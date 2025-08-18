Sir Ian McKellen a confirmat că Gandalf și Frodo se vor întoarce în noul film „Stăpânul inelelor”

Sir Ian McKellen, actorul britanic care l-a interpretat pe Gandalf atât în cele 3 filme „Stăpânul inelelor”, cât și lungmetrajele „Hobbitul” care le-au urmat, spune că viitorul titlu al francizei va marca atât întoarcerea personajului său, cât și a lui Frodo, jucat în trilogia originală de Elijah Wood, relatează revista Variety.

În timpul unei discuții cu public organizate ce a avut loc duminică în cadrul evenimentului „For Love of Fantasy” de la Londra, McKellen a declarat că Gandalf și Frodo vor face parte din „The Hunt for Gollum”.

„Am auzit că va mai exista un film plasat în Pământul de Mijloc și că filmările vor începe în luna mai. Va fi regizat de Gollum și este în întregime despre Gollum”, a spus McKellen despre noul film Stăpânul inelelor anunțat de studioul Warner Bros în luna mai a anului trecut.

Referința sa e la faptul că studioul de film a dezvăluit atunci că viitorul lungmetraj va fi regizat de actorul britanic Andy Serkis, care l-a jucat pe Gollum în filmele originale.

„Vă voi spune două secrete legate de distribuție: există un personaj în film pe nume Frodo, și mai există un alt personaj pe nume Gandalf. În rest, buzele mele rămân pecetluite!”, a dezvăluit acum McKellen, în vârstă de 86 de ani.

El nu a spus explicit că el îl va juca din nou pe Gandalf și nici dacă Elijah Wood își va relua rolul lui Frodo. Totuși, Wood a fost prezent la eveniment, alături de alți actori din filmele Stăpânul inelelor, printre care Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd și John Rhys-Davies.

Lansarea noului film „Stăpânul inelelor” a fost amânată cu un an

Stăpânul inelelor: Vânarea lui Gollum este programat să fie lansat în decembrie 2027, după ce inițial fusese anunțat pentru 2026.

Serkis, pe lângă rolul de regizor, îl va juca din nou pe îndrăgitul personaj-monstru. Filmul va fi produs de regizorul trilogiei originale, Peter Jackson, împreună cu partenerii săi Fran Walsh și Philippa Boyens.

Mai mulți actori din filmele originale, inclusiv Viggo Mortensen și Orlando Bloom, și-au exprimat disponibilitatea de a reveni pentru noul film, însă Warner Bros nu a făcut deocamdată niciun anunț oficial legat de distribuție.

Noul film, primul dintr-o serie de continuări plănuite atât pentru Stăpânul inelelor, cât și Hobbitul, va fi produs de Warner Bros. în parteneriat cu Embracer Group, holdingul media suedez care în august 2022 a cumpărat drepturile pentru peliculele, jocurile video, jocurile de societate, obiectele comerciale, parcurile tematice și operele de teatru legate de operele literare ale lui Tolkien.

Ca atare, producerea lor nu va avea legătură cu serialul Stăpânul inelelor: Inelele puterii produs și difuzat de Amazon pe platforma sa de streaming.

Amazon a obținut drepturile de a produce seria TV printr-un acord separat încheiat cu moștenitorii lui J.R.R. Tolkien înainte ca Embracer Group să cumpere drepturile pentru franciza mai largă legată de universul Stăpânul inelelor.