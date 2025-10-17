Stelian Ion îi răspunde dur Liei Savonea: „Dar ce ton am voie să folosesc, doamnă? Când i-ați dat opt luni cu suspendare celui care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, dvs ce ton ați folosit?

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a reacționat joi la criticile aduse de șefa Instanței Supreme, Lia Savonea, și de CSM, care au reclamat încălcarea independenţei judecătorilor după comentariile politicianului referitoare la decizia de achitare a lui Nicolae Bănicioiu. Stelian Ion acuză că, în realitate „cei care reclamă imixtiuni în justiție și pretinse intimidări ale magistraților sunt chiar cei care încearcă acum, de fapt, să intimideze și să descurajeze libera exprimare pe marginea unor soluții dubioase, venite în cascadă”.

Reacția vine după ce secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reclamat, joi, încălcarea independenţei judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) de către fostul ministru al justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile acestuia privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către instanța supremă.

De asemenea, și președinta ÎCCJ Lia Savonea l-a acuzat pe Stelian Ion de „intimidare împotriva statului de drept”.

Lia Savonea a susținut că declaraţiile fostului ministru „induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc „de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

Stelian Ion a reacționat într-o postare pe Facebook, în care a atacat-o dur pe Savonea: „Cu o astfel de busolă morală defectă, nu ai cum să faci dreptate – cu atât mai puțin să conduci instanța supremă”.

Răspunsul integral al lui Stelian Ion

„Hotărârea de azi a Secției pentru judecători a CSM este absurdă. Postarea mea nu a fost o reacție la achitarea lui Bănicioiu, ci la comunicatul ÎCCJ referitor la dosarele Bănicioiu și Ferma Băneasa. În realitate, cei care reclamă imixtiuni în justiție și pretinse încercări de intimidare a magistraților sunt chiar cei care încearcă acum, de fapt, să intimideze și să descurajeze libera exprimare pe marginea unor soluții dubioase, venite în cascadă. Pare că vor să pună batista pe țambal și ca oamenii să nu mai discute în spațiul public despre soluțiile pe care le consideră criticabile sau incorecte.

Cele două dosare la care făcea referire comunicatul ÎCCJ, ce a generat comentariul meu, erau soluționate definitiv — deci nu se putea vorbi despre presiuni de tipul celor invocate de CSM și Lia Savonea. Nu eu am comparat justiția din România cu cea din Rusia, ci chiar distinsa doamnă Lia Savonea, atunci când a făcut comparația dintre Bănicioiu și Navalnîi. O comparație cu un simbolism puternic, dar în același timp profund nepotrivită.

De asemenea, apreciez că, în realitate, comentariul Liei Savonea are un ton amenințător față de opiniile critice, nicidecum postarea mea. N-am chemat în niciun moment „în sprijin”procurorii DNA. Nu am de dus lupte personale cu nimeni și cred că magistrații nu ar trebui nici să sprijine, nici să reprime pe cineva. Simplul fapt că am constatat că procurorii nu mai anchetează corupția din justiție după înființarea SIIJ nu înseamnă că am chemat procurorii DNA în sprijinul cuiva. În sprijinul cui? Al cărei cauze?

Faptul că fac parte dintr-un partid aflat la guvernare, care deține portofolii fără nicio legătură cu sistemul de justiție, ar trebui să mă determine să nu comentez chestiunile pe care le consider în neregulă în justiție? Comparația cu chemarea minerilor este deopotrivă inadecvată și lipsită de talent — o figură de stil ratată. Oare nu justiția pe care acum o patronați, inclusiv în mod oficial, este cea care a făcut ca, până azi, să nu aflăm cine a pus la cale mineriadele? Eu i-am protejat pe acei criminali sau o parte a sistemului judiciar?

Comentariile mele nu se refereau la spețe concrete, ci la întregul val de achitări – multe pronunțate în urma exercitării unor căi extraordinare de atac, adică ulterioare unor condamnări definitive. Căi extraordinare care încep să devină cam ordinare: prea des și cu prea mult succes folosite de infractori.

Dar să presupunem, prin absurd, că greșesc. În România nu mai avem voie să vorbim critic despre corupția din justiție sau despre neregulile din sistem? Ce mai avem voie, atunci, să facem? Pe doamna Savonea a deranjat-o „tonul” folosit în exprimarea mea. Dar ce ton am voie să folosesc, doamnă? Contează atât de mult tonul sau ideea în sine?

Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, mutilându-i sufletul pentru tot restul vieții, dvs. ce ton ați folosit? Ce termeni și ce limbaj ați utilizat când ați justificat această soluție imorală, revoltătoare pentru orice om normal, pentru orice părinte care s-ar pune în locul părinților acelei fetițe? E decentă soluția dacă, folosind un limbaj „elevat”, ați sugerat că victima însăși poartă o vină pentru că nu ar fi reacționat imediat după actul sexual, ascunzându-le până și părinților acest episod?

Vedeți, doamnă Savonea — dincolo de orice speculații sau informații apărute în presă despre dvs. și despre influența nefastă pe care o exercitați în justiție, dincolo de orice controverse legate de persoana sau cariera dvs. — acea decizie ar fi fost, pentru mine, suficientă pentru a fi pusă în discuție excludere a dumneavoastră din magistratură. De ce? Pentru că ea arată că nu aveți vocație de judecător; arată o crasă lipsă de empatie față de victima minoră și, dimpotrivă, empatie față de agresor; arată că aveți o scară a valorilor răsturnată cu susul în jos.

Cu o astfel de busolă morală defectă, nu ai cum să faci dreptate — cu atât mai puțin să conduci instanța supremă. Dar aceasta este doar umila mea părere. În calitate de om. De părinte. Nu de deputat, nici de avocat, nici măcar de cetățean. Am voie să spun ce gândesc sau ar trebui să tac? În ciuda înălțimii funcției pe care o dețineți, nu sunt afectat de criticile pe care mi le adresați. Dimpotrivă, ele chiar mă onorează.”

CSM îl acuză pe Stelian Ion de încălcarea independenţei judecătorilor: „Aceste atacuri erodează încrederea cetățenilor în justiție”

„În ședința din data de 16 octombrie, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încălcarea independenței judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, față de opiniile exprimate în spațiul public de către un deputat, fost ministru al Justiției, și preluate ulterior în mass-media, în contextul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive de achitare în materie penală”, spune un comunicat difuzat joi de CSM.

„Declarațiile grave și nefondate, prin conținutul acestora și limbajul utilizat, precum „achitări pe bandă rulantă”, comparația activității de judecată cu un „putregai”, „sistem oligarhic” și „mașină de spălat”, nu reprezintă critici acceptabile la adresa hotărârilor judecătorești definitive, ci sugerează, inclusiv prin tonul incisiv și sugestiv utilizat, că judecătorii ar avea o conduită subiectivă în favoarea persoanelor trimise în judecată”, acuză instituția.

„Formularea acestora, imediat după pronunțarea unor hotărâri definitive de achitare, constituie o presiune directă și inadmisibilă la adresa independenței judecătorilor Instanței supreme, discreditând realizarea justiției, cu intenția de a intimida instanțele care nu s-ar conforma unor interese ori opinii politice”, susțin membrii CSM.

Aceștia insistă că „momentul formulării declarațiilor, imediat după o soluție de achitare cu impact mediatic, este de asemenea relevant, întrucât conduce la concluzia transmiterii unui mesaj politic concret, cu referire la activitatea judiciară de înfăptuire a justiției, care într-un stat de drept este independentă, cu excluderea oricărei forme de presiune la adresa judecătorilor din partea celorlalte puteri ale statului, și nu pot fi considerate, astfel, ca simple declarații generale”.

„Atacurile de o asemenea virulență, centrate pe discreditare și nu pe critică argumentată, erodează încrederea cetățenilor în justiție, afectează în ansamblu imaginea acesteia și reprezintă o formă inacceptabilă de presiune externă asupra activității judecătorilor Instanței supreme, cu consecința încălcării independenței profesionale, contrară principiilor statului de drept. Ca garant al independenței, Secția pentru judecători a CSM atrage atenția asupra faptului că limbajul utilizat, precum și acuzațiile aduse nu pot justifica în niciun moment legitimitatea unui eventual interes public și face apel la echilibru în exercitarea libertății de exprimare de către celelalte puteri ale statului”, se mai afirmă în comunicat.

CSM este condus de judecătoarea Elena Costache, cunoscută ca o apropiată a Liei Savonea.