Singura filială din Europa a Universității de Stat din Moscova a fost închisă

Slovenia a închis filiala Universității de Stat Lomonosov din Moscova, deschisă în orașul Koper în 2017, potrivit agenției de stat RIA Novosti, citată de Meduza.

Anunțul a fost făcut de rectorul Universității, Viktor Sadovnichy, care a declarat că a primit o scrisoare despre închiderea filialei de la conducerea Universității Primorsky, pe baza căreia funcționa.

„Nu am fost noi cei care am închis-o. Ministerul (Educației și Științei) nu are nimic de-a face cu asta, la fel și Univesitatea de Stat”, a declarat Sadovnichy. Motivul pentru care a fost închisă filiala nu a fost precizat.

În septembrie 2017, guvernul sloven a aprobat o cerere a Universității Primorsky din Koper de a se asocia cu Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, după care filiala a fost deschisă pentru a deveni primul și singurul birou reprezentativ al instituției în Europa.

Universitatea Primorsky a precizat că 500.000 de euro au fost alocați pentru înființarea filialei. În prima etapă, cooperarea dintre universități a fost limitată la studiul economiei și finanțelor. De asemenea, au fost planificate cursuri de matematică, biologie, filologie, științe politice și turism, scrie Meduza.