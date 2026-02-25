Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”

Concurența tot mai mare dintre platformele de streaming a însemnat în ultimii ani că mai multe romane cunoscute în întreaga lume au avut parte și de adaptări sub forma unor seriale, nu doar pentru marele ecran din sălile de cinema. Acum, a sosit momentul și pentru celebrul roman din 1954 al scriitorului britanic William Golding.

Dacă Netflix a făcut un serial bazat pe romanul „Un veac de singurătate” al lui Gabriel García Márquez, Disney+ a difuzat seria de mare succes „Shogun”, iar serialul „Ziua Șacalului” poate fi văzut în Europa pe SkyShowtime, pe HBO Max a intrat acum „Împăratul muștelor”. Este o miniserie în 4 episoade bazată pe romanul omonim „Lord of the Flies” al lui Golding.

Scriitorul britanic care s-a stins din viață în 1991, la vârsta de 81 de ani, a publicat 12 volume de ficțiune de-a lungul vieții sale și a fost recompensat în 1983 cu Premiul Nobel pentru Literatură. Academia Regală Suedeză de Științe i-a acordat prestigiosul premiu „pentru romanele sale care, prin perspicacitatea artei narative realiste și prin diversitatea și universalitatea mitului, luminează condiția umană în lumea de astăzi”.

Chiar dacă romanele sale ulterioare au fost mai apreciate de criticii literari, „Împăratul muștelor”, chiar volumul de debut al lui Golding, este cel mai cunoscut la nivel internațional și rămâne până în ziua de azi lectură obligatorie în liceele din lumea anglo-saxonă. În alte țări e studiat de elevii de la filologie și studenții de la facultățile de litere.

„La ivirea următorului război mondial, un avion se prăbușește pe o insulă necartografiată, lăsând blocați acolo un grup de băieți de școală. La început, fără supravegherea vreunui adult, libertatea lor este un motiv de sărbătoare; atât de departe de civilizație, băieții pot face orice își doresc. Orice. Încearcă să-și făurească propria societate, însă eșuează în fața terorii, a păcatului și a răului. Iar pe măsură ce ordinea se prăbușește, pe măsură ce urlete stranii răsună în noapte, pe măsură ce teroarea începe să-și instaureze domnia, speranța unei aventuri pare la fel de îndepărtată de realitate ca și speranța de a fi salvați”, notează descrierea de pe Goodreads a romanului.

„Considerat o parabolă, o alegorie, un mit, o poveste moralizatoare, o parodie, un tratat politic, chiar și o viziune a apocalipsei, ‘Împăratul muștelor’ este poate cel mai memorabil roman al nostru despre ‘sfârșitul inocenței, întunericul din inima omului’”, subliniază aceasta.

Romanul „Împăratul muștelor” este considerat un clasic al literaturii britanice moderne, FOTO: Shutterstock

Serialul „Împăratul muștelor” e o producție marca BBC

Romanul lui Golding a avut parte de două adaptări pentru marele ecran, una în 1963, și, cea mai cunoscută dintre ele, în 1990, în regia cineastului britanic Harry Hook. BBC a anunțat în aprilie 2023 că va realiza în parteneriat cu casa britanică de producție Eleven Film prima adaptare pentru televiziune a romanului și a început filmările la acesta în septembrie 2024.

Serialul a avut premiera pe BBC One și BBC iPlayer, platforma de streaming a societății britanice de radiodifuziune, în data de 8 februarie a acestui an. Însă cum serviciul BBC iPlayer nu este disponibil în afara Regatului Unit, marile platforme de streaming au intrat într-un „război” al licitațiilor pentru drepturile de difuzare a sa în restul lumii.

În România și pentru abonații din alte țări serialul poate fi văzut de marți, 24 februarie, pe HBO Max. În SUA, e disponibil pe Netflix. Liderul platformei de streaming a licitat mai mult pentru piața sa internă din America de Nord în condițiile în care serialul „Împăratul muștelor” este o creație a lui Jack Thorne.

