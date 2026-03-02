Spațiul a devenit un „domeniu de luptă” cu forțe armate ce se întrec pentru a avea o prezență cât mai mare pe orbită, afirmă șeful SES

Spațiul a devenit o zonă de război care necesită dominație militară pe fiecare orbită, a declarat luni directorul general al operatorului de sateliți SES, în ziua în care acțiunile companiei au crescut cu 4% după publicarea rezultatelor sale anuale și pe fondul unei aprecieri mai ample al titlurilor de valoare europene din domeniul apărării, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

O notă publicată de analiștii de la Citi arată de asemenea că atenția investitorilor din sectorul apărării asupra sistemelor de apărare ce lansează rachete interceptoare prin spațiu, precum inițiativa „Golden Dome” a președintelui american Donald Trump, va crește probabil pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic se extinde.

Adel Al-Saleh, directorul general al SES, a declarat în cadrul unei teleconferințe organizate după publicarea rezultatelor financiare ale companiei sale că cheia unor astfel de sisteme militare aflate într-o evoluție rapidă este partajarea informațiilor în timp real între unitățile de apărare.

El a menționat drept exemplu în acest sens portavionul nuclear francez „Charles de Gaulle”, care anul trecut a condus o misiune cu mai multe nave în Oceanul Pacific, bazată pe rețelele de sateliți ale SES.

„Spațiul este acum un domeniu de luptă”, le-a spus Al-Saleh investitorilor, subliniind că armatele acordă în prezent capabilităților spațiale o importanță similară superiorității aeriene, puterii navale sau securității cibernetice.

Adel Al-Saleh, CEO-ul operatorului european de sateliți SES, FOTO: Federico Gambarini / DPA / Profimedia Images

Apetitul european tot mai mare pentru autonomie se vede și în inițiativele spațiale cu aplicații militare

El a mai afirmat că atuul SES, companie cu sediul în Luxemburg, este faptul că oferă „segmente” suverane de rețea în care guvernele dețin control deplin și că acest serviciu corespunde apetitului tot mai mare al Europei pentru autonomie.

„Există o accelerare la nivelul tuturor națiunilor din lume, în special în Statele Unite și în Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea acestor capabilități la scară largă”, a amintit Al-Saleh.

El a spus de asemenea că Europa tratează spațiul drept un element esențial pentru atingerea țintelor de cheltuieli ale NATO, o parte dintre acestea derivând din capacitatea de a construi capabilități de apărare independente.

„Perspectivele sunt pozitive și se accelerează odată cu conflictele”, a continuat Al-Saleh, adăugând însă că, și în absența conflictelor, consolidarea capabilităților suverane reprezintă o prioritate pentru multe țări.

Acesta a conchis prin a spune că SES intenționează să urmărească o integrare verticală agresivă pentru a „prelua controlul asupra unor lanțuri de aprovizionare esențiale pentru inovație”, mizând pe utilizarea duală, pe măsură ce dezvoltă sateliți care îmbină capabilități militare și comerciale.

FOTO articol: Dzmitry Auramchik / Dreamstime.com.