Sindicaliștii din administrația publică protestează luni în fața Guvernului, nemulțumiți de măsurile anunțate de Ilie Bolojan

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat un protest pentru ziua de luni, acuzând că măsurile pe care vrea Executivul să le ia vor duce la un blocaj generalizat. Ei ameninţă cu greva generală dacă vof ri adoptate.

Începând de la ora 10.00, protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00.

Apoi, se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 – 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

La finalul protestului, în jurul orei 14:45, premierul Ilie Bolojan i-a invitat la discuții, au transmis reprezentanții federației.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au avertizat sindicaliştii la începutul acestei luni, conform news.ro.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, stabilitate şi carieră în funcţia publică, condiţii de muncă decente, negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Reforma posturilor din administrația publică nu a fost inclusă în pachetul adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament, din cauza lipsei de consens în coaliție.

Scenariul propus de Ilie Bolojan

Multe primării nu pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează, a declarat, la începutul lunii septembrie, premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă. El a prezentat situația posturilor din administrația locală pentru fiecare județ, spunând că reforma administrației publice ar însemna o reducere cu 13.098 a posturilor ocupate efectiv, ceea ce înseamnă 10%.

Ilie Bolojan a explicat că, în această situație, o reducere de 25% nu ar avea efecte, fiind reduse doar posturile neocupate. Astfel, pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este necesară o tăiere de aproximativ 40% din totalul posturilor.

Potrivit situației prezentate de Guvern, numărul total de posturi în administrația locală este de 189.777. După o reducere de 40% a numărului total de posturi, administrația locală ar ajunge să aibă ocupate efectiv 126.862. În total, ar fi tăiate 13.098 posturi, în 1.655 de unități teritoral-administrative (UAT-uri). În total, sunt 3.228 de unități teritorial-administrative.

