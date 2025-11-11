Spitalul privat Armonia, lăsat parțial fără autorizația de funcționare după moartea unei gravide, a reluat nașterile

Spitalul privat Armonia din Constanța, unde Ministerul Sănătății a închis blocul operator și secția ATI în urma unui control făcut în luna octombrie, după cazul Mădălinei, o tânără de 29 de ani care a murit la câteva ore după naștere, a reluat nașterile în 4 noiembrie. În urmă cu trei săptămâni, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea că nu înțelege cum a putut să fie emisă o autorizație de funcționare „pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”.

Redeschiderea spitalului a fost confirmată marți, pentru HotNews, atât de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța, cât și de cei ai spitalului privat.

Într-un dialog cu HotNews, reprezentanții DSP Constanța spun că spitalul a „remediat deficiențele” și a fost redeschis, cu acordul Ministerului Sănătății.

„S-a redeschis activitatea pe data de 4 noiembrie. Au remediat deficiențele și, cu acordul Ministerului Sănătății, echipa de control a procedat la verificarea la fața locului. Deficiențele au fost remediate și s-a acordat deschiderea blocului operator și a secției de Anestezie-Terapie Intensivă”, au declarat, pentru HotNews, reprezentanții DSP Constanța.

Și reprezentanții spitalului au confirmat, marți, că nașterile în unitatea medicală „au fost reluate de câteva zile”.

HotNews a cerut un punct de vedere și Ministerului Sănătății, iar instituția a promis că va răspunde în scris. Răspunsul nu a venit, până la momentul publicării acestui articol.

„Împreună de la început”

Pe 9 noiembrie, Spitalul Armonia posta, pe pagina sa de Facebook, un anunț din care reieșea că invită femeile să nască la această unitate medicală.

„Nașterea înseamnă decizie, coordonare și siguranță. Fiecare femeie are dreptul la un plan medical adaptat nevoilor ei – construit împreună cu echipa care o însoțește. Indiferent de modul în care își dorește să nască, este esențial ca acest plan să fie clar și flexibil, pentru ca fiecare pas să poată fi ajustat în siguranță atunci când situația o cere. Pentru noi, importanți sunt pașii exacți: evaluarea corectă, monitorizarea atentă, intervenția la timp, comunicarea clară. Așa arată grija reală”, scriau reprezentanții spitalului.

„La Armonia Hospital, nașterea este un act de responsabilitate, tratat cu rigoare, respect și prezență umană. Împreună de la început”, se mai spunea în anunțul însoțit de numărul de telefon de la recepția spitalului.

„Nu înteleg cum a putut să fie emisă o autorizație de funcționare din 2009 până în 2025 pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”

Pe 22 octombrie, ministrul Alexandru Rogobete, anunța, într-o conferință de presă, că spitalul privat Armonia din Constanța, fost Isis, nu va mai putea asista femei la naștere, ci va oferi doar consultații pentru femei în regim ambulatoriu și consultații pediatrice. Ministerul Sănătății a decis atunci să ridice autorizația de funcționare pentru blocul operator și compartimentul ATI, în urma controalelor declanșate după cazul Mădălinei, o tânără de 29 de ani care a murit la câteva ore după naștere.

„Nu înteleg cum a putut să fie emisă o autorizație sanitară de funcționare din 2009 până în 2025 pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic”, spunea atunci ministrul Alexandru Rogobete.

El a anunțat, în aceeași zi, și demiterea șefei Direcției de Sănătate Publică din Constanța, Cristina Mihaela Schipor, care autorizase spitalul privat.

Săptămâna trecută, fosta șefă a DSP Constanța a depus, prin avocat, o plângere prealabilă la Ministerul Sănătății, în care cerea să fie repusă în funcție. Cristina Mihaela Schipor consideră că Ordinul de ministru prin care a fost demisă este „lovit de nulitate” și i-a cerut ministrului Sănătății să revină asupra lui.

În caz contrar, se arăta în plângere, „vom formula acțiune în contencios administrativ (…) prin care vom solicita anularea actelor administrative și obligarea celor vinovați la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat”.