Însă, într-o situație ce poate părea bizară, el nu poate fi văzut și de abonații platformelor de streaming disponibile în România.

Filmat la Castel Film Studios din Ilfov și în mai multe locații din România între martie și septembrie 2023, miniseria în 8 episoade a avut premiera pe platforma Amazon Prime Video în data de 26 februarie, după cum a amintit într-un comunicat remis săptămâna aceasta chiar Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC) din subordinea Ministerului Culturii de la București.

Acesta amintește că producția a implicat peste 250 de specialiști români și aproximativ 400 de actori și figuranți locali. Printre numele care apar în distribuție se numără actori români precum Ștefan Iancu, Ionuț Grama, Bogdan Farcaș, Radu Andrei Micu și Olivia Niță.

Regizată de cineastul britanic Roland Joffé (care a fost nominalizat la Oscar pentru „The Killing Fields“ și „The Mission“), producția spune „povestea reală și nescrisă a unei rețele de spionaj feminin care a schimbat soarta Războiului Civil American”, potrivit descrierii oficiale.

Serialul „The Gray House” a fost produs de Republic Pictures în colaborare cu Territory Pictures (compania de producție a lui Kevin Costner), Revelations Entertainment (cea a lui Morgan Freeman) și Big Dreams

Entertainment (Leslie Greif). De altfel, cei doi actori arhicunoscuți de la Hollywood s-au numărat printre producătorii executivi ai serialului, iar acesta a deschis ediția din 2024 a prestigiosului Festival de Televiziune de la Monte-Carlo.

Serialul „The Gray House” a fost finanțat integral de Hollywood

„Faptul că o mini-serie de amploarea ‘The Gray House’ a fost filmată în România spune multe despre maturitatea industriei locale. Infrastructura, studiourile, diversitatea locațiilor și experiența echipelor sunt atuuri reale. Deși proiectul nostru nu a beneficiat de actualul program de cash rebate, este evident că existența unui cadru de sprijin funcțional aduce un plus de competitivitate și predictibilitate, elemente esențiale pentru atragerea investițiilor majore”, a declarat Cristi Bostănescu, românul care s-a numărat printre producătorii seriei, citat în comunicatul publicat marți de OFIC.

„Cash rebate” este programul prin care OFIC rambursează 30% din costurile unei producții realizate în România, inclusiv titluri internaționale filmate la noi solicitând această facilitate. În cazul „The Gray House”, serialul a fost finanțat de companiile de producție din SUA, după cum a menționat și Cristi Bostănescu.

Amazon Prime Video a cumpărat drepturile de a difuza seria în septembrie anul trecut, și a lansat concomitent toate cele 8 episoade la sfârșitul lunii trecute. „’The Gray House’ este disponibil acum pe Prime Video, în peste 240 de țări și teritorii, fiind una dintre cele mai urmărite drame TV ale momentului în Statele Unite”, a subliniat Oficiul de Film și Investiții Culturale.

Informația că serialul urmează să apară în streaming pe Prime Video a fost preluată de site-uri de presă din România încă din luna ianuarie, când presa de la Hollywood a anunțat acest lucru, citând un comunicat publicat la momentul respectiv de platforma diviziei de divertisment a companiei fondate de Jeff Bezos. Totuși, cei care au avut curiozitatea să caute „The Gray House” pe Prime Video după data anunțată pentru lansarea sa au putut constata că el nu se regăsește printre producțiile disponibile.

FOTO: Captură de ecran Amazon Prime Video

De ce nu poate fi văzut serialul produs de Kevin Costner și Morgan Freeman în România

După cum a precizat chiar Amazon Prime Video în comunicatul său din ianuarie, platforma a cumpărat doar drepturile de a difuza „The Gray House” în Statele Unite. Deocamdată el nu poate fi văzut de abonații Prime Video din restul lumii, nu doar cei din România.

Atât pe Amazon Prime, cât și Netflix și celelalte platforme de streaming care sunt disponibile în România există în general două tipuri de filme, seriale și alte producții: cele care sunt „originale” ale lor, și cele pe care platformele la „licențiază”. Dacă serialele „originale” sunt de regulă lansate pentru clienții din întreaga lume, cele din a doua categorie sunt în esență „împrumutate” de la alte studiouri și case de producție, platformele de streaming plătind pentru drepturile de a le difuza, uneori pentru perioade limitate de 3, 6 luni sau un an.

