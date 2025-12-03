SONDAJ AtlasIntel. Surpriză în lupta pe „moștenirea lui Nicușor Dan”. Drulă ia mai puține voturi din rândul alegătorilor lui Dan la prezidențiale chiar decât Daniel Băluță

Nicușor Dan și Cătălin Drulă în 2024, la aflarea rezutatelor sondajului exit-poll pentru alegerile locale si europarlamentare la sediul ADU din Bucuresti, 9 iunie 2024. Inquam Photos / George Calin

Candidatul USR este abia al treilea în topul opțiunilor celor din București care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din mai, arată datele sondajului AtlasIntel realizat pentru HotNews.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Fostul primar general, devenit între timp, președintele României, Nicușor Dan, nu și-a declarat explicit susținerea pentru un candidat sau altul la Primăria București, dar a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă de la USR.

Însă în ciuda acestei asocieri de imagine între președinte și Drulă, acesta din urmă nu primește susținerea celor mai mulți dintre alegătorii care l-au votat pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, arată datele sondajului AtlasIntel realizat pentru HotNews.

Potrivit cercetării, doar 24% dintre aceștia mizează pe Drulă, în timp ce cei mai mulți merg pe liberalul Ciprian Ciucu – 31% și chiar pe Daniel Băluță – 24.7%. Ana Ciceală ar atrage și ea 13.1%, în timp ce Anca Alexandrescu nu ar obține niciun procent măcar – 0.9%

Situația e însă copleșitor inversă atunci când vine vorba de bucureștenii care l-au votat pe George Simion la alegerile prezidențiale din mai: 75.7% o votează pe Anca Alexandrescu, în timp ce 15.7% mizează pe Daniel Băluță.

Câte voturi au luat Nicușor Dan și George Simion în București la prezidențiale

În București, la alegerile prezidențiale din luna mai, turul 2, Nicușor Dan a obținut 749.291 – voturi față de George Simion care a luat – 326.451 voturi, potrivit datelor însumate de pe site Roaep.

Cum votează foștii alegători ai lui Nicușor Dan la Primărie

Aceeași distribuție a voturilor este și atunci când analiza se face în funcție de opțiunile de vot la alegerile pentru Primăria București din iunie 2024. Atunci, cei mai mulți dintre cei care au pus ștampila atunci pe Nicușor Dan l-ar alege astăzi tot pe Ciprian Ciucu – 33.2%, urmat aproape de Cătălin Drulă, 32.5% și de Ana Ciceală – 16.5%.

Alegerile au loc duminică, 7 decembrie

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.