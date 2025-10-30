Sorin Grindeanu, noi atacuri la adresa lui Bolojan: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan pe tema legii de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Grindeanu reproșează că, în loc să caute soluții pentru a nu pierde banii din PNRR, liderii coaliției „pierd vremea”, așteptând motivarea deciziei CCR.

„Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână, care este declarată neconstituţională aşa cum ştiţi. Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare. Nu încercăm să găsim soluţii, să deblocăm situaţia. Aşteptăm motivarea CCR-ului (..) Sunt 10 zile deja de la decizie, încă n-a venit motivarea. Probabil că o să mai dureze ceva. În acest timp, noi am pierdut vremea, în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale. De ce? Pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro”, a declarat joi Sorin Grindeanu, la Târgu Jiu, despre discuţiile în coaliţie privind proiectul pensiilor magistraţilor, citat de News.ro.

Grindeanu amintește că termenul limită pentru adoptarea noului proiect pentru reforma pensiilor magistraților este 28 noiembrie.

„Dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgate. Dar noi de 10 zile pierdem vremea, pentru că, ba se spune, Doamne, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari. Dar de 10 zile stăm. De 10 zile stăm şi pierdem timpul”, a spus Sorin Grindeanu.

În același timp, Grindeanu a amintit și de întâlnirea avută vineri cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului privind pensiile magistraților.

„Eu am vrut să văd doar dacă actorii principali din justiţie sunt dispuşi să aibă întâlniri cu cei care sunt în domeniu şi sunt specialişti şi să deblocăm situaţia asta, să avem o lege până în 28, ca să nu pierdem aceşti bani. Am fost făcut în fel şi chip, că negociez că fac, că dreg. Ok, sunt obişnuit, dar ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro, fiindcă sunt unii inflexibili”, a menţionat el.

Întrebat dacă coaliţia vine cu un alt proiect în Parlament legat de pensiile speciale, Grindeanu a arătat că „în protocolul coaliţiei se spune că se ia o decizie în consens, dacă există consens, unanimitate”.

„O să vedem marţi, o avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia Curţii Constituţionale, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare, dar cert este că două săptămâni s-a stat”, a mai comentat Grindeanu.

Grindeanu: „Olguţa a spus un lucru corect”

În aceeași conferință de presă, Sorin Grindeanu a declarat că „o guvernare nu stă într-un om” și a reluat afirmațiile primarului Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, privind o eventuală moțiune de cenzură în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor este respins, din nou, la CCR.

„O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau… Olguţa a spus un lucru corect. A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu.

Critici după anunțul SUA: „De 72 de ore e liniște. Premierul nu spune nimic”

În același timp, Grindeanu i-a reproșat premierului Bolojan că „nu spune nimic”, după anunțul SUA că își vor reduce prezența de trupe în România.

„Să știți că nu știu foarte multe pentru că de 48 de ore de când s-a aflat, unii înțeleg că au aflat la începutul săptămânii, eu n-am aflat, am aflat odată cu toată lumea, de 72 de ore chiar se aude doar liniște. E liniște. Nu văd să spună nici ministrul de Externe, a spus ceva ieri ministrul Apărării, dar nu am înțeles foarte multe. Prim-ministrul nu spune nimic”, a declarat Grindeanu.

PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament

Între timp, PSD îl cheamă luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la Ora Prim-ministrului. Solicitarea a fost discutată într-o ședință a conducerii Camerei Deputaților, unde a fost aprobată cu votul celor din PSD, AUR și Minorități.

Premierul Ilie Bolojan nu a decis încă dacă va da curs solicitării PSD de a da explicații în Parlament. „Nu a fost luată încă o decizie. Probabil va fi luată decizia astăzi”, au declarat surse din Guvern pentru HotNews.

În februarie 2025, Marcel Ciolacu, care era premier, a fost chemat la „Ora Prim-ministrului” pentru a da explicații în cazul scandalului Nordis. Solicitarea era a USR, care făcea parte din opoziție. Atunci, Marcel Ciolacu nu a mers în fața deputaților. În acest caz, solicitarea vine de la PSD, care face parte din Guvern.

Tensiuni în coaliție pe tema pensiilor magistraților

După decizia din 20 octombrie a Curții Constituționale, Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. În coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz din partea premierului și a celorlalte partide.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, partidul propune două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR:

Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

PSD ar vrea ca noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților să fie depus la Parlament până la finalul săptămânii viitoare și să fie adoptat până pe 28 noiembrie.