Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”

Președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului pentru Pace” pe care vrea să îl formeze pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pentru TASS.

„Într-adevăr, președintele Putin a primit și el o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu pentru Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a declarat Peskov, răspunzând la o întrebare a reporterilor de la TASS, cea mai mare agenție de presă a statului rus.

„Sperăm să contactăm partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, a adăugat el.

Comentariile lui Peskov vin în contextul în care liderii mai multor țări au primit sâmbătă o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite ce are numele de „Consiliul pentru Pace” și care ar avea inițial ca scop încheierea conflictului din Gaza, dar care ar urma să fie extinsă pentru a aborda conflictele din alte părți.

Detalii privind „Consiliul pentru Pace” dorit de Trump, dezvăluite în weekend de surse diplomatice

Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Australiei, Canadei, Comisiei Europene, precum și ai unor puteri-cheie din Orientul Mijlociu s-au numărat printre cei invitați, potrivit surselor diplomatice și ale unor oficiali, care au confirmat informația. „Am acceptat, desigur, această invitație onorantă», a scris pe X premierul Ungariei, Viktor Orbán, un aliat apropiat al lui Trump.”

Cancelaria președintelui turc Recep Erdogan și a celui egiptean Abdel Fattah el-Sisi au fost primele care au confirmat oficial primirea invitațiilor. Un oficial al UE a declarat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost invitată să reprezinte Uniunea Europeană. Două surse diplomatice au declarat că scrisoarea prin care s-a făcut invitația include și o „cartă”.

„Este o «Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump» care ignoră principiile fundamentale ale Cartei ONU”, a declarat un diplomat care a luat cunoștință de conținutul scrisorii, adăugând că aceasta descrie Consiliul ca fiind „o nouă abordare îndrăzneață pentru rezolvarea conflictelor globale”.

Ministerul de Externe al Iordaniei a informat duminică dimineață că regele Abdullah a primit și el o invitație din partea lui Trump de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru pace”.

Alte guverne au fost reticente în declaraţiile publice, iar oficialităţile şi diplomaţii şi-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, potrivit agenției Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

România, printre țările invitate de Trump în „Consiliul pentru Pace”

Administrația Prezidențială de la București a confirmat duminică primirea unei invitații în organismul dorit de președintele SUA.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Cotroceniul. Informația a fost publicată inițial de G4Media.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, a afirmat ulterior că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă” unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Donald Trump, ca România să facă parte din „Consiliul pentru Pace”, iniţiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică.

Marius Lazurca a fost întrebat duminică seară la Antena 3 CNN de ce preşedintele Nicuşor Dan nu i-a răspuns public preşedintelui Donald Trump pentru invitaţia transmisă României să devină membru al ”Consiliului pentru Pace”.

„Preşedintele Dan nu a reacţionat ca o minoritate totuşi de şefi de state, trei din şaizeci, care au mulţumit public pentru primirea invitaţiei adresate lor de preşedintele Statelor Unite. În acelaşi timp, a reacţionat întâi de toate Administraţia Prezidenţială, a confirmat primirea invitaţiei”, a declarat Lazurca.

„În al doilea rând, preşedintele Dan a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitaţia, care e un detaliu aproape ceremonial sau de protocol, ci substanţa iniţiativei preşedintelui Trump, care stă la temeiul acestei invitaţii. Suntem în acest moment într-un grup inter-instituţional de analiză a acestei iniţiative, într-un dialog direct nu numai între noi, în Administraţia Prezidenţială, ci şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu misiunile noastre la Bruxelles şi la New York, pentru a înţelege în detaliu şi în substanţă iniţiativa preşedintului Trump şi pentru a răspunde corespunzător”, a mai afirmat Marius Lazurca

El consideră că „nepotrivit” ca preşedintele României să răspundă „în pripă” unei iniţiative importante a preşedintelui american Donald Trump.

Citește și De ce nu merge Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026? Răspunsul consilierului prezidenţial pentru securitate naţională

Inițiativa lui Trump pentru România privind „Consiliul pentru Pace”, o „surpriză”

„Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României, în speţă domnul Nicuşor Dan, să răspundă în pripă unei iniţiative totuşi foarte importante a preşedintului Trump, o iniţiativă care totuşi angajează România pe termen cel puţin mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică, referitoare la conflictul din Gaza, dar e posibil ca instrumentul pe care preşedintele Trump doreşte să-l creeze să fie utilizat şi pentru soluţionarea altor conflicte. Aşadar preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat consilierul prezidenţial.

Lazurca a afirmat că este sigur că toate statele Uniunii Europene vor face această analiză.

„Sunt siguri că toate statele membre ale Uniunii Europene îşi dedică timpul acestei analize. Nu dorim să angajăm încă o dată România, nici politic, nici financiar într-o iniţiativă pe care, pentru moment, nu o înţelegem până la ultimele ei consecinţe”, a declarat Marius Lazurca.

Întrebat dacă a fost o surpriză această iniţiativă, consilierul prezidenţial a răspuns: „A fost o surpriză, fără îndoială”.