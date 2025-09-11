Sorin Grindeanu spune că a luat în calcul ieșirea de la guvernare / Atac la adresa lui Bolojan: „Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider serioasă”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu l-a criticat, miercuri, la România TV, pe premierul Ilie Bolojan, după ce liberalul a amenințat cu demisia în cazul în care CCR va respinge măsurile din pachetul 2.

Sorin Grindeanu a declarat că nu i se pare o abordare sănătoasă, ba chiar ar putea fi considerată o ingerinţă în actul de justiţie, o presiune pusă pe CCR.

„Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider serioasă, nu e o treabă pe care să o spui la orice întâlnire a coaliției. Demisia nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic. Presiunea asta pe care o pui pe CCR nu e o abordare neapărat constructivă. Sunt nouă judecători care vor lua decizia în funcție de cât de constituțională e o lege”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a vorbit și despre introducerea de măsuri reparatorii pentru cei cărora li s-au tăiat venituri prin Pachetul 1 de măsuri fiscale, care au fost refuzate.

„A fost un moment peste care eu personal am trecut foarte greu. Am vrut să propun ieșirea de la guvernare. Am zis să încercăm să nu fim declanșatorii unei crize. Niciodată nu mă va convinge cineva că deținuții politici, veteranii de război – care mai sunt 416 – nu merită sprijin. Am încercat să îi conving pe colegii de la PNL. Mi s-a spus că am dreptate, dar premierul decide”, a declarat Sorin Grindeanu, la România TV.

Conform social-democratului, coaliția de guvernare ar trebui să schimbe „perspectiva”.

„Această coaliție trebuie să privească lucrurile și din această perspectivă: perioada în care am vorbit doar de tăieri ar trebui să se încheie și să ne ocupăm și de altceva. Orice om normal la cap nu vrea recesiune, vrea investiții, vrea creștere economică și venituri mai mari la bugetul de stat”, a adăugat Grindeanu.

Întâlnirea liderilor din coaliție

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria. Ei au vorbit despre aderarea la OCDE și despre PNRR care, potrivit informațiilor HotNews, va depinde de viitorul consiliu EcoFin.

Nu fost deschis subiectul reformei administrației locale așa cum a fost inițial vehiculat, însă s-a discutat despre programul de investiții „Anghel Saligny”.

Este prima întâlnire a liderilor după ce au fost convocați de președintele Nicușor Dan într-o ședință în care șeful statului le-a cerut să nu se mai atace și să finalizeze reforma administrației locale până pe 15 septembrie.

În continuare, nu există consens pe tăierile din primării și consilii județene. PSD susține că ar trebui să fie reduse cheltuielile, lăsând primarii să decidă unde vor tăia bugetul. Pe de altă parte, premierul Bolojan cere o reducere de 10% a posturilor ocupate, adică concedierea a 13.000 de angajați.

La ultima ședință a coaliției în care au fost discutate tăierile din primării și Consilii Județene, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.