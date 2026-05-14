Sondaj CURS. AUR continuă să rămână lider, dar diferența se micșorează. Cum stau partidele din coaliția destrămată / Surprizele din topul încrederii

George Simion, președintele AUR, susține declarații de presă după ședinţa comună a Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci pentru dezbateri generale asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 18 martie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiunea condusă de George Simion, continuă să se afle pe primul loc în intențiile de vot ale românilor, cu opt procente față de următorul loc, ocupat de PSD, și cu 12% peste PNL, arată un sondaj de opinie publicat joi, 14 mai de către CURS.

Procentele AUR sunt, totuși, puțin mai mici față de precedentul sondaj, publicat la începutul lunii mai.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1664 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat.

Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD.

CURS menționează că sondajul a fost realizat în contextul actual „marcat de instabilitate politică, repoziționări în zona partidelor parlamentare și negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să genereze un nou guvern”.

Pe ce loc s-ar clasa partidele la alegerile parlamentare

Astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică.

PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale menținându-se relativ apropiate.

USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%, PNRR (partid fondat de Cristian Popescu Piedone) este cotat la 4%, S.O.S. România la 3%, iar categoria „Altul” la 2%.

Cine conduce în topul încrederii

Conform CURS, niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată, ceea ce arată un climat general de neîncredere în clasa politică.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, conduce clasamentul cu 32% încredere multă și foarte multă, urmat foarte aproape de președintele Nicușor Dan, cu 31%.

Ilie Bolojan, liderul PNL, este la 25%, iar președintele AUR, George Simion, la 23%.

Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone și Sorin Grindeanu sunt grupați în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Șoșoacă și Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere.

„Datele sugerează o scenă politică fragmentată, în care liderii politici reușesc să își conserve nuclee de susținători, dar fără a genera niveluri ridicate de încredere în rândul populației”, menționează CURS.

Sondajul precedent CURS

Sâmbătă, 2 mai, CURS a publicat precedentul său sondaj, care arăta că, în cursa pentru Parlamentul României, AUR ar obține 34% din voturi, cu două procente mai mult decât cercetarea de acum.

PSD era cotat la 23%, iar PNL la 18%. Peste pragul electoral se mai situau USR, cotat la 10%, precum și UDMR, cu 5%.

SOS România, condus de Diana Șoșoacă, și PNRR erau sunt la 3%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri (POT) era cotat la 2%.

Ce indicau sondajele din aprilie și martie

Un sondaj al Agenției de Rating Politic (ARP) publicat pe 17 aprilie punea AUR pe prima poziție în intenția de vot, cu 35,8%, cifră care reprezenta mai mult decât dublul scorului înregistrat de PSD (17,2%). Clasamentul era completat de PNL cu 14,2% și USR cu 11,2%.

Un alt sondaj realizat de INSCOP și publicat pe 15 martie punea AUR la 37%, urmat de PSD la 20,1%, PNL la 15.5% și USR la 12,7%.

Iar un sondaj realizat de CURS, publicat pe 29 martie, avea AUR pe prima poziție cu 33% din voturi, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 16% și USR la 9%.