Orlando Bloom spune că s-ar întoarce într-o clipită să joace în noul film „Stăpânul inelelor”, dar are o problemă atipică

Actorul britanic Orlando Bloom, a cărui carieră a decolat la Hollywood după ce a jucat rolul lui Legolas în cele 3 filme „Stăpânul inelelor” din anii 2000, spune că s-ar întoarce să joace și în noul lungmetraj anunțat de Warner Bros., însă o revenire a sa s-ar confrunta cu o problemă atipică, relatează IGN.

„Oh doamne, acele lucruri (n.r. filmele Stăpânul inelelor) sunt uimitoare”, a declarat el pentru jurnaliștii de la Variety, care l-au întrebat direct dacă ar fi interesat să se întoarcă să joace în The Hunt for Gollum („Vânarea lui Gollum”), noul lungmetraj anunțat oficial de Warner Bros. Discovery în luna mai.

Bloom, acum în vârstă de 47 de ani, a răspuns cu un „da” hotărât ideii, înainte de a adăuga însă că „nu știu cum ar face asta [echipa de producție]”.

„Dar bănuiesc că poți face orice cu A.I. în ziua de azi. Însă dacă Pete (n.r. regizorul Peter Jackson) spune ‘Sari!’, eu întreb ‘Cât de sus?’. Adică, el mi-a lansat întreaga carieră”, a explicat actorul.

Deși el nu a menționat explicit acest lucru, problema pe care ar avea-o și care ar putea fi „rezolvată” cu ajutorul inteligenței artificiale ține de faptul că elfii nu îmbătrânesc atât de repede ca oamenii în romanele lui J.R.R. Tolkien, pe care se bazează franciza Stăpânul inelelor.

Tehnologia de „întinerire” digitală a unor actori a fost folosită în mod faimos de studioul Lucasfilm pentru a filma scena de deschidere a ultimului film Indiana Jones, însă probabil ar fi prohibitiv de costisitoare pentru a fi folosită pe întreg parcursul unui film pentru un personaj.

Viggo Mortensen și Sir Ian McKellan și-au confirmat la rândul lor interesul să joace în noul film „Stăpânul inelelor”

Actorul danez Viggo Mortensen a fost primul dintre actorii din filmele originale Stăpânul inelelor care a fost întrebat dacă este interesat să se întoarcă în rolul pe care l-a jucat în acestea, cel al lui Aragorn.

„Sigur. Nu știu exact care este povestea, nu am auzit. Poate voi auzi de ea în cele din urmă. Îmi place să joc acel personaj. Am învățat multe interpretând acel personaj. Mi-a plăcut mult. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit în ceea ce privește vârsta pe care o am acum și așa mai departe. Aș face-o doar dacă ar fi potrivit pentru personaj. Ar fi caraghios altfel”, a răspuns el într-un interviu acordat revistei GQ în luna mai, la scurt timp după ce Warner Bros. a anunțat viitorul film.

Sir Ian McKellen, care a revenit în rolul lui Gandalf și în trilogia de filme Hobbitul lansată la un deceniu după lungmetrajele originale Stăpânul inelelor, a fost următorul care și-a exprimat interesul.

McKellen le-a spus jurnaliștilor de la The Times în luna iunie că a auzit că personajul lui Gandalf ar putea face parte din noul film, dar a subliniat că deocamdată „nu există un scenariu, o ofertă sau un plan” oficial care să îi fie pus pe masă. Întrebat dacă s-ar întoarce în rol, McKellen a confirmat, cu o condiție.

„Dacă mai sunt în viață”, a răspuns el. Legendarul actor britanic a ajuns la vârsta de 85 de ani și a suferit un accident grav la doar câteva zile după acordarea acestui interviu. Ulterior el a confirmat că a fost contactat de echipa de producători pentru a discuta despre o posibilă revenire în rolul lui Gandalf.

Marea necunoscută legată de viitorul film „Lord of the Rings”

„Tot ce știu este că ei m-au sunat și au spus că aceste filme se vor întâmpla, că vor fi în principal despre Gollum”, a spus el într-un interviu acordat în luna septembrie emisiunii This Morning, cu referire la faptul că Warner Bros. anunțase că Vânarea lui Gollum va fi doar primul dintr-o serie de noi filme Stăpânul inelelor pe care intenționează să le producă

„Andy Serkis, care l-a jucat pe Gollum, va regiza. Iar un scenariu urmează să sosească cândva anul viitor și voi judeca apoi dacă vreau să mă întorc. Dar aș face-o. În primul rând, mi-ar plăcea să mă întorc în Noua Zeelandă [unde s-au filmat toate filmele Stăpânul inelelor]. De asemenea, nu îmi place ideea ca altcineva să îl joace pe Gandalf”, a spus actorul veteran.

Însă marea necunoscută o reprezintă povestea viitorului film Stăpânul inelelor și când anume va fi plasată aceasta raportat la firele narative din lungmetrajele anterioare. Warner Bros. a anunțat până acum doar că Serkis va fi regizor, că Peter Jackson se va întoarce, dar ca producător executiv al filmului, și că intenționează să îl lanseze în cinematografe în 2026.

Orlando Bloom nu a primit nici el mai multe detalii, după cum a relatat în noul interviu. „Chiar nu știu [ce plănuiesc]. Am vorbit cu Andy [Serkis] și mi-a spus că se gândesc la cum să facă lucrurile”.

Reflectând asupra filmărilor la lungmetrajele originale, el a spus că „a fost o perioadă destul de magică a vieții mele și este unul dintre acele lucruri care chiar n-a avut niciun fel de dezavantaje”.