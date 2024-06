Statul are două planuri cu „drona românească”: O dronă de uz militar și altă dronă pentru agricultură

O dronă românească de uz militar ar putea fi produsă ca prototip anul viitor într-una dintre fabricile Romarm, iar tema de proiectare pentru această dronă va fi gata până la finalul acestei veri, a anunțat vineri Radu Oprea, Ministrul Economiei. Separat, peste 13 instituții lucrează la un concept de dronă românească pentru agricultură, a spus ministrul.

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a dat detalii vineri la Guvern, la solicitarea HotNews.ro despre proiectul „drona românească”, anunțat luna trecută de premierul Marcel Ciolacu, la deschiderea Expoziției internaționale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024.



Ministrul Economiei, Radu Oprea. Briefing de presă la Guvern, 21 iunie.

„În acest moment există mai multe, sunt două memorandumuri semnate, în două grupuri de lucru, care includ societatea Carfil SA, care este filială a ROMARM-ului. Unul dintre ele are ca obiectiv de a vedea dacă prevederile legale actuale din România pot fi îmbunătățite, pentru a avea un proiect: drona românească și, în general, drone în România, mai rapid.

Al doilea memorandum, care are peste 13 instituții, vorbesc despre Politehnica din București, vorbesc despre Universitatea de Științe Agricole. Cei care – și foarte mulți care pot contribui la un concept drona românească pentru agricultură. Aceste două memorandumuri sunt semnate, au fost semnate la BSDA, din câte știu eu, deja s-au organizat”, a declarat Radu Oprea.



Unul dintre proiectele Carfil se referă la un centru de pregătire a operatorilor de drone, sigur, cu dublu uz, pentru civil și pentru militar, a spus ministrul.



„Miercuri, la Eurosatory, care este cel mai mare târg european pentru industrie militară, am vorbit cu compania parteneră franceză care are astfel de softuri, companie parteneră a Carfil-ului, care are aceste softuri de pregătire, are simulatoarele de pregătire a operatorilor și sunt într-un progres evident de a face acest centru regional de pregătire a operatorilor pentru drone în România.

Mai mult decât atât, am vorbit chiar acum, în drum spre dumneavoastră, cu colegul meu Bogdan Ivan, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, despre cum facem împreună să avem o temă de proiectare pentru drona românească, și lucrul acesta o să îl stabilim într-un timp foarte scurt.

Deci vom avea un proiect de cercetare, cu finalitate, din punctul meu de vedere, posibilitatea de a industrializa într-una dintre fabricile Romarm-ului produsul respectiv, prototipul respectiv, cel care va fi cercetat, astfel încât să avem proprietate intelectuală înregistrată în România. În acel moment, sută la sută vom avea o dronă românească.

Mai există în acest moment un proiect al Carfil-ului referitor la drone, în care au semnat cu o companie americană, cu Periscope Aviation, au semnat deja o înțelegere, astfel încât drona pe care astăzi au conceput-o cei de la Periscope Aviation să fie fabricată în România, ei producând astăzi în China.”, a precizat ministrul.

Despre drona românească pentru agricultură, Oprea a spus că institutele și asociațiile fermierilor sunt implicate în acest proiect.



Când va fi gata drona românească?



„Sunt convins într-un timp… că n-o să treacă vara fără a avea deja tema de proiectare pentru drona românească gata. Trebuie să ai o temă de proiectare pe care poate putem să o facem noi la /MEAT/, să găsim finanțarea din fonduri europene. Îmi doresc, prin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Sigur, toate schemele acestea sunt competitive. Trebuie ca cei care doresc și care pot să facă lucrul acesta – şi sunt astfel de institute în România, INCAS are proiecte, COMOTI are astfel de proiecte. Sunt companii private care au astfel de proiecte. Există această capacitate de a proiecta, de a cerceta și de a dezvolta astfel de drone în România.

Întrebat dacă vor fi gata aceste drone anul viitor, ministrul și-a exprimat încrederea că da.

„Eu cred că da, cel puțin ca prototip, să știți că există mai multe drone astăzi în România, ca prototip și aeriene, românești, da, și aeriene și navale am văzut că au fost expuse la BSDA. Cu echipamente, cu softuri românești, cu inteligență, să spun românească, și cu echipamente de optoelectronică proiectate de către români. Sunt mai multe companii care au astfel de proiecte, de patente deja înregistrate”, a mai spus Oprea.