De exemplu, popularul serial „The Mentalist” (În mintea criminalului) care a intrat la începutul lunii martie pe Netflix a fost licențiat de platforma de streaming de la rivalii de la Warner Bros, seria putând fi văzută de altfel și pe HBO Max.

Însă de multe ori între diferitele piețe din jurul lumii există diferențe majore între titlurile licențiate de platformele de streaming. În general, abonații din SUA pot vedea în orice moment mai multe filme sau seriale decât cei din Europa sau alte zone.

Serialul „The Gray House” ar urma să apară „foarte curând” și la noi

Situația cu diferențele între ce pot vedea abonații din anumite țări pe platformele de streaming se datorează în parte faptului că în America de Nord abonamentele sunt mai scumpe, dar și fiindcă concurența între diferitele servicii este mult mai mare. În SUA există mai multe platforme populare care concurează pentru abonați și care nu sunt disponibile în restul lumii, ca de exemplu Hulu sau Peacock. Probabil cel mai cunoscut exemplu pentru piața locală este cel al AppleTV+, care a produs numeroase seriale apreciate în ultimii ani, însă nu este disponibil și în România.

Iar în ceea ce privește abonamentele, în cazul Amazon Prime Video acesta costă 19,99 lei pe lună în România, în timp ce în SUA prețul său lunar este de 14,99 dolari.

În cazul serialului „The Gray House”, platforma de streaming a Amazon a decis să îl dea deocamdată doar pe piața sa internă din SUA. Însă producătorul Cristi Bostănescu a declarat, contactat de HotNews, că, din informațiile sale, serialul urmează să fie lansat „foarte curând” și în Europa. El a precizat însă că deocamdată nu este întru totul clar dacă serialul va putea fi văzut în România tot pe Prime Video, ca în SUA, sau pe o altă platformă de streaming disponibilă local.

Nici acest lucru nu ar fi atât de neobișnuit. De exemplu, serialul „Împăratul muștelor” lansat recent a fost difuzat în Marea Britanie de BBC iPlayer, în Statele Unite de Netflix, iar în România și alte țări din Europa pe HBO Max.

Producătorul român Cristi Bostănescu (stânga), pe platourile de filmare ale serialului „The Gray House” alături de Roland Joffé, regizorul seriei, FOTO: Bogdan Merlușcă

Echipa de profesioniști români din spatele serialului

Dincolo de actorii români care joacă în serie, echipa românească de producție a avut un rol important în realizarea „The Gray House”. Acesta a marcat chiar o premieră pentru industria cinematografică locală prin faptul că ambele funcții creative fundamentale, scenografia și costumele, au fost semnate integral de creatori români, după cum notează OFIC în comunicatul său.

Decorurile poartă semnătura lui Adrian Curelea (premiat la Emmy pentru „Wednesday“), iar costumele au fost create de Oana Păunescu și echipa sa de la DADA Studio, unele dintre ele fiind ulterior expuse la Bienala de Scenografie ce a avut loc la București în 2024.

Lor li s-a alăturat o echipă de coordonare formată din profesioniști locali care au preluat responsabilități ce până acum au revenit aproape exclusiv specialiștilor străini: Adrian Handac (Prop Master), Gina Călin (Set Decorator), Răzvan Puiu (Stunt Supervisor) și Adrian Popescu (SFX Supervisor).

Producătorul Cristi Bostănescu a subliniat în mod special, atât în comentariile făcute pentru OFIC, cât și în discuția avută cu HotNews, o „victorie tehnologică”: extinderea fluxului de lucru către zona de post-producție digitală.

Mai simplu spus, el a reușit să convingă partenerii americani să încredințeze imporantul segment de efecte vizuale (VFX) experților români, arătând companiilor de producție din SUA că industria locală poate livra un pachet complet de servicii în acest sens, de la filmări complexe cu efecte speciale pe platou, până la post-producție digitală.

„Am reușit să spargem gheața”, a declarat producătorul român pentru HotNews, subliniind că aproape toate departamentele de producție ale serialului „The Gray House” au fost conduse de profesioniști din România.