Thorne, în vârstă de 47 de ani, este unul dintre cei doi creatori ai „Adolescence”, serialul Netflix care a devenit un succes global după lansarea sa în primăvara anului trecut. Desigur, când BBC a comandat „Împăratul muștelor” cu 3 ani în urmă, directorii săi nu aveau de unde să știe că acesta va purta marca unui cineast premiat cu Emmy.

Ce scriu recenziile despre serialul „Împăratul muștelor”

Având în vedere numele lui Thorne, The Independent notează în titlul recenziei sale că „această serie îndrăzneață și strălucitoare îi va înspăimânta pe părinți la fel de mult ca ‘Adolescence’”.

„La fel ca ‘Ferma Animalelor’ a lui George Orwell, ‘Împăratul muștelor’ a lui William Golding este adesea abordat de cititori prea tineri pentru a-l înțelege pe deplin. Această adaptare nu-și cere scuze pentru că se adresează adulților. Vânători de porci îmbibate în sânge, halucinații hipnotice, izbucniri de violență bruscă și șocantă: insula lui Thorne este un loc brutal. Totuși, BBC știe și că această poveste va rezona cu publicul Generației Z (este, până la urmă, premisa de bază a ‘Fortnite’), care devorează satire sociale precum Jocurile foamei’ și ‘Jocul calamarului’ (Squid Game), ambele având o datorie de recunoștință față de Golding”, notează criticul Nick Hilton în recenzia sa pentru The Independent.

El dă noului serial al lui Thorne 4 stele din 5. BBC îi dă același calificativ în propria recenzie semnată de cunoscutul critic Hugh Montgomery, care afirmă că „acest serial dramatic plasat pe o insulă pustie este un coșmar „îndrăzneț și înfiorător”.

„Ceea ce reușește să realizeze atât de magistral miniseria îndrăzneață și înfiorătoare a lui Thorne este să facă ca narațiunea să funcționeze la două niveluri – naturalist, ca un thriller tensionat și captivant, și filosofic, ca o investigație întunecată asupra răutății comportamentului uman colectiv”, notează acesta.

Montgomery subliniază că versiunea lui Thorne a poveștii lui Golding, care a avut premiera internațională la Festivalul de Film de la Berlin, păstrează decorul temporal al cărții, băieții vorbind într-un vernacular britanic arhaic și aristocratic, dar că seria, „ca reinterpretare a unui clasic pe larg studiat, este surprinzător de proaspătă și distinctă”.

Cineastul britanic Jack Thorne, fotografiat în septembrie 2025 cu două dintre Premiile Emmy câștigate de „Adolescence”, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

E noul serial al creatorului „Adolescence” prea „lent”?

O recenzie mai puțin stelară vine de la The Guardian, critica Lucy Mangan notând într-o recenzie în care a dat serialului 3 stele din 5 că „interpretarea lui Jack Thorne a romanului clasic nu se apropie nici pe departe de puterea originalului”.

„Totul se desfășoară foarte lent și remarcabil de fără cuvinte. O mare parte din timp este dedicată cadrelor prelungite ale peisajului idilic, ale băieților jucându-se sau ale orizontului gol, în timp ce sunetele de corzi scârțâitoare se aud deasupra, amplificându-ne anticiparea înfricoșătoare a grozăviilor care urmează”, scrie ea.

„Totul pare să se bazeze destul de mult pe familiaritatea cu povestea, mai degrabă decât pe inducerea fricii prin propria sa forță. Fiecare episod se simte în același timp umflat și subțire, o senzație întărită doar de denaturarea paletei altfel saturate în scenele de violență”, mai notează aceasta.

Per total, noul serial „Împăratul muștelor” are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 88% din partea criticilor de film. Deși pe HBO Max este difuzat cu întârziere față de Marea Britanie, platforma de streaming a ales să lanseze marțea aceasta doar primul episod, următoarele 3 urmând să apară la o distanță de o săptămână între ele.