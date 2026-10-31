SONDAJ Avangarde. Scade distanța între primele două locuri. Cine nu mai face pragul electoral

Un nou sondaj publicat sâmbătă arată că AUR se menține pe primul loc în opțiunile de vot pentru alegerile parlamentare, însă distanța față de PSD se miscșorează.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 21-26 octombrie prin metoda CATI pe un eșantion de 1,000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde SRL este deținut în proporție de 100% de sociologul Marius Pieleanu.

Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR s-ar clasa pe primul loc cu 35%, PSD ar ocupa locul secund cu 26%, PNL ar fi creditat cu 15%, USR ar obține 10%, iar UDMR ar strânge 5%. Formațiunile care nu ar trece de pragul electoral sunt SENS, care ar înregistra 4% și SOS România, care s-ar situa la 2%.

Intenția de vot a fost calculată din totalul celor care și-au exprimat o opțiune. Comparativ cu sondajul Avangarde din luna septembrie, înainte de instalarea Guvernului Niculescu, format majoritar cu miniștri PSD, AUR a scăzut cu un procent, PSD a adăugat la scor trei procente, USR a crescut cu 2% în timp ce PNL a pierdut un punct procentual.

PSD a recuperat astfel patru procente față de AUR, în contextul în care diferența dintre cele două formațiuni era de 13% în sondajul Avangarde de luna trecută. Un sondaj CURS publicat joi arată că cele două partide sunt despărțite, în prezent, de opt procente.

În sondajul din luna septembrie, dintre cei care și-au exprimat o opțiune de vot, 36% au ales AUR, 23% au răspuns PSD, 16% au indicat PNL și 8% au spus USR.

Votul PNL pentru Guvernul Niculescu

Sondajul Avangarde a testat și reacția alegătorilor față de decizia PNL de a vota în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte miniștri PSD, în timp ce partidul a anunțat că rămâne în opoziție. 50% dintre respondenți au considerat această decizie ca fiind „mai degrabă greșită”, în timp ce 29% au spus că a fost „mai degrabă bună”. 21% nu au știut sau nu au răspuns.

Potrivit cercetării, 78% dintre români consideră că direcția în care se îndreaptă România este una greșită, în timp ce doar 16% o văd ca fiind bună. 6% au fost indeciși sau au refuzat să răspundă.

Întrebați care ar trebui să fie prima prioritate a Guvernului Niculescu, având posibilitatea unui singur răspuns, 30% au indicat creșterea salariilor și pensiilor, 21% au menționat combaterea corupției, 19% au considerat prioritară reducerea deficitului și a datoriei publice și 15% au vorbit despre reducerea cheltuielilor statului (aparat bugetar, instituții), 7% au precizat investițiile în infrastructură (autostrăzi, spitale, școli) și 4% finanțarea sistemului de sănătate.

Pentru reducerea deficitului bugetar, cei mai mulți (59%) au spus că este nevoie ca statul să reducă cheltuielile. 20% ar opta pentru taxe mai mari pe averi și companii.

Doar 2% au considerat că ar trebui crescute taxele și impozitele generale, iar 1% au sugerat înghețarea salariilor și pensiilor.

Cifrele date de un sondaj CURS

Conform unui sondaj CURS publicat joi, în eventualitatea organizării unor alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, partidul lui George Simion fiind urmat de PSD – 26% și PNL – 16%. Peste pragul electoral de 5% mai sunt creditate USR – 8% și UDMR – 5%.

Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone și SENS sunt cotate fiecare la 3%, în timp ce SOS România și Acțiunea Conservatoare ar obține 2%.

Într-un sondaj similar realizat de CURS luna trecută și publicat pe 23 septembrie, AUR era cotat la același scor, iar PSD cu un procent mai puțin. PNL înregistra cu 2% mai mult decât în sondajul realizat luna aceasta.