„Smaraldul lui Aga Khan” s-a vândut pentru o sumă record la o licitație

Un rar smarald pătrat de 37 de carate, montat într-o broşă de casa Cartier pentru prințul Aga Khan, imamul șiit care pretinde că e un descendent direct al profetului Mahomed, a fost adjudecat pentru suma de 8.859.865 de dolari marţi, un record la licitaţie pentru acest tip de piatră preţioasă, relatează AFP și Agerpres.

Împodobită cu 20 de diamante cu tăietura „marquise”, broşa, pe care prinţul Aga Khan al IV-lea a comandat-o casei Cartier în 1960 şi a oferit-o soţiei sale, Nina Dyer, detronează o bijuterie a casei Bulgari, care deţinea recordul din 2011.

Această piesă, care, la fel ca bijuteria Cartier, poate fi purtată şi ca pandantiv, fusese oferită de Richard Burton lui Elizabeth Taylor drept cadou de logodnă.

Smaraldul de 23,44 carate, şi acesta înconjurat de diamante, fusese adjudecat pentru suma de 6.578.500 de dolari atunci când Christie’s a vândut la New York o parte din mitica colecţie de bijuterii a uneia dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

